على الرغم من انشغال العالم بآخر الأخبار حول متحور أوميكرون ، إلّا أن عشاق التكنولوجيا كان انشغالهم منصب على أحدث الابتكارات والمنتجات التي تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 (CES 2022) في لاس فيجاس.
من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلى الهواتف، إلى المكانس الكهربائية، إلى أجهزة التلفزيون، وصولاً إلى السيارات الكهربائية، تمكنت العلامات التجارية في المعرض الهجين من إبهارنا جميعًا بابتكاراتها ومنتجاتها المستقبلية.
ومع ذلك، تمكنت بعض العلامات التجارية من التفوق على منافسيها، وجذب انتباهنا الكامل.
إليكم أفضل 11 منتجًا في معرض CES لعام 2022:
1. أفضل كمبيوتر محمول: Asus Zenbook Fold 17 OLED
هل سيكون عام 2022 عام أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات القابلة للطي؟ يبدو أن شركة أسوس تعتقد ذلك، حيث قدمت للتو أول طراز بمقاس 17 بوصة مزودًا بشاشة OLED في معرض CES.
بمجرد فتحه، يتخذ Zenbook 17 Fold OLED شكل شاشة تعمل باللمس بدقة 2.5K، أو جهاز لوحي ضخم بمقاس 17.3 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4: 3. عند الطي، ستحصل على شاشتين كاملتي الوضوح بمقاس 12.5 بوصة وبدقة 1920 × 1080 بكسل. يمكن أن تعمل الشاشة السفلية كلوحة مفاتيح افتراضية، لكن أسوس قدمت أيضًا لوحة مفاتيح بلوتوث لاسلكية فعلية، كما هو موضح في الصورة أدناه.
2. أفضل روبوت: لابرادور ريتريفر
كشفت شركة Labrador Systems، Inc. عن أبسط روبوت والذي قد يكون الأكثر فاعلية في معرض CES هذا العام في لاس فيجاس. إنه مجرد رف على عجلات يمكنه التنقل في جميع أنحاء المنزل، ويساعدك على إنهاء الأعمال الروتينية.
3. أفضل طائرة بدون طيار: +Autel Robotics Nano
على الرغم من سيطرة DJI على سوق الطائرات بدون طيار، تمكنت Autel Robotics من إبهار الجميع في CES 2022 بطائرة +Nano بدون طيار. من ميزات هذا المنتج الذي يزن 249 جرام فقط الضغط على مستشعرات العوائق ويحتوي على كاميرا عالية الدقة 50 ميجابكسل مع مصفوفة مرشح ألوان RYYB مبتكرة في الحزمة الصغيرة. يبلغ سعر هذا الابتكار 799 دولارًا.
4. أفضل جهاز لياقة بدنية: CLMBR
في CES هذا العام، تم الكشف عن آلة تسمح لك بإكمال تمارين التسلق وأنت في غرفة المعيشة الخاصة بك، وأطلق عليها اسم CLMBR. يأتي جهاز اللياقة البدنية الجديد هذا مزودًا بتطبيق يتيح لك الوصول إلى عدد كبير من تمارين التسلق الحية وعند الطلب، فضلاً عن دروس القوة واليوغا. تبلغ تكلفة اشتراك التطبيق 39 دولارًا في الشهر، لكن جهاز CLMBR يباع بسعر 2،799 دولار. لذلك من الأفضل أن تكون جادًا بشأن الالتزام بأهداف لياقتك هذا العام إذا قررت اقتناء هذا الجهاز.
5. أفضل منتج للعناية الشخصية: L’Oreal Colorsonic
تفوقت لوريال على نفسها هذا العام في CES مع جهاز Colorsonic الجديد. مع هذا الجهاز المحمول، حولت لوريال عملية صبغ شعرك في المنزل إلى تجربة جديدة بسيطة وسهلة.
طريقة عمل الجهاز كالآتي: اختاري اللون المفضل لديك من بين 40 لونًا متوفرة في مجموعة Coloronic، ثم قومي بتحميل الخرطوشة واستخدمي الجهاز كالمشط، بدءًا من الجذور. تستخدم Coloronic فوهة متذبذبة من الشعيرات لتطبيق الصبغة في نمط متعرج لتغطية ثابتة. لم تكشف لوريال عن سعر هذا الجهاز الفريد بعد، ولكن لا يسعنا الانتظار حتى نضع أيدينا عليه و نجربه!
6. أفضل شاشة: Samsung Odyssey Ark
ليس من المستغرب أن نرى سامسونج تزيح الستار عن منتجاتها المستقبلية في معرض CES، ولكن هذا المنتج على وجه التحديد سرق كل الأضواء! Odyssey Ark من سامسونج هي شاشة ألعاب مرنة جديدة مقاس 55 بوصة يمكن تحريكها بسهولة بين الوضع الأفقي والوضع الرأسي. على الرغم من أن هذه الشاشة الخفيفة الرفيعة لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير، فقد وعدت سامسونج بالكشف عن المزيد من الأخبار حول المشروع خلال بقية عام 2022.
7. أفضل هاتف: OnePlus 10 Pro
يجب أن تكون كل من سامسونج و أبل على أهبة الاستعداد لأن OnePlus 10 Pro كان نجم الهواتف الذكية في CES 2022. بدءًا من الشحن السريع بقدرة 80 وات إلى الشاشة سريعة التحديث المدعومة بإصدار محدث من تقنية LTPO، يبدو أن OnePlus 10 Pro يمتلك كل شيء! بالإضافة إلى أن كاميرات OnePlus 10 Pro مدعومة بالعدسة السويدية المتخصصة الوحيدة.
سيتم إطلاق الهاتف الذكي الفريد من نوعه في الصين في 11 يناير، ولكن لم تعلن OnePlus متى سيكون متاحًا في الأسواق الأخرى.
8. أفضل مكنسة روبوت: Roborock S7 MaxV Ultraكانت Roborock S7 MaxV Ultra ملكة مكانس الروبوت في CES 2022، وإليك السبب. هذه القطعة الفنية لا يمكنها فقط تفريغ سلة المهملات الخاصة بها، بل يمكنها أيضًا مسحها، ثم غسل قطعة قماش المسح الخاصة بها، وإعادة ملء خزان المياه تلقائيًا! بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على ميزات أخرى متميزة مثل تجنب العوائق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وكاميرا مراقبة المنزل عن بُعد. لكن النظافة لا تأتي بثمن بخس. ستتوفر هذه التحفة الفنية في المتاجر في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 1،399.99 دولارًا.
9. أفضل ساعة ذكية: Garmin Vivomove Sport
عندما يتعلق الأمر بالساعات الذكية، يبدو أن Garmin هي الأذكى في هذا المجال. وما لفت انتباهنا هذا العام في CES من تشكيلة Garmin كان Vivomove Sport. توفر هذه الساعة الذكية الأنيقة للمستخدم الجزء الأكبر من تتبع الصحة واللياقة البدنية المتعمق من Garmin بسعر معقول جدًا (179.99 دولارًا).
10. أفضل تلفزيون: تلفزيون سوني A95K QD-OLED 4K
11. أفضل سيارة كهربائية: Chevy Silverado EV
كانت السيارات الكهربائية هي حديث المدينة في CES هذا العام. حتى أن سوني كشفت عن أول سيارة كهربائية خاصة بها! ومع ذلك، فإن السيارة الكهربائية التي فازت بقلوبنا كانت Chevy Silverado EV. يتم تشغيل الشاحنة الكهربائية بواسطة حزم بطاريات Ultium وتصل إلى مدى يصل إلى 400 ميل. من المتوقع أن تتوفر هذه الشاحنة الكهربائية في ربيع 2023. السعر المبدئي المتوقع هو 42000 دولار.
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