التعدين هو عملية إنشاء عملات رقمية جديدة عبرها يتم وتأمين الشبكة وهو في الأساس ما يجعلها لامركزية، وهو المفهوم الأساسي للعملات الرقمية. نظرًا لأنه يستهلك الطاقة، فإن المعدن الذي يتحقق من المزيد من المعاملات يحصل على حصة من العملة المعدنة.

بعد اكتساح اللوائح التنظيمية الصارمة، منعت الصين المعدنين من العمل مما جعلهم يبحثون عن دول بديلة لديها نفس الامتيازات التي تمتعوا بها الصين؛ مثل الكهرباء الرخيصة المتاحة، أجهزة التعدين الرخيصة، ضرائب الاستيراد المنخفضة ... إلخ.

لذا، سواء كنت تبحث عن ملاذ في بلد صديق للعملات الرقمية لبناء مزرعتك التعدينية الخاصة أو كنت ترغب فقط في تشغيل القليل منها في منزلك أو مكتبك، فإليك 5 دول لتعدين العملات الرقمية من حيث الربحية وسعر الكهرباء .

أفضل خمس دول لتعدين العملات الرقمية:

1. روسيا

نظرًا لكونها أكثر دول العالم تأثيرًا في مجال العملات الرقمية، يبدو أن روسيا قد غيرت رأيها بشأن التخطيط للعملات الرقمية لاتخاذ طريق تنظيمي عالي مع الاعتراف بأنه سيكون من الصعب حظر معاملات الرقمية أو التعدين. لقد شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك قائلا أن بلاده تتمتع بخصائص مميزة مثل "فائض القوة" و "القوى العاملة المدربة جيدًا" ملمحًا إلى أن روسيا يجب أن تبدأ في الاستفادة من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي عملاق بيتكوين أصبحت الدولة الثالثة من حيث حصة التجزئة في شبكة البيتكوين العام الماضي بعد أن فرضت الصين حظرًا على التعدين على مستوى البلاد في الصيف الماضي. كما ذكرت البوابة في ذلك الوقت، تسبب هذا في هجرة المعدنين البيتكوين من البر الرئيسي الصيني إلى روسيا للاستفادة من الطاقة منخفضة التكلفة والمناخ المتجمد الذي يساعد على منع سخونة أجهزة التعدين.

2. كندا

بعيدًا عن روسيا سياسياً وتنظيمياً، ومع ذلك فهي تتشابه معها من حيث المناخ، لطالما كانت كندا جذابة للمعدنين لتصبح رابع أكبر وجهة لتعدين البيتكوين بعد الحظر الصيني. ذكر أحدث تقرير عن التعدين لجامعة كامبريدج أن دولة أمريكا الشمالية تمثل حاليًا 3٪ من معدل تجزئة الشبكة، مما يجعل كندا موطنًا لأكبر المعدنين في العالم. كان المناخ البارد تمامًا طوال العام، وضرائب الاستيراد المنخفضة على منصات التعدين، والطاقة الرخيصة بمثابة نعمة لشركات التعدين، حيث تتيح هذه العوامل هوامش ربح أعلى ومخرجات تجزئة أكبر.

3. أيسلندا

صعدت إلى مشهد العملات الرقمية بعد هروب المعدنين من الصين، جعلت الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية الميسورة التكلفة ، ووفرة التكنولوجيا ورأس المال الاستثماري، واللوائح الصديقة للعملات الرقمية، فضلاً عن المناخ البارد الضروري، آيسلندا رائدة في مجال التعدين الأخضر. من الجدير بالذكر أن 8٪ من جميع عملات البيتكوين تم تعدينها في آيسلندا.

4. جورجيا

تعد جورجيا نقطة جذب للمعدنين في السنوات الأخيرة ، حيث تجذب المعدنين بالطاقة الخضراء الرخيصة المتولدة من الطاقة النووية والشمسية، والضرائب المنخفضة، والبيئة التنظيمية الودية. كانت الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها أقل من 4 ملايين شخص موطنًا لشركات التعدين الطموحة الناشئة في وقت مبكر من عام 2012. وبنسبة 0.18 ٪ ، في عام 2018 ، احتلت المرتبة الثانية في العالم في مجال تعدين العملات الرقمية - بعد الصين فقط.

5.باراغواي

في خطوة مماثلة للسلفادور، تتطلع باراجواي لقبول عملة البيتكوين كعملة قانونية. مرة أخرى في يوليو 2021، بدأت باراجواي في تطوير إستراتيجيتها الخاصة بالعملة الرقمية والتي يمكن من خلالها أن تجعل البيتكوين عملة رسمية عندها تخضع للضريبة والتنظيم. كما أن أسعار الطاقة المنخفضة والمستقرة في البلاد جعلت منها خيارًا مغريًا للغاية لتعدين البيتكوين. في الوقت الحالي، لا يزال برلمان باراغواي يناقش مشروع القانون الذي يهدف أيضًا إلى استخدام فائض الطاقة في البلاد بشكل جيد لتعدين BTC باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100٪.