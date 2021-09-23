اتجهت الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى الاهتمام في التعليم بشكل أكبر، حيث طورت العملية التعليمية في جميع النواحي وأدخلت التكنولوجيا بهدف تخريج جيل طموح يواكب متغيرات العالم المستمرة، وأيضًا عملت على توفير أماكن تعليم مناسبة من مدارس وجامعات وغيرها بهدف تساعد الطلاب على التقدم بسهولة وتوفر جو الراحة لهم .

وهنا نذكر أفضل 10 جامعات في الوطن العربي:

1. جامعة الملك عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية

تأسست جامعة الملك عبدالعزيز (KAU) عام 1967 في مدينة جدة كجامعة خاصة تحمل اسم مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود لتخدم التعليم الجامعي في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. في عام 1973، انضمت جامعة الملك عبد العزيز إلى نظام الجامعات الحكومية السعودية. ومنذ ذلك الحين، اكتسبت جامعة الملك عبد العزيز خبرة ناجحة وأصبحت رائدة في العديد من النظم والتقاليد الأكاديمية في تطوير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

2. جامعة قطر - قطر

تأسست جامعة قطر عام 1977م كمؤسسة قطرية للتعليم العالي. تلتزم جامعة قطر بتوفير تعليم عالي الجودة في العديد من المجالات. تضم جامعة قطر عشر كليات، وتقدم جامعة قطر أوسع مجموعة من البرامج الأكاديمية: 47 بكالوريوس و29 ماجستير و20 دكتوراه. بجانب البحث العلمي الذي تعتبره جامعة قطر جزء لا يتجزأ من النظام التعليمي، حيث يوجد 17 مركزًا بحثيًا، بما في ذلك مركز الطفولة المبكرة ومركز دراسات الخليج ومركز الأبحاث الطبية الحيوية وغيرها.

3. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - المملكة العربية السعودية

تعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية جامعة بحثية خاصة تقع في ثول بالمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 2009، تقدم الجامعة برامج البحث والتدريب للخريجين باللغة الإنجليزية كلغة رسمية للتعليم. تعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أول حرم جامعي مختلط في المملكة العربية السعودية.

4. جامعة الأمير محمد بن فهد - المملكة العربية السعودية

جامعة الأمير محمد بن فهد أنشأت عام 2006 وتم افتتاحها في عام 2008 ومقرها مدينة الخبر السعودية. تشترك هذه الجامعة مع عدة جامعات أمريكية كما أن أسلوب التعليم فيها مشابه لدرجة كبيرة للجامعات الامريكيه من اجل الارتقاء بمستوى أعلى للتعليم الجامعي في المملكة.

5. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المملكة العربية السعودية

تأسست جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بناءًا على مرسوم ملكي من الحكومة السعودية في عام 1963م، ومنذ ذلك الوقت حظت الجامعة على شهرة كبيرة على مستوى الجامعات العربية. وكانت تُعرف جامعة الملك فهد في بداية تأسيسها بكلية البترول والمعادن، وتغير اسمها لتصبح تُعرف بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1986، ولقد تم تسجيل ما يقرب من 1300 براءة اختراع فيها.

6. جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - الإمارات العربية المتحدة

أنشأت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث في فبراير 2007 بموجب مرسوم صادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدعم خطة أبوظبي 2030 الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي يساهم بشكل فعال في مواصلة مسيرة بناء الدولة. ويقع مقر الجامعة في أبوظبي ولها فرع في مدينة الشارقة. تقوم جامعة خليفة بتقديم لإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم المهندسين المؤهلين تأهيلا عاليا، والعلماء التكنولوجيين، قادرة على تقديم مساهمات كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.



7. جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تسعى جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح مقصدًا تعليميًا شاملًا، يركز على البحوث العلمية، حيث تقدم الجامعة العديد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا المتميزة والمعتمدة، ويدرس بها حاليًا ما يصل إلى 14 ألف طالب إماراتي ودولي. تأسست الجامعة في عام 1976، وتضم تسع كليات.

8. جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية

أول جامعة في المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود هي جامعة عامة في الرياض. تأسست عام 1957 من قبل الملك سعود بن عبد العزيز باسم جامعة الرياض. تم إنشاء الجامعة لسد النقص في العمالة الماهرة في المملكة العربية السعودية. تم تغيير اسمها إلى جامعة الملك سعود عام 1982.

9. الجامعة الأمريكية في بيروت - لبنان

تأسست الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1866 وهي من أفضل الجامعات البحثية، فكوادرها تضم أفضل الأساتذة الأكاديميين الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية والبحثية في العالم. ومن أبرز مميزاتها بأن تتسع لأكثر من 9000 طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم، وتوفر الجامعة أكثر من 100 برنامج تعليمي متميز يوفر بذلك كافة رغبات الطلاب في التعليم .

10. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا - مصر

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مبادر لتطوير العلم والتعليم في مصر وسميت باسم العالم المصري الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل للكيمياء عام 1999. هي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية التامة ويتم تمويلها عبر التبرعات من الهيئات والأشخاص. تم بناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر عام 2011.