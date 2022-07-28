سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن تقنيات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية تعمل على تغيير السوق المالية كما عرفناها، وقد جذبت بالتأكيد اهتمام المستثمرين العاديين. ويمكن لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية أو الذين يبدأ بالفعل البدء بقراءة بعض كتب العملات الرقمية الممتازة.

في حين أن الدورات التدريبية عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو التعليمية على YouTube والبودكاست قد استحوذت على الجزء التعليمي من مجال الكريبتو سريع التطور، إلا أن هناك عددًا قليلاً من المستخدمين الذين لا يزالون يقدرون قراءة كتب متعمقة حول مثل هذه الموضوعات التي تحتاج تفصيلاً.

كما تعلم، تم نشر العديد من كتب الاستثمار حول فئات الأصول المعروفة مثل الأسهم، لذا تعتبر كتب العملات الرقمية جديدة نسبيًا. على الرغم من ذلك، تم بالفعل كتابة العديد من الكتب حول موضوعات مثل تاريخ الأصول المالية الأسرع نموًا، وكيفية عمل تقنية البلوك تشين، وكيفية الاستثمار في التمويل اللامركزي (DeFi).

استمر في قراءة هذا المقال للحصول على قائمة بخمسة كتب تستحق القراءة إذا كنت تريد توسيع نطاق معرفتك عن البيتكوين والعملات الرقمية.

أفضل 5 كتب عن العملات الرقمية في عام 2022

1. معيار البيتكوين: البديل اللامركزي للنظام المصرفي المركزي

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يخوض معيار البيتكوين في السياق التاريخي لنشئة ونمو البيتكوين، والصفات الاقتصادية التي سمحت لها بالنمو بسرعة، والتداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتوقعة. يأخذ المؤلف سيف الدين عموص القارئ في جولة رائعة عبر تاريخ تكنولوجيا المال، من شبكات التجارة المبكرة التي تستخدم الحجر الجيري والأصداف البحرية إلى المعادن والعملات المعدنية والمعيار الذهبي والديون الحكومية الحالية. إن استكشاف ما أعطى هذه التقنيات أهميتها المالية ومدى ضياعها يمنح القارئ فهماً عادلاً لما يحقق معنى المال السليم ويمهد الطريق للبحث في المستقبل.



2. معيار النقد الحكومي: عبودية الديون للحضارة الإنسانية



الترجمة العربية لكتاب "معيار النقد الحكومي" سيتم نشرها من قبل @ObeikanGroup — سيف الدين عمّوص (@SaifedeanArabic) November 19, 2021

لفهم البيتكوين والعملات الرقمية، عليك أولاً فهم المال ودراسة تاريخ المال، لذلك ينتقل الدكتور سيف الدين حاملاً عدسته التحليلية المتفحصة إلى نظام النقد الحكومي في هذا الكتاب الذي يتم ترجمته للعربية حاليًا، موضحًا أنها انتصار للهندسة والعلوم، تمامًا كما فعل مع البيتكوين في عمله العالمي الرائد معيار البيتكوين.

هذه المرة، يتعمق الخبير الاقتصادي المشهور عالميًا عموص في التحول العالمي السابق من المعيار الذهبي إلى نظام النقود الورقية المدعومة من الحكومة اليوم ، موضحًا أهداف معيار النقد الحكومي وإخفاقاته، واستنباط الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأوسع لاستخدامه ودراسة كيفية تأثير البيتكوين عليها على المدى الطويل.

3. كتاب الاستثمار بالعملات الرقمية الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق: دليل المبتدئين المطلق لأكبر أصول "تصنع المليونير" لعام 2022 وما بعده - بما في ذلك كيفية جني الأموال من الـ NFTs

هذا ليس كتابًا نظريًا من 600 صفحة يتطلب درجة علمية في الرياضيات أو التشفير لفهمه. مكتوبة بلغة إنجليزية واضحة وخالية من المصطلحات الفنية. ابتداءًا من الصفحة 7، يمكنك العثور على دروس فيديو مجانية ملحقة تساعدك على شراء وتخزين البيتكوين بأمان.

4. الحقيقة حول العملات الرقمية: دليل عملي وسهل الفهم لعملة البيتكوين وبلوك تشين و NFT والأصول الرقمية الأخرى

هو كتاب جديد من تأليف ريك إيدلمان، المؤلف في نيويورك تايمز صاحب الكتب الأكثر مبيعًا للعديد من الكتب المالية، ومضيف برنامج The Ric Edelman Show، وهو برنامج حواري إذاعي.

يعتبر هذا الكتاب ممتعًا للقراءة وسهل الفهم ويحمل في طياته تصورات أحد المستشارين الماليين الأكثر شهرة. والأهم من ذلك، يمنح الكتاب القراء كل ما يحتاجونه لتحقيق الارباح مع فئة الأصول الجديدة هذه. أفضل ما في الأمر هو أن المؤلف يوضح كيفية عمل البلوك تشين، والتمييز بين العملات الرقمية. إذا كنت تريد أن تكون مستثمرًا ناجحًا اليوم، فهذا الكتاب يجب قراءته.

5. أساسيات عملات البيتكوين والبلوك تشين: مقدمة للعملات الرقمية والتكنولوجيا التي تقف ورائها

يقدم هذا الكتاب آراء جديرة بالثقة ومتوازنة لأي شخص مهتم بالاستثمار في البيتكوين أو الاستثمار في العملات الرقمية الأخرى. هذا الكتاب، الذي كتبه أنتوني لويس، متداول سابق والآن خبير في البيتكوين والبلوك تشين، وكاتب، ومدون، قد أُطلق عليه لقب أفضل كتاب تمهيدي للبيتكوين والعملات الرقمية، وهو اختيار رائع للمبتدئين والخبراء العاملين في القطاعات المالية ذات الصلة، أو قادة الشركات الذين يتطلعون إلى فهم التقنيات الناشئة ومستقبلهم في عالم مركزي.