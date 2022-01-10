على الرغم من انشغال العالم بآخر الأخبار حول متحور أوميكرون ، إلّا أن عشاق التكنولوجيا كان انشغالهم منصب على أحدث الابتكارات والمنتجات التي تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 (CES 2022) في لاس فيجاس.

من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلى الهواتف، إلى المكانس الكهربائية، إلى أجهزة التلفزيون، وصولاً إلى السيارات الكهربائية، تمكنت العلامات التجارية في المعرض الهجين من إبهارنا جميعًا بابتكاراتها ومنتجاتها المستقبلية.

ومع ذلك، تمكنت بعض العلامات التجارية من التفوق على منافسيها، وجذب انتباهنا الكامل.

إليكم أفضل 11 منتجًا في معرض CES لعام 2022:

1. أفضل كمبيوتر محمول: Asus Zenbook Fold 17 OLED

هل سيكون عام 2022 عام أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات القابلة للطي؟ يبدو أن شركة أسوس تعتقد ذلك، حيث قدمت للتو أول طراز بمقاس 17 بوصة مزودًا بشاشة OLED في معرض CES.

بمجرد فتحه، يتخذ Zenbook 17 Fold OLED شكل شاشة تعمل باللمس بدقة 2.5K، أو جهاز لوحي ضخم بمقاس 17.3 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4: 3. عند الطي، ستحصل على شاشتين كاملتي الوضوح بمقاس 12.5 بوصة وبدقة 1920 × 1080 بكسل. يمكن أن تعمل الشاشة السفلية كلوحة مفاتيح افتراضية، لكن أسوس قدمت أيضًا لوحة مفاتيح بلوتوث لاسلكية فعلية، كما هو موضح في الصورة أدناه.

2. أفضل روبوت: لابرادور ريتريفر



كشفت شركة Labrador Systems، Inc. عن أبسط روبوت والذي قد يكون الأكثر فاعلية في معرض CES هذا العام في لاس فيجاس. إنه مجرد رف على عجلات يمكنه التنقل في جميع أنحاء المنزل، ويساعدك على إنهاء الأعمال الروتينية.