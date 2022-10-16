هل ترغب في بيع أو شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين Bitcoin والإيثيريوم Ethereum والريبل Ripple وبدء الاستثمار بها؟ إذا كانت الإجابة نعم فستكون بحاجة للعثور على أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية من حيث التصنيف وتلبية الاحتياجات، ومع كثرة الخيارات المتاحة أصبح من الصعب معرفة برنامج جيد للتداول في الدول العربية، لهذا سنقوم في هذا المقال بالكشف عن أفضل تطبيقات تداول العملات الرقمية.

أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية

مواقع تداول العملات الرقمية كانت الأكثر شيوعًا بين متداولي العملات المشفرة، ولكنها لا تتيح لهم مرونة في سرعة التعامل مع العملاء كما في التطبيقات حيث أنها تملك ميزة أن الهاتف دائمًا ما يكون معك، في حين أنه في حالة الاستثمار في العملات الرقمية لابد من مراقبة حركة العملات بشكل دوري، لهذا مع اختيار أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية ستتمكن من التعامل مع محفظتك الرقمية بكل سهولة ومتابعة واجراء جميع معاملاتك بسرعة ويسر، سنأخذ جولة مع أفضل تلك التطبيقات وأهم المميزات والعيوب.

1- Pionex

يُعد فونكس أفضل تطبيق لتداول العملات الرقمية والأجنبية، ويتميز بأنه سهل الاستخدام؛ حيث أنه يتيح لك روبوت خاص بصورة مجانية كي يُعينك على البيع والشراء بشكل سهل، تتيح حوالي 16 روبوتًا، ولهذا يمكنك من خلاله الحصول على أرباح جيدة بصورة تلقائية، إلى جانب أنه التطبيق الأكثر أمانًا في هذا المجال.

يجدر بنا أن نذكر أن برنامج فونكوس يُعد من أكبر وسطاء منصة Binance إلى جانب أنه حاصل على ترخيص MSB من مؤسسة FinCEN، وهو متوفر للأيفون والأندرويد، ونسبة رسوم التداول به تصل إلى 0.05%، وإليك أهم مميزاته وعيوبه:-

مميزات برنامج فونكس

يوفر لك 16 روبوت للتداول بصورة مجانية.

يأخذ رسوم منخفضة جداً على كافة المعاملات.

تتميز واجهة المستخدم بأنها نظيفة على الهاتف.

يتيح دعم رائع عبر الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني.

يمتلك سيولة مجمعة من أكبر المنصات في العالم.

يدعم أكثر من 350 عملة مشفرة يمكن شراؤها أو بيعها

سلبيات برنامج فونكس

عدم وجود حساب تجربي لممارسة التداول.

لا يتيح إمكانية السحب بالعملات الدولية.

عدم وجود بيانات قوية تدعم اختبار آدار روبوت في التداول المدمج.

2- Binance

إذا كنت تبحث عن أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية للتجار والمؤسسات فإن بيانس هو الخيار الأمثل لذلك؛ فهو يتيح العديد من الخيارات والعملات التي يمكنك التداول بها، كما أن هذا التطبيق يأخذ المركز الأول من حيث أكبر البورصات، ويرجع السبب في ذلك هي أحجام التداول التي تتميز بسهولتها، إلى جانب ذلك أنه يعتبر أفضل تطبيق للعملات الرقمية بالعربي .

مع العلم أن تطبيق بينانس آمن جدًا على أجهزة الأندرويد والايفون، فلا تقلق من تلك النقطة، والجدير بالذكر أنها تدعم كافة أنواع بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية عبر Simplex إلى جانب الأنظمة الأساسية الأخرى التابعة لجهات خارجية، وتبلغ نسبة رسوم التداول من 0.02% إلى 0.10%، وإليك أهم مميزاته وسلبياته:-

مميزات برنامج بينانس

يوفر لك الاستثمار في أكثر من 500 عملة مشفرة.

يتيح لك تداول العملات الرقمية مقابل العملات الورقية والدفع بطرق كثيرة.

يأخذ رسوم أقل عند التداول بعملة منصة بينانس الخاصة

يدعم أنواع كثيرة من بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية الخارجية.

سلبيات برنامج بينانس

عدم دعم بعض الدول على الرغم من أنها منصة عالمية إلا أنها تحظر بعض دول أفريقيا ودولة سوريا.

تتعاون مع السلطات المحلية في حال طلبت تلك السلطات بعض المعلومات عنك.

قد تتوقف فجأة في الوقت الحاسم أثناء عمليات البيع أو الشراء في حالة زيادة الضغط عليها.

لا توفر جودة جيدة للترجمة على الرغم من أنها تدعم اللغة العربية إلا أن بعض العبارات غير مفهومة.

لا تدعم بعض العملات الورقية مثل الدولار واليورو.

3- Bybit

يٌعد برنامج باي بيت أفضل تطبيق تداول عملات من حيث نمو المستخدمين من كافة الدول، فهو يتميز بتوفير بيانات التداول والسوق في الوقت الراهن وسهوله مراقبة الوضع من خلال التطبيق على الهاتف المحمول، كما أنه آمن جدًا، ويتيح لك بيع وشراء العملات الرقمية بأنواعها.

يدعم باي بيت وسائل دفع عديدة، على سبيل المثال، البطاقات الائتمانية أو التحويلات البنكية، والجدير بالذكر أنه يتيح نظام تنبيهات رائع يساعدك على متابعة صعود وهبوط قيمة العملات، وتبلغ نسبة رسوم التداول من 0.1%، ومع ذلك سوف نأخذك في جولة سريعة لمعرفة أهم مميزات هذا التطبيق:-

مميزات برنامج باي بيت

يأخذ رسوم قليلة.

تلائم المنصة المتداول من أي مستوى محترفين او مبتدأين.

توفر لك أكثر من 50 عملة مختلفة.

كثرة وتعدد وسائل وطرق الدفع.

توفر ميزة (وقف الخسارة وجني الأرباح) وهي ميزة لن تجدها في أي منصة.

سهولة إضافة الأصول والمنتجات الجديدة إلى التطبيق بصورة مستمرة.

مع العلم لا يوجد في هذا التطبيق أي سلبيات ملموسة أو تذكر، فهو يعتبر أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية.

4- Kraken

في حال كنت تبحث عن أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية من حيث الموثوقية، فإن كراكين هو التطبيق الملائم لك، حيث يعد من المنصات الأكثر أمانًا واستخدامًا من قبل الكثير من المتداولين حول العالم، وقد تم تأسيسه منذ عام 2011م، ويتيح لك ميزة وجود نظام تتبع مخصص للمحفظة، كما يسهل استخدامه.

علاوة على نظام التداول، يقدم لك كراكين عدة خيارات أخرى في حال كنت ترغب في عمل استثمار آخر، على سبيل المثال، التداول بالهامش والمدخرات والرهان والعقود الآجلة، ويتميز أيضًا بسهولة حركة البيع والشراء بهدف الربح منها، وتبلغ نسبة رسوم التداول من 0.26%.، أما بالنسبة للمميزات والعيوب فهي كما يلي:-

مميزات برنامج كراكين

يوفر لك نظام تتبع مخصص لمحفظتك يتيح لك متابعة كل شيء في حسابك بصورة أدق.

يدعم تحويل العملات الورقية إلى عملات رقمية مثل الدولار واليورو.

يتيح لك حساب تداول مؤمن بطرق لا حصر لها.

يتيح لك ميزة متابعة العملات واسعارها في الوقت الراهن.

سلبيات برنامج كراكين

تأخذ المنصة رسوم عالية جدًا.

توجد حدود لعمليات الإيداع والسحب.

تُفرض حدود لطرق السحب والإيداع.

يوجد في المنصة أسواق للتداول مخصصة فقط للمتداولين المحترفين.

إيداع عن طريق بطاقات الائتمان والخصم من خلال عملة اليورو فقط.

5- Cash App

كاش أب هو البرنامج الأكثر شعبية ضمن أفضل برنامج تداول العملات الرقمية على الهواتف الذكية، فهي عبارة عن شركة متخصصة في الخدمات المالية، ويمكنك عن طريقها الاستثمار بالأموال بسهولة، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ يمكنك استقبال وارسال الأموال عن طريقه بكل سهولة من قبل المتداولين في أمريكا، ونسبة رسوم التداول هي 0%.

يتم استخدام برنامج كاش أب من قِبل أكثر من 30 مليون مستخدمًا، ويُعد إحدى التطبيقات المشفرة والآمنة بشكل كبير، يتميز بسرعته في ارسال الأموال بين الأشخاص أو نقلها إلى حسابك المصرفي، كما يوفر لك ميزة إرسال 1000 دولار خلال 30 يومًا، ويمكنك زيادة هذا عن طريق التحقق من هويتك، ومع ذلك فهو لا يخلو من العيوب، وإليك أهم المميزات والعيوب:-

مميزات برنامج كاش أب

يوفر لك ميزة شراء وبيع الأسهم بدون رسوم.

يتيح لك ميزة إيداع وسحب عملة البيتكوين بدون رسوم.

عدم أخذ رسوم التداول للإرسال من التطبيق أو الحساب البنكي.

يدعم هاتف الايفون والأندرويد.

سلبيات برنامج كاش أب

لا يدعم استخدام البرنامج في بلدان من خارج المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية.

يفرض البرنامج رسومًا قاسية بنسبة %3 من معاملة إرسال المال عبر بطاقة الائتمان.

يوجد حدود للسحب من بطاقة الائتمان مثل 1,000 دولار للمعاملة الواحدة، و1,000 دولار لليوم الواحد، و10,000 دولار للأسبوع الواحد.

يوجد حدود للإنفاق من بطاقة الائتمان مثل 7000 دولار للمعاملة الواحدة في اليوم، و10,000 دولار في الأسبوع، و25,000 دولار في الشهر.

6- BitOasis

يدعم برنامج بيت أوسيس الكثير من البلاد العربية مثل السعودية، عمان، الأردن، الإمارات، البحرين، الكويت وأيضًا بعض من دول شمال أفريقيا مثل مصر والمغرب، ولهذا يُعد أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية بالعربي، ويمكنك من خلاله بيع وشراء العملات الرقمية بأنواعها بما في ذلك البيتكوين، الإيثر، الريبل، الجوراند، إيوس وغيرهم، وتتراوح نسبة رسوم التداول 0.1% إلى 0.15%.، كما يتميز بسهولة استخدامه وأنه يدعم اللغة العربية، وفيما يلي نذكر أهم المميزات والعيوب:-

مميزات برنامج بيت أوسيس

تم تخصيصه للتداول من قِبل المتداولين في دول شمال أفريقيا والشرق الاوسط.

يدعم برنامج بيت أوسيس اللغة العربية، ويتميز باستخدامه السهل.

يوفر لك أكثر من عشرين عملة رقمية.

يتيح لك طرق إيداع عديدة مثل بطاقات الفيزا والحوالات البنكية.

يدعم ميزة نظام تنبيهات بأسعار مناسبة.

سلبيات برنامج بيت أوسيس

يأخذ رسوم مرتفعة جدًا مقارنة بأسعار السوق الحالية.

لا يدعم التطبيق تداول أي عملة مع البيتكوين.

يدعم عمليات السحب في كل الدول ما عدا (الكويت، السعودية، عمان، قطر، الإمارات، البحرين)، ومع ذلك فإن سحب العملات بشكل ورقي يتم فيهم.

تأخذ عملية السحب مدة تصل إلى 15 يوم حتى تحصل على أموالك.

يعتمد التطبيق بصورة كبيرة على كلمات مفاتيح المحفظة الخاصة بهم، ولهذا فإنها من الممكن أن تتعرض للإختراق.

عدم وجود ضمانات واضحة لتغطية الخسائر أو جزء منها.

7- Blockfolio

ما يجعل برنامج بلوكفوليو هو أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية للهواتف الذكية، أنه يسهل عليك حركة بيع وشراء العملات الرقمية، ويتميز بإمكانيته على الإدارة واتخاذ قرارات سليمة للحصول على أفضل عملية بيع أو شراء، ولا يقتصر الأمر هنا فقط بل أنه يوجد قسم مخصص فقط للعملات المشفرة، ويتم استعمال التطبيق بواسطة أكثر من سته ملايين شخص، وذلك بسبب شدة أمانه، كما أنه لا يأخذ رسوم للتداول، وإليك أهم المميزات:-

مميزات برنامج بلوكفوليو

لا يأخذ رسوم على التداول.

إمكانية إتباع الأسعار والمعلومات لأكثر من حوالي 1000 عملة رقمية.

توفر نظام تنبيهات للأخبار حول أسعار العملات.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد في هذا التطبيق أي سلبيات ملموسة أو تذكر، فهو يعتبر أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية.

8- Coinbase

يأخذ برنامج كوين بيز المركز الأول في منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، فهي بها عدد قليل من العملات، وعلى النقيض فهي تحتوي على عدة مميزات خاصة بالأمان إلى جانب 5 دولارات لكل مستخدم جديد عند التسجيل واثبات هويته في تلك المنصة، وهذا ما جعله أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية.

يقوم برنامج كوين بيز بتوفير الكثير من المعلومات حول آداء وأخبار العملة، كما أنه يصف نفسه بأنه يوفر نظام أمان مثل البنوك، ويتيح للمستخدم حين فقد جهازه ان يقوم بتعطيل التطبيق، وتبلغ رسوم التداول 0.25٪، أما بالنسبة للمميزات والسلبيات فهي كما يلي:-

مميزات برنامج كونبيز

يتيح لك التطبيق نظام حماية عالي الجودة.

لا يفرض التطبيق رسومًا مالية عند تبادل أو بيع العملات الرقمية أو عند إرسال واستقبال بعض العملات الرقمية من خلال البريد الإلكتروني.

سلبيات برنامج كونبيز

يتوقف النظام فجأة عن العمل في بعض البلدان بسبب الضغط المتزايد.

تتأخر بعض الوقت في عملية التحويل أو الشراء.

عدم السماح بتسجيل حساب جديد إلا عن طريق إدخال العديد من المستندات التي تثبت الهوية.

السماح بإجراء عمليتين في اليوم فقط إما الدفع أو التحويل.

9- Sofi

ما يميز برنامج سوفي بأنه ليس مجرد برنامج لتداول العملات الرقمية أو تقديم الأسهم فقط، بل هو يُعد برنامج إدارة مالية مخصص للاستثمار ولإدارة البنوك، فهو يقدم خيارات كثيرة منها: مراقبة الائتمان والقروض والاكتتابات العامة وبطاقة الخصم والأسهم الجزئية والصناديق الاستثمارية المتداولة مع عدة مسابقات للحصول على جائزة تُقدر بـ 1000 دولار.

يتيح لك تطبيق سوفي استبدال النقاط المجمعة من عمليات الشراء من خلال استخدام بطاقة الخصم بعملات رقمية مثل إثيريوم وبتكوين، ولهذا إذا كنت تُفكر في الاستثمار من دون إدارة الممتلكات بصورة دقيقة فهي الخيار الأمثل، وكل ذلك جعلها أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية، وتصل رسوم التداول حوالي 1.25٪ وإليك أهم المميزات والسلبيات:-

مميزات برنامج سوفي

يتميز بسهولة استخدامه والبدء في الاستثمار به.

يتيح لك إمكانية إدارة الاستثمارات والعملات المشفرة بواسطة حساب واحد.

يوفر التطبيق الأدوات والميزات المالية المجانية الإضافية.

سلبيات برنامج سوفي

العملات المتاحة على التطبيق محدودة جدًا.

10- eToro

إيترو هو البرنامج الأكثر شهرة في الوطن العربي حيث أن ما يميزه هو خاصية نسخ التداول، فمن خلالها تتيح للمبتدئين بنسخ عمليات التداول من بيع وشراء الأسهم من قِبل المستخدمين الأكثر خبرة في هذا المجال بهدف الحد من نسبة المخاطرة، فمع تلك الميزة وخاصية دعم اللغة العربية أصبح أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية في الوطن العربي خاصة دول شمال أفريقيا.

يستخدم تطبيق إيترو أكثر من 15 مليون مستخدم، الأمر الذي يشير إلى أنها تمتلك ثقة كبيرة جداً، وتبلغ نسبة رسوم التداول حوالي 0.75%، ومع ذلك فهو لا يخلو من السلبيات، وفيما يلي نذكر أهم المميزات والسلبيات:-

مميزات برنامج إيترو

توفير خاصية نسخ التداول.

كثرة المتداولين العرب في هذه المنصة.

سهولة استخدام التطبيق، ولهذا فهو مناسب للمبتدئين.

يتميز بآمان عالي.

سلبيات برنامج إيترو

عدم إتاحة إصدار مستقل.

قلة التخصيص في الموقع.

عدم توافر أخبار التدفق.

في نهاية المقال نكون قد ذكرنا أفضل برنامج لتداول العملات الرقمية مع ذكر أهم السلبيات والمميزات لكل منها، وقبل قيامك باختيار أيًا من تلك التطبيقات، ينبغي عليك التأكد من أن المنصة تدعم البلد التي تقيم بها وموثوقية الشركة والتراخيص التي تمتلكها، إلى جانب رسوم التداول الملائمة لك.