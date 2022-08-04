عندما يتعلق الأمر بتحديث سوق العملات الرقمية، فلديك كمتداول العديد من الخيارات. إذا كنت تبحث عن عملة رقمية على جوجل، فستحصل على مئات النتائج بما في ذلك بودكاست حول العملات الرقمية.



لقد أصبح الاستماع إلى البودكاست جزءًا من نشاط الجميع اليومي لاسيما وأنها تحل تدريجياً محل محطات الراديو في جميع أنحاء العالم. أحد أسباب اكتساب البودكاست شعبية هو القدرة على الاستماع إلى الحلقات السابقة من البودكاست المفضل لديك. لمساعدتك على أن تصبح مستثمرًا أكثر دراية، ستمكنك البودكاست من تتبع التطورات اليومية في هذا القطاع سريع النمو.

هل تجد صعوبة في مواكبة عالم الكريبتو المتغير باستمرار؟ لا تقلق لأننا نقدم لك أفضل 5 بودكاست عن العملات الرقمية في عام 2022 تحظى بتقدير كبير من عالم البلوك تشين.

أفضل 5 بودكاست عن العملات الرقمية في عام 2022

دعنا نبدأ هذه القائمة من خلال ذكر البودكاست الخاص بنا UAE Tech Podcast الذي يتحدث فيه جون ليلي وايت مع قادة البلوك تشين والعملات الرقمية من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في محاولة لاستكشاف كيف أن الابتكارات في مجال الكريبتو والبيانات الضخمة وعلوم الشبكات والرقمنة ليست فقط عملت على إحداث ثورة في الحوكمة، ولكن قد يكون لها ذات يوم تأثير على الأنظمة التي تحكم الحضارة العالمية نفسها.

1. كلام كريبتو

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كلام كريبتو هو بودكاست أسبوعي يغطي عالم العملات الرقمية تقدمه لك منصة كوين مينا، الأسرع نمواً في العالم العربي. كل أسبوع، تقدم لك كلام كريبتو آخر الأخبار والتطورات من عالم العملات المثير. لذلك إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بأحدث أخبار العملات الرقمية، فإن هذا البودكاست يتعمق في الغالب في كل شيء مشفر.

2. بودكاست معيار البيتكوين

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إن Bitcoin Standard Podcast عبارة عن تسجيل لندوات ومناقشات على موقع saifedean.com ، والتي تقام كل أسبوعين. يقوم الدكتور سيف الدين عموص في اصطحاب المستمعين في جولة رائعة عبر تاريخ تكنولوجيا كسب المال ويركز على مواد الدورة التدريبية بالإضافة إلى المحادثات حول البيتكوين والاقتصاد والأحداث الاقتصادية الجارية. يتضمن البودكاست أيضًا المقابلات الأكثر إثارة للاهتمام التي أجريت مع سيف الدين في برامج أخرى.

3. إعادة تصور المال

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باستضافة شيلا وارين ومايكل ج.كيسي من كوين ديسك، هذا البودكاست الذي يحتوي محادثات بسيطة حول البيتكوين بين المستضيفين حيث يستكشفان الروابط بين التمويل والثقافة البشرية وحياتنا الرقمية المتزايدة وكيف تغيرت تكنولوجيا البلوك تشين "المال" عما نعرفه.

4. البيتكوين مسموع

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دون أي كلمات تشفير معقدة واسلوب سلس، يجعل جاي سوان التعلم عن البيتكوين، العملة الأكثر أمانًا واستقلالية في العالم، في متناول الجميع. عبر استكشاف البيتكوين من وجهة نظر الاستثمار والتحليل الاقتصادي والجذور الفلسفية والأوليات التكنولوجية، يعلمك جاي بكل ما تحتاج لمعرفته حول البيتكوين بعد قراءة واستخلاص كتب للآف الساعات.

لأي شخص مهتم بالبيتكوين بشدة، يعد هذا من أفضل البودكاست للمبتدئين.

5. ما فعلته البيتكوين

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هذا واحد من أعظم البودكاست الخاصة بالعملات الرقمية على الإطلاق. يتحدث المضيف بيتر ماكورماك إلى خبراء في عالم البيتكوين والاقتصاد والسياسة. من المطورين إلى المستثمرين، ومن الصحفيين إلى المؤلفين ، ستتعرف على كل شيء في عالم البيتكوين.