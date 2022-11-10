أفضل 10 روبوتات تداول العملات الرقمية في عام 2022

سواء كنت جديدًا في سوق العملات الرقمية أو متداولًا متمرسًا، فمن المرجح أنك سمعت عن روبوتات تداول العملات الرقمية. بينما قد تعتقد أن هذه الأنواع من استراتيجيات تداول العملات الرقمية مخصصة فقط للمتداولين ذوي الخبرة، فإن روبوتات تداول العملات الرقمية الآلية مفيدة حتى للمتداولين عديمي الخبرة.

بالطبع، سوف ترغب في اختيار أفضل روبوت تداول للعملات الرقمية بغض النظر عن تجربة التداول الخاصة بك. لكن أولاً، دعنا نناقش كيفية عمل روبوتات تداول العملات الرقمية!

كيف تعمل روبوتات تداول العملات الرقمية؟

يمكن للمستثمرين البدء في استخدام روبوتات تداول العملات الرقمية من خلال التسجيل في المنصة المفضلة لديهم. باختصار، يمكن أن يساعد استخدام روبوتات العملات الرقمية المستثمرين في توفير الكثير من الوقت في البحث والقضاء على الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإستراتيجية سيعتمد بشكل كامل تقريبًا على المزود المختار.

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تحتوي معظم أفضل روبوتات تداول العملات الرقمية في قائمتنا على إصدارات مجانية ومدفوعة، مما يسمح للمستثمرين باختيار الميزات الأكثر أهمية بالنسبة لهم، لذا دعنا نتحقق منها!

أفضل 10 روبوتات تداول العملات المشفرة في عام 2022

1. AYM Bot

حل تداول العملات الرقمية الفريد من نوعه والذكي والآلي بالكامل. يستخدم AYMBot® الذكاء الاصطناعي، وأدوات التحليل الفني المتطورة، وإدارة المخاطر التي تم اختبارها على مدار الوقت وضوابط تحديد حجم المركز لتأمين العوائد والحد من الخسائر إلى مستويات محددة مسبقًا بشكل منهجي.

تدرس AYMBot® السوق باستمرار وتشتري وتبيع تلقائيًا نيابة عنك. ستدير وتنمو أموالك من أجلك، وتدر دخلاً غير فعال بينما تركز على جوانب أخرى من حياتك. رأس مالك معك دائمًا في حساب المنصة الشخصي الخاص بك، ويمكنك السحب أو الإضافة إليه متى شئت. AYMBot® يتصل بحساب التبادل الخاص بك ويبدأ في بناء ثروتك تلقائيًا على مدار اشتراكك.

أبرز السمات:

- ذكي. يعالج الذكاء الاصطناعي البيانات في الوقت الفعلي ويحسن الأداء والنتائج.

- تقنية حديثة: يستخدم AYMBot® أحدث تقنيات المساعدة الفنية وإدارة المخاطر.

- مؤتمتة بالكامل. عملية التداول بالكامل مؤتمتة بالكامل.

- آمنة وقابلة للتكيف. لا يوجد وصول إلى أموال المستخدم.

- عائدات غير إنسانية تعتمد على البيانات ويمكن الاعتماد عليها.



2. بيونيكس

Pionex هي المنصة الرائدة التي تضم 12 روبوتًا تجاريًا مدمجًا على المنصة. روبوت التداول الشبكي هو روبوت التداول الأكثر شهرة في المنصة. Pionex هي واحدة من أكبر وسطاء بينانس وتقوم في نفس الوقت بتجميع السيولة من هوبي، مما يجعلها أفضل منصة لمتداولي الروبوتات للتداول بالعملات الرقمية.

أهم السمات:

- هي شركة مسجلة للخدمات المالية (MSB)

- تقدم Pionex للمستثمرين الأفراد 16 روبوتًا للتداول مجانًا.

- رسوم التداول هي الأدنى بين المنصات الرئيسية. يتقاسم الصانع والمشتغل 0.05٪ رسوم تداول.

- يتيح Grid Trading Bot للمستخدمين الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ضمن نطاق سعري معين.

- يتم توفير رافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف بواسطة Leveraged Grid بوت.

- يساعد روبوت Spot-Futures Arbitrage مستثمري التجزئة في كسب دخل سلبي بأقل قدر من المخاطر. معدل العائد المتوقع هو 1550٪ سنويًا.

- يقوم برنامج Martingale bot بتنفيذ شراء متوسط التكلفة بالدولار وبيعه لمرة واحدة للربح من التقلبات.

- يساعدك روبوت إعادة التوازن في تخزين العملات الرقمية.

- برنامج متوسط ​​التكلفة بالدولار (DCA) يقوم بجدولة عمليات الشراء المتكررة على فترات منتظمة للتعويض عن التقلبات.

- تتيح منصة Smart Trade للمتداولين تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح ووقف الخسارة المتحرك في صفقة واحدة.



3. شرمبي

Shrimpy عبارة عن منصة لإدارة المحافظ تقدم أيضًا أدوات تداول آلية. صعدت Shrimpy إلى الصدارة من خلال أداة المحفظة لإعادة التوازن التلقائي، لكنها أضافت لاحقًا أداة تسمح للمستخدمين بالتداول عبر منصات متعددة.

لدى Shrimpy مجتمع رائع وميزات تداول اجتماعي مضمنة. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استفادة المستخدمين الآخرين من الأداة والربح من خلال التواصل مع المجتمع على Reddit أو Telegram أو Discord.

السمات:

-توصيل العديد من منصات تداول العملات الرقمية بمنصة واحدة.

-باستخدام واجهة بسيطة وأدوات كريبتو، يمكنك إدارة محفظة الكريبتو بالكامل.

- مراقبة أداء محفظتك واضبط إستراتيجيتك الاستثمارية تلقائيًا.

- في التداول الاجتماعي، قم بمحاكاة أفضل متداولي العملات الرقمية في العالم.

- باستخدام المؤشرات وأدوات التداول المختلفة، قم بأتمتة استراتيجيات التداول.



4. كوينجي

Coinigy هي منصة تداول للعملات الرقمية قائمة على السحابة وتتصل بأكثر من 45 منصة و 7200 سوق وأزواج عملات، بما في ذلك Binance و Bitfinex و Bittrex و Coinbase Pro و FTX و Huobi Pro و Kucoin و Kraken و Poloniex. من خلال الخدمة القائمة على الاشتراك، توفر المنصة بيانات تسعير في الوقت الفعلي متعددة المنصات، وتداول فوري كامل الميزات، وتحليل البلوكتشين المباشر، وأدوات إدارة المحفظة.

السمات:

- يتيح Coinigy للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 45 منصة لتداول العملات الرقمية.

- لا توجد رسوم تداول إضافية.

- إدارة محفظة المحفظة.

5. TradeSanta



TradeSantaهو برنامج تداول للعملات الرقمية وبوت يساعد المستخدمين على التنقل في

سوق العملات الرقمية وتقلباته بأمان، هي منصة ممتازة أخرى لتداول العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي.

يتيح لك TradeSanta، مثله مثل المنصات الأخرى، التداول على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وإعداد حسابك سريع وبسيط. ما عليك سوى إنشاء حساب وتحديد أزواج التداول الخاصة بك وإعداد روبوت التداول في غضون دقائق.

السمات

- تداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

- إعداد سريع وبسيط مثالي للمبتدئين / المتداولين العاديين

- لا توجد قيود صارمة على الحجم



6. كريبتوهيرو

تم إنشاء CryptoHero، وهو روبوت متعدد المنصات يعمل بالذكاء الاصطناعي ، من قبل مديري الصناديق ذوي الخبرة الذين كانوا يتداولون العملات الرقمية والأسواق الأخرى منذ عقود. توفر المنصة الوصول إلى مئات العملات الرقمية، والتي تتوسع باستمرار مع شراكة المزيد من الشركات معها، وهي مدمجة مع أفضل منصات التداول مثل Binance و Kraken.

السمات:

- إنشاء مدراء صناديق من ذوي الخبرة

- العديد من العملات الرقمية المتنوعة

- شروط الدخول والخروج



7. كريبتو هوبر

Cryptohopper هو واحد من أفضل روبوتات التداول الآلي لإدارة جميع حسابات تداول العملات الرقمية الخاصة بك في مكان واحد. يتيح لك تداول BTC و Litecoin و Ethereum وغيرها من العملات الرقمية.

السمات:

- يناسب المبتدئين

- يتم دعم أكثر من 130 مؤشرًا و 12 منصة.

- يمكن للمتداولين المتقدمين الاختيار بين عروض التداول المجانية والمدفوعة.

- يتم دعم RSI و EMA و BB وغيرها من المؤشرات / الإشارات المهمة.

- تقارير عن الأداء في الوقت الحقيقي.



8. كوين رول

Coinrule هو روبوت تداول العملات الرقمية للمبتدئين والذي لا يتطلب معرفة فنية أو رقمية. يمكن لمتداولي العملات الرقمية الآخرين استخدام قواعد التداول الحالية الخاصة بهم والبدء باستخدام ميزة الاختبار المجاني والحساب التجريبي المجاني للتحقق من البيانات التاريخية. يوفر Coinrule للمستخدمين إمكانية الوصول إلى استراتيجيات المسبقة البرمجة التي يمكن استخدامها لتداول مع تغير سوق العملة الرقمية.

السمات:

-ممتاز للتداول عبر الهاتف المحمول.

- أكثر من 150 استراتيجية نموذجية جديدة.



9. HodlBot

يستخدم HodlBot نظامًا فعالًا وفعالًا لإدارة محافظ العملات الرقمية. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء محافظ كريبتو مخصصة وإعادة توازنها تلقائيًا باستخدام روبوتات التداول. ولا يتطلب الأمر سوى خطوتين بسيطتين، مما يجعل هذا أفضل روبوت كريبتو للمتداولين عديمي الخبرة.

السمات:

- من أفضل المنصات للمبتدئين

- تتوفر نسخة تجريبية مجانية.

- تبدأ الاشتراكات بسعر 3 دولارات شهريًا.



10. WunderTrading

WunderTradingهي منصة روبوت تداول رائدة تمكن المتداولين من أتمتة تداولاتهم بسهولة وتوليد دخل سلبي من العملات الرقمية. كما أنه يوفر شبكة تداول اجتماعية حيث يمكن للمستخدمين نسخ صفقات المتداولين المحترفين.

السمات:

-ميزات مثل أهداف جني الأرباح المتعددة، والإيقاف المتحرك، وتحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، سهلة الاستخدام.

- أتمتة الإشارات المخصصة: قم بإنشاء استراتيجيات تداول معقدة يتم تنفيذها تلقائيًا وبدون تدخل منك 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع.

- تتيح ميزة Copy-Trading للمستخدمين نسخ التجار المحترفين والروبوتات مجانًا.

- إدارة حسابات متعددة: كميزة في Terminal وأي روبوت ، يمكن للمتداول إدارة حسابات تداول متعددة (متصلة عبر API) في نفس الوقت.

- تداول المراجحة في فروق الأسعار الآجلة