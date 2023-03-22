6 تطبيقات تساعدك في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان

يستعد العالم الإسلامي يوم غد لاستقبال شهر رمضان 2023، وهو الشهر الذي يحرص فيه المسلمين على تأدية العديد من العبادات إلى جانب الصوم، مثل الدعاء وقراءة القرآن والصلاة النافلة.

ويحرص عدد كبير من المسلمين في هذا الشهر على أداء مناسك العمرة نظرًا لفضل ادائها في شهر رمضان المبارك، وبسبب الازدحام الكبير في هذا الشهر تم اطلاق عدد من التطبيقات التي تساعد الزائر في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

تطبيقات تساعدك على أداء مناسك العمرة:

تطبيق اعتمرنا:

اعتمرنا تطبيق تابع لوزارة الجد والعمرة يهدف إلى تسهيل عملية إصدار تصريح من أجل دخول الحرمين الشرفين بهدف إجراء العمرة.

وتشمل التصاريح التي يمنحها تطبيق اعتمرنا، تصريح اداء العمرة، الصلاة في الروضة والمسجد النبوي، ويجب ان يتوفر جواز سفر من أجل التسجيل في التطبيق.

وعلى المستخدم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، ويوفر التطبيق للمستخدم، المواعيد المناسبة لزيارة الحرم والصلاة في المسسجد النبوي، والعديد من التفاصيل الأخرى.

تطبيق المقصد

يساعد التطبيق زوار مكة على تحديد مواقعهم داخل المسجد الحرام، ومعرفة الطرق إلى أي مكان يودون الذهاب إليه، وما يميز التطبيق انه ليس بالضرورة اتصاله بالانترنت.

تطبيق الحرمين

يعتبر من أبرز تطبيقات الحج والعمرة، ويقدم العديد من المزايا من بينها مواقيت الصلاة، بث مباشر للصلوات من المسجد الحرام والنبوي، معلومات عن المسجد الحرام والنبوي، خدمات إلكترونية للمستخدم.

تطبيق مناسكنا

يساعد التطبيق على تحديد مواقع الاماكن التي تهم الزائر مثل المساجد والمطاعم ومراكز التسوق والحمامات، ويقدم التطبيق أقصر طريق للوصول إلى المكان.

تطبيق توكلنا

اطلق تطبيق توكلنا خلال جائحة كورونا ويقدم العديد من الخدمات للمواطن السعودي والزائر، يمكن اصدار تصاريح للعمر من خلال تبويب الخدمات داخل التطبيق.

وإلى جانب خدمة اصدار التصريح يقدم التطبيق عدد من الخدمات من بينها نداء استغاثة وخدمة اسعفني.

تطبيق أسعفني

اسعفني تطبيق تابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ويقدم هذا التطبيق خدمات للمستخدم في حالات الطوارئ، مثل فتح بلاغ طوارئ، وارسال استغاثة عاجلة عن طريق خدمة الرسائل القصيرة.

كما يقدم التطبيق دعم فني لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتتبع التطبيق الحالات التي تعاني من مشاكل صحية.

يجب على المستخدم تسجيل تفاصيل تاريخه الطبي والمشاكل الصحية التي يعاني منها والادوية التي يحتاجها للاستفادة من هذه المعلومات عند الضرورة.



كما يساعد المستخدم التعرف على الاماكن الطبية القريبة منه.



