أفضل تطبيقات تعقب الهاتف في 2021 للعثور على أجهزتك المفقودة!

تُتيح لكَ تطبيقات تعقب الهاتف العثور على هاتفك الذكي إن فقدته أو تعرّض للسرقة. اخترنا لكَ في المقال أفضل هذه التطبيقات وفق ترشيحات الخبراء لهذا العام.

أفضل تطبيقات تعقّب الهاتف الذكي للاستدلال على موقعه عند فقدانه

أصبحت أهمية الهاتف الذكي أكثر من ذي قبل! فالهواتف الذكية تُدير كل حياتنا تقريبًا. من التسوّق إلى الخدمات المصرفية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني، وطلبات البقالة وتقريبًا كل الأعمال الروتينية اليومية.

هذا يعني أن فقدان الهاتف الذكي يُعطّل علينا أداء العديد من الأعمال اليومية، ويفرض علينا خطرًا يتمثّل في إمكانية وصول الغرباء إلى معلوماتنا وحساباتنا الخاصة.

علاوةً على ذلك، فإن الشعور بفقدان الصديق الموثوق به يمكن أن يؤدي إلى إجهاد مفرط.

ومع ذلك، يوجد اليوم العديد من التطبيقات لتتبع الهواتف التي يمكن أن تساعدك في العثور على الأجهزة المسروقة أو المفقودة.

هذا يعني انه إن حصل وفقدتَ هاتفك، فلا داعي للذعر! فالتكنولوجيا أوجدت لك مخرجًا من هذه الأزمة!

إذ تأتي الهواتف الذكية بميّزات مدمجة تُتيح لك تتبّع الهاتف بسهولة عند فقده. ومع ذلك، فهي ليست شاملة، مما يجعل تطبيقات تعقب الهاتف ضرورية هذه الأيام.

وعند استكشاف متاجر التطبيقات، ستجد العديد من تطبيقات تعقب موقع الهاتف التي تزداد أو تطالب بخدمات مماثلة ولكنها تختلف اختلافًا كبيرًا في نتائجها.

ويمكن لبعض من أفضل تطبيقات البحث عن الهاتف هذه تتبع موقع الأجهزة وكذلك مراقبة أنشطة الجهاز.

في هذه المقالة، نقدم لك أفضل تطبيقات تعقب الأجهزة المحمولة التي يمكنك استخدامها لتتبع الأجهزة الذكية المفقودة / المسروقة.

mSpy

يُعتبر تطبيق mSpy أفضل تطبيقات تعقب الهاتف، حيث يراقب نشاط هاتف طفلك عن بعد ويتأكد من سلامته.

ويمكن تثبيت تطبيق مراقبة الهاتف المحمول هذا على هاتف طفلك ويسمح لك بتتبع مكالماته الهاتفية، والرسائل الفورية، ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع.

الميزات البارزة لتطبيق mSpy:

عرض جميع الرسائل النصية الواردة أو الصادرة أو المحذوفة.

المكالمات والرسائل النصية وتتبع GPS و 25 ميزة أخرى.

تتبع نشاط الوسائط الاجتماعية من خلال الوصول إلى Facebook و WhatsApp و Snapchat وما إلى ذلك.

يعمل على iPhone أو iPad أو أي جهاز يعمل بنظام Android.

لتحميل التطبيق:

Where’s My Droid – أفضل تطبيقات تعقب الهاتف للأندرويد

يمكن القول إن تطبيق Where’s My Droid هو أفضل تطبيق لتتبع الأجهزة المحمولة، والذي عند تفعيله، يرفع مستوى صوت الرنين ويجعل الجهاز يرن.

في حالة عدم قرب الجهاز بما يكفي لسماع الرنين، يرسل التطبيق إحداثيات GPS مع رابط إلى خرائط جوحل.

الميزات البارزة لتطبيق Where’s My Droid:

GPS Flare – تنبيه الموقع عند انخفاض البطارية

جهاز قفل عن بعد

حماية برمز المرور لمنع تغييرات التطبيق غير المصرح بها

لا يستنزف البطارية

لتحميل التطبيق: Android

iSharing

على عكس التطبيقات الأخرى لتعقّب الهواتف، فإن تطبيق iSharing لا يتتبع الجهاز المفقود فحسب، بل يتتبع أيضًا أفراد العائلة.

يتيح تطبيق تتبع الهاتف المذهل هذا للمستخدم إنشاء مجموعات متنوعة والتواصل مع جهات الاتصال ومراقبة الموقع في الوقت الفعلي لأعضاء المجموعة.

حتى أنه يحتوي على ميزة يمكن من خلالها عرض سجل المواقع لأعضاء المجموعة.

الميزات البارزة لتطبيق iSharing:

يسمح بالدردشة مع أعضاء المجموعة

تنبيهات في الوقت الحقيقي

ميزات السلامة مثل تنبيه الذعر

يعمل كجهاز اتصال لاسلكي

لتحميل التطبيق:

Find My Device

يعد Find My Device تطبيقًا شائعًا وفعالًا لتتبع الهواتف المحمولة. بخلاف تحديد موقع الجهاز، يوفر التطبيق ميزات مفيدة أخرى.

من استعادة إعدادات المصنع الافتراضية إلى تشفير البيانات الشخصية، فإن تطبيق جهاز التعقب يعمل على ميزاته.

يمكنك رنين هاتفك عندما يكون قريبًا، أو الحصول على موقع GPS إذا كان الجهاز يتجاوز حد السمع لديك.

وتشمل وظائفه الأخرى قائمة كاملة بالخرائط الداخلية لأماكن مثل الملاعب والمطارات ومراكز التسوق والمعالم الحيوية.

الميزات البارزة لتطبيق “Find My Device”:

يقفل الجهاز برسالة مخصصة ورقم اتصال

يعمل حتى في الوضع الصامت

يتتبع حالة الشبكة والبطارية

يعرض الخرائط الخارجية والداخلية

لتحميل التطبيق: Android

Glympse

Glympse هو تطبيق ممتاز آخر لتتبع الهاتف لمشاركة الموقع في الوقت الفعلي باستخدام تتبع GPS.

لدى المستخدم أيضًا خيار إنشاء مجموعات داخل التطبيق لتحسين السلامة والأمان.

الميزة الوحيدة التي تحدد هذا الباحث عن الهاتف المفقود بصرف النظر عن التطبيقات المماثلة الأخرى هي أنه بمجرد مشاركة الموقع، يمكن للشخص الآخر عرض الخريطة حتى بدون تثبيت تطبيق Glympse.

الميزات البارزة لتطبيق Glympse:

يشارك الموقع في الوقت الفعلي باستخدام خريطة ديناميكية

خيار للتنسيق مع الأصدقاء للتجمع الاجتماعي

لتحميل التطبيق:

Life360 – أفضل تطبيقات تعقب الهاتف برأي الخبراء

نظرًا لميزاته المتعددة ووظائفه المفيدة، يمكننا أن نطلق على Life360 أفضل تطبيق لتتبع الأجهزة المحمولة.

يعمل تطبيق أفضل تطبيق لتعقب موقع الهاتف هذا بشكل لا تشوبه شائبة على جميع الأجهزة بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية أو الويب.

ويمكن للمستخدم الاحتفاظ بجميع القريبين والعزيزين في الحلقة من خلال ميزة مشاركة الموقع.

ومقارنةً بالتطبيقات الأخرى، توفر Life360 ميزات أمان أفضل.

الميزات البارزة لتطبيق Life360:

مشاركة الموقع في الوقت الفعلي

خيار إنشاء مجموعات خاصة

إخطار وصول ومغادرة أعضاء المجموعة الخاصة

دردشة جماعية للتواصل السهل

لتحميل التطبيق:

mLite – متتبع الهاتف العائلي

يعد mLite أكثر من مجرد تطبيق لتتبع الهاتف، فهو تطبيق يُستخدم لتحديد موقع أفراد العائلة على الخريطة.

يوفر mLite تتبعًا لا تشوبه شائبة عبر الإنترنت ويسمح أيضًا للمستخدم بالتواصل مع أحبائه على مدار الساعة.

ومن خلال تفعيل Geo-Fencing، يمكن للمرء أن يراقب تحركات أعضاء مجموعتك.

الميزات البارزة لتطبيق mLite:

خيار إنشاء سياج جغرافي

تسجيل الوصول في الوقت الحقيقي لمواقع GPS

مراقبة قائمة جهات الاتصال

خيار لإضافة زر إنذار

لتحميل التطبيق: Android

TrackView

إلى جانب تتبع الأجهزة المفقودة، يتيح تطبيق تعقب الهاتف المجاني هذا مراقبة عمليات التثبيت الحساسة عن كثب.

في حالة حدوث أي طارئ، يمكن للتطبيق إرسال تنبيهات فورية إلى جهات الاتصال التي تم التحقق منها أو المشاركة عن بُعد.

الميزات البارزة لتطبيق TrackView:

تتبع الأجهزة في الوقت الحقيقي

يدعم إرسال الرسائل أو التنبيهات الصوتية

IPCam لمراقبة الفيديو والصوت

كشف الحركة وكشف الصوت

لتحميل التطبيق:

FamiSafe – أفضل تطبيقات تعقب الهاتف بشكلٍ سري

FamiSafe هو تطبيق آخر لتحديد مواقع الهاتف يتيح لك مراقبة أي أجهزة iOS أو Android بشكل سري.

سيتيح لك التطبيق الوصول إلى موقع GPS الخاص بالهاتف ويأتي مع ميزات رائعة أخرى مثل جدول شاشة الويب وفلتر مواقع الويب وما إلى ذلك.

ومع ذلك، بالنسبة لأجهزة iPhone ، يتطلب FamiSafe كسر الحماية للوصول إلى ميزات التتبع المتقدمة

الميزات البارزة لتطبيق FamiSafe:

تنبيهات في الوقت الفعلي لعلامات التنمر عبر الإنترنت أو محتوى مسيء أو الانتحار أو الاكتئاب، وما إلى ذلك

إضافة كلمات تحذير مرنة

كشف الصور المشبوهة

خيار لتمييز مناطق المبارزة الجغرافية

لتحميل التطبيق:

Phone Tracker By Number

إذا كنت لا تريد المساومة والعثور مباشرة على جهازك، فهذا التطبيق مناسب لك.

كما يوحي الاسم، سيتتبع التطبيق موقع الهاتف الخلوي عن طريق الرقم بطريقة سريعة ومشاركته عبر شبكة خاصة.

مع وجود أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، يمكن وصف التطبيق بأنه أحد أفضل تطبيقات تتبع الهاتف.

الميزات البارزة للتطبيق: