تعرفوا على سعر أغلى هاتف في العالم.. ومواصفاته

لا يمكن لأي شخص الإجابة على سؤال "ما هو أفضل تلفون في العالم"، وذلك لأن لكل هاتف مميزاته وعيوبه، لكننا في هذا المقال سنجيب عن سؤال ما هو أغلى هاتف في العالم.

أغلى هاتف في العالم عام 2022

بحسب العديد من خبراء التكنولوجيا فإن أغلى هاتف في العالم في يومنا الحالي هو هاتف "فالكون سوبرنوفا آيفون 6 بينك دايموند" Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond.

معلومات مثيرة عن أغلى هاتف في العالم "فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند":

الهاتف الأغلى في العالم هو من صنع العلامة التجارية الشهيرة فالكون ولا علاقة لشركة أبل بصناعته

مزخرف بالأحجار الكريمة باهظة الثمن

متوفر بـ 3 ألوان، الذهب عيار 24، الذهب الوردي، البلاتينيوم

مرصع بالألماس الوردي من الخلف

أول شخص امتلك هذا الهاتف الفخم هي زوجة رجل الأعمال الهندي الملياردير موكيش أمباني، السيدة نيتا أمباني

صدرت النسخة الأولى منه عام 2014 لكنه ما زال حتى 2022 أغلى هاتف في العالم

أبرز مواصفات فالكون سوبرنوفا آيفون 6 بينك دايموند الهاتف الأغلى في العالم

شاشة عرض 4.7 بوصة.

يدعم تقنية شاشة لشاشات الكريستال السائل IPS على الشاشة.

دقة 750 × 1334 بكسل.

مجموعة الشرائح الموجودة فيه شبيهة بتلك التي في هاتف "آبل إيه8" Apple A8

نظام التشغيل السائد هو iOS مثل جميع أجهزة آيفون المحمولة.

1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجا ، 32 جيجا بايت و 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت.

يحتوي على كاميرتين واحدة في المقدمة والآخر في الخلف.

الكاميرا الخلفية تتوافر بدقة 8 ميجابكسل هي الكاميرا الرئيسية.

الكاميرا الأمامية بدقة 1.2 ميجابكسل

التركيز التلقائي

التصوير بالمدى الديناميكي العالي ‏ HDR .

لا يوجد سوى فتحة SIM واحدة في هاتف "فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند"

قادر على التعامل مع كل من 3G و 4G.

يعمل مع شبكة "واي-فاي" Wi-Fi

خاصية نظام التموضع العالمي GPS

بلوتوث v4.0

تقنية التواصل قريب المدى ‏ NFC

الناقل التسلسلي العام " يو إس بي" USB

كم يبلغ سعر أغلى هاتف في العالم؟

لا يمكنك أن تتصور قيمة هذا الجهاز، فهو بالرغم من إمكانياته التقنية العادية إلا أنه يحمل الكثير من الميزات الشكلية، وتبلغ قيمته حوالي 48.5 مليون دولار.