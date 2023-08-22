البوابة - في عالم العملات الرقمية الذي يتطور بسرعة، فإن معرفة اتجاهات السوق وتتبع محفظتك أمر ضروري لتكون مستثمرًا ناجحًا. ومن الحسن الحظ أن هناك مجموعة متنوعة من التطبيقات المتاحة على الهواتف المحمولة لمساعدة عشاق العملات الرقمية بسهولة في تتبع محافظهم، ومراقبة معاملاتهم، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في هذا المقال، سنستعرض أفضل 5 تطبيقات للعملات الرقمية التي تساعدك في تتبع محفظتك الرقمية.

المصدر: شترستوك

أفضل 5 تطبيقات لتتبع محفظتك في عالم العملات الرقمية

1. كوين جيكو

كوين جيكو هو اسم معروف في مجال تطبيقات تتبع العملات الرقمية. يوفر هذا التطبيق السهل الاستخدام تتبعًا لأسعار العملات في الوقت الحقيقي، والبيانات التاريخية، ومعلومات مفصلة حول آلاف العملات الرقمية. يتيح متتبع المحفظة في التطبيق للمتداولين متابعة الأسعار بسهولة، وتعيين تنبيهات الأسعار، وتحليل اتجاهات السوق. بفضل مجموعة شاملة من الأدوات ومنصة سهلة الاستخدام، يعتبر كوين جيكو تطبيقًا لا غنى عنه سواء للمبتدئين أو للمتداولين ذوي الخبرة.

2. بلوك فوليو

بلوك فوليو هو تطبيق شهير آخر يقدم واجهة سهلة الاستخدام لتتبع أسعار العملات الرقمية. يوفر هذا التطبيق البسيط تحديثات لأسعار العملات في الوقت الحقيقي، ورسوم بيانية، وحتى أخبار حول العملات الرقمية الأكثر شهرة. ما يميز بلوك فوليو هو أدوات تتبع محافظ العملات الرقمية الشاملة، مثل القدرة على مزامنة البيانات عبر الأجهزة وإدارة المحافظ عبر عدة منصات تداول. كما يقدم تنبيهات قابلة للتخصيص لمساعدتك في متابعة حركات الأسعار.

3. دلتا

دلتا هو تطبيق متقن وقوي لتتبع محافظ العملات الرقمية بواجهة سلسة وسهلة الاستخدام. يقدم التطبيق تحديثات لأسعار العملات في الوقت الحقيقي، وتحليلات سوقية، وميزات تتبع الاستثمار، ويدعم أكثر من 6000 عملة رقمية. أحد ميزاته الرئيسية هو اتصاله بمنصات العملات الرقمية الرائدة، مما يتيح لك مزامنة حافظتك ومعاملاتك على الفور لتتبع دقيق لمحفظتك.

4. كريبتو كومبير

كريبتو كومبير هو تطبيق يقدم مجموعة واسعة من الخدمات لعشاق العملات الرقمية. بالإضافة إلى تتبع الأسعار في الوقت الحقيقي وإدارة للمحفظة، فإن التطبيق يوفر بيانات سوق العملات الرقمية الشاملة، ورسوم بيانية تاريخية، وأخبار ومقالات للمساعدة في البقاء على علم. ما يجعل هذا التطبيق خاصًا هو إمكانية إدخال أصولك يدويًا أو مزامنتها تلقائيًا من المنصات المدعومة.

5. كوين ستاتس

كوين ستاتس هو تطبيق متعدد الميزات للعملات الرقمية يجمع بين تتبع الأسعار، وإدارة المحافظ، وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي. يقدم التطبيق تنبيهات لأسعار العملات في الوقت الحقيقي، ورسوم بيانية مفصلة، ومنصة أخبار لمساعدتك في البقاء على اطلاع على كل المستجدات. يدعم متتبع محفظة كوين ستاتس إدخال البيانات يدويًا، ومزامنة البيانات مع المنصات، وحتى إعداد تقارير الضرائب، مما يجعلها حلاً شاملاً للمستثمرين.

في عالم العملات الرقمية المعروف بتطوره السريع، يمكن أن يجعل وجود الأدوات الصحيحة في تصرفك فارقًا عظيمًا فيما يتعلق بإدارة استثماراتك بفعالية. تقدم التطبيقات الرئيسية للعملات الرقمية المشار إليها في هذا المقال مجموعة من الوظائف، بدءًا من تتبع الأسعار في الوقت الحقيقي وتحليل البيانات التاريخية، وصولاً إلى إدارة شاملة للمحافظ وإمكانيات التداول. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو تبدأ فقط في عالم العملات الرقمية المثير، يمكن لهذه التطبيقات مساعدتك في البقاء على اطلاع، واتخاذ قرارات ذكية، وبالنهاية تحقيق أهدافك المالية. قم بتنزيل التطبيق الذي تختاره اليوم واجعل محافظك الرقمية تحت سيطرتك.