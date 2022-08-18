هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن العملات الرقمية ولكنك غير متأكد من أين تبدأ؟ أفضل مكان لبدء البحث هو موقع YouTube. عندما تبدأ التداول لأول مرة، فإن الحصول على المعلومات المناسبة هو الأفضل من الدخول بشكل أعمى. بمجرد دخولك إلى سوق العملات الرقمية، ستحتاج إلى تحديث خبرتك ومواكبة تطورات القطاع.

نظرًا لأنه لا يمكن للجميع حضور مؤتمرات العملات الرقمية الطويلة، فقد قمنا بتجميع قائمة من 5 من أعظم قنوات YouTube مخصصة للكريبتو التي تستحق وقتك يجب عليك الاشتراك فيها. نأمل أن يتمكن مؤثرو الكريبتو وصانعو المحتوى هؤلاء من جعل رحلتك عبر هذا السوق المتقلب أقل صعوبة.

أفضل 5 قنوات عن العملات الرقمية على يوتيوب تستحق المتابعة في عام 2022

1. عرب ماركت كاب

هل تريد التعرف على عالم العملات الرقمية والاستثمار وتقنية البلوك تشين؟ تعد هذه القناة مكانًا رائعًا للبدء إذا كنت جديدًا في الاستثمار في العملات الرقمية. تجدون كل ما يتعلق بتقنية الكريبتو، من الدروس والأخبار والتحليل الفني إلى مناقشة المقالات والمقابلات، حيث يمكنك العثور على كل شيء في هذه القناة.

2. كوين مينا

كوين مينا هي منصة تداول عملات رقمية منظمة من قبل مصرف البحرين المركزي (CBB). لا تساعد قناة كوين مينا على اليوتيوب فقط المستخدمين على تعلم كيفية شراء الأصول الرقمية وبيعها وتخزينها واستلامها بأمان وبشكل آمن وسحبها بعملتهم المحلية، ولكنهم أيضًا يجرون المقابلات بالإضافة إلى ما بعد سلسلة المواد التعليمية ومقاطع الفيديو التي تساعد أولئك الذين يبحثون عن معرفة المزيد عن كل شيء كريبتو.

3. غازي كريبتو

هذه واحدة من أشهر قنوات اليوتيوب للعملات الرقمية التي نوصي بها. بعد شغفه بالأسواق المالية ، تتمثل مهمة غازي في تزويدك بالمعلومات حول طرق وطرق النجاح في الأسواق المالية، وتحديداً في سوق العملات الرقمية. مع أكثر من 11 عامًا من الخبرة في الاستشارات المالية، يناقش غازي التحليل الفني وجوهر آرائه حول أسواق العملات الرقمية. بدأ غازي في التدوين لمساعدة الآخرين على البقاء على اطلاع وتمكين الشباب، بناءً على وجهة نظره القائلة بأنه في حين أن الإنجاز عادة ما يبدأ بشكل فردي، يجب أن يرتقي في النهاية إلى المجموعة.

4. إيفان أون تيك

قناة Ivan هي واحدة من أشهر قنوات العملات الرقمية على YouTube، أسسها Ivan Liljeqvist ، أحد مستخدمي YouTube السويديين. يفحص إيفان الجوانب التقنية للعملات الرقمية ويعرضها بطريقة مفهومة للمشاهد. كما أنه ينتج محتوى مدروسًا جيدًا، مما ساعده في أن يصبح أحد أبرز مستخدمي YouTube للعملات الرقمية.

يوفر Ivan on Tech مجموعة متنوعة من البرامج التي تجذب مجموعة واسعة من الجماهير. أحدث مسلسل على قناته على YouTube هو "Good morning crypto" ، حيث يقوم بالبث المباشر ويناقش الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة.

5. سيف الدين عموص

الدكتور سيف الدين عموص هو المؤلف الأكثر مبيعًا لمعيار البيتكوين: البديل اللامركزي للخدمات المصرفية المركزية ، وهي دراسة ثورية لاقتصاديات البيتكوين. كان الكتاب رائدًا في شرح عرض قيمة البيتكوين باعتباره أكثر الأموال التي تم اكتشافها تعقيدًا على الإطلاق وبديل الدفع الدولي الوحيد القابل للتطبيق للبنوك المركزية الوطنية.

تم بدأ قناة YouTube هذه لتسليط الضوء على بحث الدكتور عموص في اقتصاديات البيتكوين، ولا يجب تفسير أي شيء فيها على أنه نصيحة استثمارية. يجب عليك إجراء تحقيق مفصل خاص بك في العناصر المالية والتقنية لعملة البيتكوين قبل اتخاذ قرار بالاستثمار. إذا كنت تبحث عن أفضل قناة كريبتو على YouTube للحصول على نصائح حول التداول، فلا تذهب إلى أبعد من هذه القناة.