يعد استخدام قارئ الكتب الإلكترونية أكثر ملاءمة من حمل كومة من المؤلفات المفضلة لديك. هذا يعني أنه يمكنك التبديل بين الروايات والكتب بلمسة زر واحدة والحفاظ على أين ما وصلت لأشهر متتالية. هناك أيضًا عدد كبير من الكتب الإلكترونية المجانية المتاحة لبعض القراءة الخفيفة.

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الكتب الإلكترونية عالية الجودة، فلدى المستهلكين الكثير من الخيارات. في حين أن الأمور كانت تقتصر على تطبيق واحد أو اثنين فقط من تطبيقات قراءة الكتب المجانية الكبيرة على جهاز الـ iPad، فهناك الآن مجموعة متزايدة من التطبيقات عالية الجودة لأجهزة الأندرويد والـ iOS التي لا تدعم الكتب الإلكترونية المدفوعة والمجانية فحسب، بل تدعم أيضًا الكتب الصوتية أيضًا.

سنستعرض أفضل تطبيقات قراءة الكتب الإلكترونية على أمل إرشادك إلى التطبيق الذي يناسب عاداتك في القراءة. إليك أفضل 10 تطبيقات لقراءة الكتب الإلكترونية على أجهزة الـ iOS والأندرويد في عام 2022.

أفضل 10 تطبيقات لقراءة الكتب الإلكترونية في عام 2022

الأندرويد

1. كتب جوجل بلاي



Google Play Books هو برنامج من Google لقراءة الكتب الإلكترونية والاستماع إلى الكتب الصوتية المشتراة من متجر Google Play. على الرغم من أن مجموعة الكتب ليست كبيرة مثل مجموعة أمازون ، إلا أنها مناسبة للقراء العاديين. قد يجد الأشخاص الذين يقرؤون كتابًا واحدًا على الأقل كل يوم أنهم يريدون قراءة المزيد.

لا يلزم الاشتراك لاستخدام كتب Google Play. يمكنك استخدامه في عطلة نهاية الأسبوع لقراءة كتاب صوتي أو كتاب إلكتروني ثم تركه للأسبوع القادم. لا توجد عقوبة مالية لعدم دفع الرسوم الشهرية.

2. تطبيق أمازون كيندل



إن تطبيق Kindle هو بلا شك الأكثر شهرة في عالم أجهزة القراءة الإلكترونية. حيث أن كيندل هو القارئ الإلكتروني المفضل لعملاء أمازون، حيث يوفر إمكانية الوصول إلى ملايين الكتب والصحف والدوريات الرائعة. لا يتطلب التطبيق جهاز Kindle ، وهو خبر سار للأفراد الذين لا يرغبون في شراء جهاز جديد.

واحدة من أفضل مزايا تطبيق Kindle هي خدمة Kindle Unlimited. يقدم متجر Kindle أكثر من 1,000,000 عينة مجانية من الكتب الإلكترونية، بما في ذلك الكتب الأكثر مبيعًا والكلاسيكيات المجانية.

3. واتباد

قد يكون Wattpad أعظم برامج قراءة الكتب الإلكترونية للمبتدئين الذين ليس لديهم الكثير من المهارات التقنية. يدور هذا القارئ الإلكتروني حول سهولة الاستخدام، حيث يستطيع المستخدمون البحث عن المحتوى عبر أكواد الكتب أو المتصفحات الداخلية. يمكنك تغيير ألوان النص والمتصفح حسب رغبتك، ويمكنك تعديل حجم الخط إلى شيء أكثر راحة لك.

4. Media365



Media365، برنامج قراءة مجاني لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، يسمح لأي شخص بقراءة أي كتاب في المكتبة مقابل رسوم رمزية. نظرًا لأن نظام Media 365 الأساسي يسمح للمؤلفين بالنشر الذاتي، فهناك العديد من العناوين المتخصصة والروايات المستقلة. ومع ذلك ، هناك العديد من الكتب الشهيرة، مثل سلسلة هاري بوتر بأكملها.

5. FBReader

يصنف FBReader مكتبتك حسب العنوان أو المؤلف. هذا يسهل البحث ويسمح لك بالقراءة بما يصل إلى 34 لغة. يمكنك أيضًا تجربة مجموعة متنوعة من الميزات الأخرى، مثل مواقع القراءة والإشارات المرجعية المتزامنة.

FBReader هو تطبيق قراءة ePub رائع لمستخدمي أندرويد وحتى أبل. هذه الخدمة متاحة على أي جهاز يعمل بنظام وندوز أيضًا. تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا ليعمل مع مجموعة متنوعة من تنسيقات الكتب الإلكترونية.

iOS

1. كتب آبل

بالنسبة إلى التطبيق الأول في قائمة iOS الخاصة بنا ، فإننا ننتقل إلى شيء ما مباشرة من Apple. تتيح Apple Books للمستهلكين الحصول على الكتب والكتب الصوتية مباشرة من Apple دون الحاجة إلى المرور عبر طرف ثالث أو رابع. يمكنك الوصول إلى الكتب في كل الأنواع تقريبًا ، بما في ذلك الأدب الخيالي والواقعي والألغاز والرومانسية وأدب الأطفال وكتب الطبخ وغيرها الكثير. يمكن للمستخدمين تنظيم مجموعة كتبهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، بما في ذلك تصنيف العناوين اعتمادًا على الكتب التي قرأوها أو اشتروها / تنزيلها مؤخرًا.

2. ليبي

لماذا تنفق الكثير من المال على الكتب الإلكترونية عندما يكون لدى مكتبتك المحلية برنامج تأجير وسائط رقمية؟ يستعير ليبي الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية من المكتبات المشاركة باستخدام نظام إدارة الوسائط الرقمية الخاص بـ Overdrive.

سجّل الدخول باستخدام بطاقة المكتبة الكبيرة للوصول إلى مجموعة الوسائط الرقمية لمكتبتك. بنقرة واحدة ، يمكنك البحث عن العناوين ، ووضع الحجوزات عليها ، واستعارة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية ، وحتى تمديد الاقتراض أو إعادته. قد تقوم بتعريف بعض الكلمات والعبارات والبحث عنها.

3. سكريبد

يحتوي Scribd على واحدة من أكبر مجموعات الكتب والكتب الصوتية ويشبه العمالقة مثل Amazon من حيث جودة الكتاب. يمكن لمستخدمي Scribd الحصول على مختارات من النوتات الموسيقية التي تعزف مع القراءة ووثائق البحث بالإضافة إلى الكتب. يتمتع البرنامج بتجربة مستخدم رائعة ويمكنه العثور على كل الكتب أو الكتب الصوتية الأكثر مبيعًا تقريبًا التي يمكنك التفكير فيها. يتضمن أيضًا إصدار Android ، مما يسمح بالمزامنة الفورية عبر الأجهزة. كما يسمح لك هذا أيضًا بالاستئناف من حيث توقفت على جهاز آخر.

4. هايفن

يعد هذا قارئًا جيدًا للكتب الإلكترونية لملفات ePub ويوفر للقارئ مجموعة متنوعة من الإعدادات. لتبدأ ، يسمح لك Hyphen بتغيير خط وحجم ولون الخلفية أو النص كما تراه مناسبًا. يتيح لك ذلك القراءة كما تريد أثناء تجربة أيضًا لوحات مختلفة لقراءة كتبك الإلكترونية المفضلة. تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يفتقر إلى مكتبته الرقمية الخاصة ، وبالتالي يجب على المستخدمين إضافة كتبهم يدويًا إلى Hyphen.

5. كتب كوبو

على الرغم من عدم شهرة تطبيق Kobo، إلا أن لديه الكثير ليقدمه. يتميز تطبيق Kobo بمكتبة تضم أكثر من 5,000,000 كتاب إلكتروني ومقالة. يمكنك أيضًا الانتقال إلى متجره عبر الإنترنت وتحميل المحتوى الخاص بك.

اسم معروف آخر هو Kobo Books، وهو منافس قوي بين أفضل تطبيقات القارئ الإلكتروني. تعد قراءة الحياة ميزة مفيدة أخرى مدرجة في الأداة. يمكّنك هذا من إجراء مناقشات حول الكتب مع أصدقائك ، ومشاركة الاقتباسات ، وتدوين ملاحظات المشكلة.