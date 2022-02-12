أفضل 5 عملات رقمية يجب أن تبحث عنها في عام 2022

أصبحت العملات الرقمية مرادفاً لتحقيق العائدات الخيالية ​​حيث حقق نمواً هائلاً في النصف الثاني من عام 2020 حيث حصلت على اعتراف سائد.

على الرغم من البداية الصعبة لهذا العام، يبدو أن العملات الرقمية لا تزال فرصة استثمارية جيدة بينما الأسعار عند أدنى مستوياتها في ستة أشهر. لذلك إذا كنت تتطلع إلى إجراء استثمار في العملات الرقمية اليوم، نقدم لك أدناه أفضل 5 عملات رقمية في عام 2022.

أفضل 5 عملات رقمية عليك البحث عنها في عام 2022



1. بيتكوين (BTC)

كونها أول عملة رقمية في العالم تم إنشاؤها في عام 2009 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص تحت اسم ساتوشي ناكاموتو. تقدم البيتكوين رسوم أقل من طرق الدفع التقليدية ويتم تشغيلها بواسطة نظام لامركزي لأنها غير مدعومة من قبل حكومة أو أي سلعة.

حققت البيتكوين عوائد بنسبة 60 ٪ العام الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 100 ألف دولار في عام 2022.



2. الإثيريوم (ETH)

أثبتت شبكة الإثيريوم أنه لا يمكن إيقافها لمعظم 2021، وهي عبارة عن بلوك تشين بديل تم إنشاؤه بواسطة مبرمج يُدعى فيتاليك بوتيرن في عام 2013 وكان عمره 19 عامًا فقط في ذلك الوقت! يصف فيتاليك شبكة الايثيروم بأنها "آلة افتراضية" أو "كمبيوتر عالمي" حيث يمكن أن تستفيد البلوك تشين من قوة الحوسبة لجميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة على الشبكة لتطوير وتشغيل التطبيقات اللامركزية (DApps) عليها.

تتوقع التحليلات أن الايثر قد تصل إلى 12000 دولار في عام 2022.

3. كيرف (CRV)

كيرف عبارة عن منصة لامركزية مُحسّنة تقدم خدمات التداول منخفضة للرسوم ومنخفضة بين العملات المستقرة فقط (على سبيل المثال ، DAI ، TUSD ، sUSD ، GUSD ، bUSD ، USDC ، إلخ). CRV، عملة المنصة، أصبحت ذات شعبية بشكل متزايد بين المتداولين حيث أن معظم المتداولين المؤسسيين القادمين من الأسواق التقليدية يهتمون في الغالب بالعملات المستقرة ويسعون إلى مقايضة العملات المستقرة. لدى كيرف أيضًا آلية تعزيز تحفيزية مجزية لأولئك الذين يمولون المجمعات ويغلقون أموالهم على الشبكة (مزودي السيولة) ، مما يتيح لهم كسب المزيد من السيولة والحصول على المزيد من رسوم التداول. إن وضع 1 دولار أمريكي في CRV لمدة 4 سنوات يساوي تقديم 13.87 دولارًا أمريكيًا كـ LP ، مما يجعلها استثمارًا جيدًا.

يتوقع المحللون أن يصل توكن CRV إلى 5.05 دولار على الأقل هذا العام و 6.92 دولار بحلول عام 2023.

4. تيرا (LUNA)

يتزايد الضجيج حول تيرا الآن بشكل ملحوظ حيث يلعب الخوف من الضياع دورًا كبيرًا في ازدهار النظام البيئي لتيرا. ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات المغلقة على تيرا (TVL) إلى أكثر من 20 مليار دولار هذا العام ، مما يجعلها ثاني أكبر سلسلة بلوكتشين في مجال التمويل اللامركزي، متجاوزة كل من الأسماء الكبيرة مثل باينانس وسولانا.



في عام 2021، ارتفع سعر لونا بنسبة 13790٪ وحققت مكاسب فلكية. كانت لونا واحدة من أفضل العملات الرقمية أداءً في عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 150٪ تقريبًا لتصل إلى 200 دولار هذا العام.



5. آفيه (AAVE)

يتفق العديد من المحللين على أن AAVE هي عملة رقمية واعدة تستحق الشراء في عام 2022 ، حيث إنها رسميًا عاشر أكبر مشروع DeFi من حيث القيمة السوقية ، وفقًا لـ CoinMarketCap.

آفيه هو بروتوكول سيولة مفتوح المصدر ومبني على بلوك تشين الاثيريوم يسمح بكسب الفائدة على الودائع واقتراض الأصول، وتقديم التمويل اللامركزي للجماهير. لذلك يسمح هذا البروتوكول للمقرضين بكسب دخل سلبي (فائدة على الودائع) وفي نفس الوقت يسمح للمقترضين بالحصول على قروض بضمانات أو غير مضمونة.



وفقًا لتوقع السعر ، يمكن أن يصل سعر آفيه إلى ذروة جيدة عند 650 دولارًا بنهاية عام 2022.