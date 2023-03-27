يعاني بعض الأشخاص خلال تواجدهم في أماكن غير ماهولة أو دول غير مسلمة من تحديد تجاه القبلة، من اجل الصلاة، ومع تطور التكنولوجيا، توفرت العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعد في هذا الخصوص:

أفضل تطبيقات تحديد تجاه القبلة:

تطبيق صلاتك:

واحد من أفضل تطبيقات تحديد القبلة على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، وما يميز هذا التطبيق انه يمكن ان يعمل بدون الاتصال بالانترنت.

مميزات تطبيق صلاتك:

يعمل بدون الاتصال بالانترنت

مساحة التطبيق صغيرة جدًا

يتميز بتصميمه الاحترافي

سهل الاستخدام

يدعم خدمة الاذان

التنويه لمواعيد الصلاة في عدد من الدول

يوجد به التقويم الميلادي والهجري

تعريف المستخدم باماكن تواجد المساجد القريبة منه

طريقة عمل التطبيق:

انقر على زر البوصلة مع وضع الهاتف على أرض مستوية

تطبيق معرفة تجاه القبلة

واحد من التطبيقات سهلة الاستخدام والتي تساعد على تحديد موقع القبلة بسهولة على نظام اندرويد.

مميزات تطبيق معرفة تجاه القبلة:

سهولة الاستخدام

يدعم اللغة العربية

تحديد القبلة بوقت قصير

يمكن لحاملي أجهزة الأيفوت والاندرويد تحميله بدون انترنت



تطبيق محدد القبلة

يتمتع هذا التطبيق بالعديد من المزايا.

مميزات تطبيق محدد القبلة:

سهولة الاستخدام

واجهة عصرية

يعمل بدقة 100%

يستخدم في جميع دول العالم

تطبيق الصلاة أولا Salat First

واحد من أفضل تطبيقات تحديد الصلاة بسبب مزاياه الكبيرة.

يوجد بالتطبيق أكثر من 40 الف مدينة

يمكن تحديد القبلة عن طريق الـ اGPS

خاصية التنبيه لأوقات الصلاة

خدمة التذكير قبل موعد الآذان

يدعم عدد من اللغات من بينها العربية، الفرنسية، الإنجليزية.

تطبيق Athan

يتمتع بعدد من الميزات أبرزها، تحديد القبلة من مختلف الأماكن حول العالم.

التذكير بأوقات الصلاة

التعرف على أماكن المساجد القريبة من المستخدم

ترجمة تفسير القران الكريم إلى اللغات المختلفة

تطبيق Muslim pro

يساعد في التعرف على الاتجاه الدقيق للقبلة في كل دول العالم

خريطة تحديد الاتجاهات المختلفة

يوفر خاصية تحديد تواريخ المناسبات الدينية المختلفة

خاصية ارسال البطاقات الإسلامية

خدمة تحديد التقويم الهجري

التذكير بالصلوات

يدعم التطبيق خدمة ترجمة القرآن الكريم

تطبيق Qibla Direction No Internet

يساعد هذا التطبيق في العثور الدقيقي على تجاه القبلة

أينما تكون يساعدك هذا التطبيق على تحديد مكان القبلة



