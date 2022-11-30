استحوذت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على قلوب عشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم مع العديد من النتائج غير المتوقعة. إذا كنت من مشجعي كرة القدم الذين يحرصون على مشاهدة جميع مباريات فرقك المفضلة في مباريات كأس العالم FIFA قطر، فيجب أن تفكر أيضًا في الاستثمار بنفس الحماس في عملات رقمية لمشجعي كرة القدم.

ما هي عملات رقمية لمشجعي كرة القدم؟

عملات رقمية لمشجعي كرة القدم هي أصول رقمية تتيح للمعجبين التفاعل والتأثير على القرارات التي يتخذها النادي المفضل لديهم. علاوة على ذلك، فإنها توفر فرص رعاية لم تكن متاحة سابقًا للفرق الوطنية والفرق الرياضية.

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يحصل حاملو عملات رقمية لمشجعي كرة القدم على إمكانية الوصول إلى المكافآت والمزايا، فضلاً عن فرصة الفوز بجوائز مثل سلع النادي الموقعة. يستثمر المشجعون من جميع أنحاء العالم في فرقهم المفضلة لإظهار دعمهم. بينما لا تزال عملات رقمية لمشجعي كرة القدم في مراحلها الأولى ، فإنها سرعان ما أصبحت مستقبل الاقتصاد الرياضي. إليك ملخص لأهم عملات رقمية لمشجعي كرة القدم التي يجب متابعتها خلال كأس العالم FIFA!

أفضل 5 عملات رقمية لمشجعي كرة القدم في كأس العالم FIFA قطر

1. عملة فريق إسبانيا الوطني لكرة القدم (SNFT)

تعتبر عملة فريق إسبانيا على نطاق واسع على أنها الأفضل أداءً في سوق العملات الرياضية. ارتفعت بنسبة 170٪، لتصل 0.54 دولار في 19 نوفمبر، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. كان سعرها 0.20 دولارًا قبل تسعة أيام. كان للاحتمال المتزايد لفوز إسبانيا بكأس العالم تأثير مضاعف علىعملات رقمية لمشجعي كرة القدم، مما تسبب في تفوق عملة SNFT على جميع العملات الرقمية الأخرى للمعجبين. وفقًا لـ Vegas Confidential، فإن فرص إسبانيا في الفوز بكأس العالم هي +800 ، مما يعني أن رهان 100 دولار سيعود بما يقرب من 800 دولار.

2. عملة فريق البرازيل الوطني لكرة القدم (BFT)

تعد عملة فريق البرازيل الوطني لكرة القدم (BFT) حاليًا ثاني أكثر عملات رقمية لمشجعي كرة القدم شيوعًا في قطاع العملات الرقمية. زادت قيمتها 130٪ في تسعة أيام، وارتفعت من 0.45 دولار في 10 نوفمبر إلى أكثر من 1 دولار في 19 نوفمبر.

منذ حوالي 19 نوفمبر، كان من المتوقع أن تخترق BFT فوق نقطة الاختراق الحالية عند 1.05 دولار من أجل الاقتراب من هدفها الصاعد على المدى القريب عند 1.16 دولار. إذا فازت البرازيل بكأس العالم في 18 ديسمبر ، فقد يكون هناك ارتفاع مطول ، مما ينتج عنه سعر 1.31 دولار ، بزيادة قدرها 25٪ عن المستوى الحالي.

3. رمز مشجع المنتخب البرتغالي (POR)

من بين عملات رقمية لمشجعي كرة القدم الأكثر شهرة في عام 2022 هي عملة المنتخب الوطني البرتغالي (POR). بسبب الزيادة الهائلة في حجم التداول، فقد ارتفع سعرها لتصعد إلى أعلى قائمة عملات رقمية لمشجعي كرة القدم. هذا هو الظهور التاسع للبرتغال في نهائيات كأس العالم، مع أفضل نتيجة في المركز الثالث عام 1966.

تختبر POR حاليًا 6 دولارات، حيث يقترب مؤشر القوة النسبية اليومي من 64، أي ست نقاط فقط أقل من علامة المبالغة في التقييم. إذا انخفض سعر POR بشكل حاد من الحد الأقصى للسعر المذكور أعلاه ، فقد يستهدف الوصول إلى 4.80 دولار، والذي كان بمثابة مستوى مقاومته من سبتمبر إلى أكتوبر 2022. في المقابل ، إذا استمرت البرتغال في الفوز بكأس العالم ، فقد يصبح الوضع إيجابيًا ، مما يدفع POR إلى أعلى من علامة 6 دولارات وتجاه أو أكثر من 7 دولارات.

4. عملة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (ARG)

الأرجنتين هي الأخرى المفضلة لدى المعجبين، وتمتلك رابع أكثر رموز المعجبين شعبية. حصلت الأرجنتين على لقبين في كأس العالم وجاءت في المركز الثاني في عام 2014. يلعب الآن ليونيل ميسي المفضل لدى الجماهير مع منتخب الأرجنتين وصرح أن هذه ستكون سنته الأخيرة. سارع المعجبون في جميع أنحاء العالم إلى شراء عملات رقمية لمشجعي كرة القدم لإظهار دعمهم الساحق للنجم ويتمنون تحقيق نتيجة مذهلة.

انتهت المباراة الأولى للأرجنتين في مونديال قطر 2022 ضد المملكة العربية السعودية بهزيمة منتخب أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1 ، مما أدى إلى انخفاض ما يقرب من الثلث في عملة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (ARG).

5. عملة مشجع فريق بيرو الوطني لكرة القدم (FPFT)

تأتي عملة فريق بيرو الوطني لكرة القدم (FPFT) في المركز الخامس. على الرغم من حقيقة أن آمالهم في كأس العالم قد تبددت بسبب أستراليا، إلا أن قاعدة المعجبين بها ظلت قوية. عملة فريق بيرو الوطني لكرة القدم هو عقد ذكي BRC-20 يهدف إلى إثراء تجارب المعجبين. تمكّن العملة عشاق فريق بيرو الوطني لكرة القدم من المشاركة في استطلاعات وأحداث حصرية ، وإنشاء مجموعات رقمية ، وشراء NFTs ، والاستمتاع بميزات الألعاب والمهمة المرتبطة بمكافآت المعجبين والمهام والتجارب المذهلة.