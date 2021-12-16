أفضل 5 عملات ميتافيرس للاستثمار بها في عام 2022

منذ أن أعلن زوكربيرج عن إعادة تسمية فيسبوك إلى ميتا، حولت ميتافيرس توجه أسواق العالم إلى اتجاه جديد وجذبت عددًا كبيرًا من الاهتمام لتصبح أحدث صيحة استثمارية حيث يتسابق العديد من المؤسسات والعلامات التجارية لاستكشاف الفرص في ما يبدو أنه حقبة جديدة من الأعمال .



لقد تطور العالم كما نعرفه كثيرًا. تمامًا مثل لعبة فيديو The Sims، فإن الميتافيرس عبارة عن عالم افتراضي حيث يمكن للمستخدمين التفاعل أو التواصل الاجتماعي أو العمل أو اللعب أو التسوق أو حتى زيارة المعارض الفنية أو المتاحف - العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها في العالم الحقيقي.



مع ظهور ميتافيرس، الشيء الملحوظ هنا هو أنه من المحتمل أن تكون العملات الرقمية هي الأموال المستخدمة في هذا العالم الافتراضي .. وهو استنتاج معقول إن سألتني. على الرغم من أنه لا شيء مؤكد، قد لا يزال البعض متشككًا في المشروع بأكمله الذي أثار بعض الدهشة ، ولكن لتجنب أي ندم ناتج عن تضييع الفرص الاستثمارية، إليك 5 عملات رقمية ذات مشاريع في الميتافيرس بسعر رخيص للغاية مع احتمال ارتفاع أسعارها في عام 2022.

أفضل 5 عملات ميتافيرس رقمية للاستثمار بها في عام 2022:



Decentraland (MANA). 1



كمنصة عقارية رقمية قائمة على البلوك تشين تتيح للمستخدمين إنشاء واستكشاف وتداول أول عالم افتراضي على الإطلاق يمتلكه مستخدموه. MANA هو توكن Decentraland والذي يسمح لمستخدمي Decentraland بشراء LAND والسلع والخدمات من مستخدمين آخرين من خلال العقود الذكية.

حصلت Decentraland على دفعة سعرية كبيرة مؤخرًا، حيث سجلت مكاسب مذهلة بنسبة 4000٪ في الأشهر الـ 12 الماضية.

2. (Gala (GALA

Gala هي عبارة عن منصة تهدف إلى تمهيد الطريق لألعاب البلوك تشين الناشئة لتحقيق أكبر استفادة من التقنية الجديدة. تصف نفسها بأنه "صانعة الألعاب التي تريد لعبها بالفعل"، يمكن للاعبين ربح سيوف أو عناصر أخرى وتبادلها مع شخص آخر أو اللعب بها داخل اللعبة. مدعومًا بأكثر من 16000 عُقدة يديرها اللاعبون، يعتبر توكن GALA أحد العملات الواعدة للغاية حيث يمكن استخدامها في اللعبة وشراء العناصر.

على الرغم من الاتجاه التصحيحي للسعر، فإن GALA قد تحلق إلى ارتفاعات جديدة في إطار زمني قصير.

3. (Tera ( LUNA



تحتل LUNA حاليًا المرتبة رقم 11 من حيث القيمة السوقية، و Terra هو بروتوكول بلوكتشين عام يدعم مجموعة من العملات المستقرة اللامركزية الخوارزمية والتي تدعم نظامًا بيئيًا مزدهرًا يجلب DeFi إلى الجماهير.

إردهر بفضل الخوف من تضييع الفرصة أو ما يسميه محبو العملات الرقمية FOMO، فإن النظام البيئي لـ Terra مزدهر حيث أصبح المستثمرون وكذلك التجار مهوسون للغاية بالعملة الجديدة وسارعوا لشراء LUNA. وبالتالي ، يُعزى الانفجار السعري إلى النمو السريع للمستخدمين.

Axie Infinity (AXS). 4

تمامًا مثل Terra، لعب الحماس والخوف من تضييع الفرصة الاستثمارية أيضًا دورًا رئيسيًا في اندفاع AXS. تصف نفسها بأنها "Axie هي نوع جديد من الألعاب، يمتلكها اللاعبون ويشغلونها"، إنها لعبة تداول وقتال قائمة على البلوك تشين حيث يمكن للاعبين ربح رموز AXS من خلال اللعب واستخدامها لتحديد مستقبل اللعبة!

تسمح Axie Infinity للاعبين بجمع وتربية وتكاثر وقتال وتداول الكائنات المعروفة باسم Axies. كل من هذه الكائنات هو رمز غير قابل للاستبدال (NFT) مما يعني أنه مميز وله جوانب مختلفة عن الآخرين!

مع مكاسب تزيد عن 24000 ٪ ، تعد AXS واحدة من أفضل العملات الرقمية أداءً لعام 2021 ولديها الكثير من الإمكانات للنمو أكثر.

5. (SAND) The Sandbox

على غرار Decentrland، فإن Sandbox هو عبارة عن ميتافيرس أو عالم افتراضي حيث يمكن للاعبين بناء الألعاب الخاصة بهم وامتلاكها وتحقيق الدخل منها على بلوك تشين الإثيريوم باستخدام توكن SAND الخاص بالمنصة. يمكن للاعبين إنشاء أصول رقمية في شكل رموز غير قابلة لاستبدال (NFTs)، وتحميلها وبيعها في السوق، ودمجها في الألعاب.