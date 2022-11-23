قبل أن تبدأ بعملية الجمع أو الاستثمار في جنون الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFTs ، ستحتاج إلى محفظة NFTs. بسبب النمو السريع لقطاع الـ NFTs ، أصبح بإمكان جامعي الـ NFTs المخلصين الآن الوصول إلى مئات المحافظ، لكل منها مجموعة الأدوات والميزات الخاصة بها.

المصدر: Shutterstock

أنها تزود مستخدمي NFT بإثبات يمكن التحقق منه للملكية والأصالة داخل البلوكشين. تمثل NFTs كلاً من الأصول المادية والرقمية مثل الأعمال الفنية والممتلكات. للمساعدة في تسهيل عملية اتخاذ القرار لأفضل استثمار "العصر الجديد" ، إليك بعضًا من أفضل محافظ NFT الموجودة حاليًا في السوق.

أفضل 5 محافظ عملات رقمية تدعم الـ NFTs

1. ميتاماسك

Metamask ليست مجرد محفظة كريبتو، إنها بوابتك إلى تطبيقات البلوك تشين ومواقع الويب 3 مثل أسواق NFTs أيضًا ، في أبسط طريقة وأكثرها أمانًا للاتصال بالانترنت. يثق بهذه المحفظة أكثر من 21 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، Metamask متاح كملحق للمتصفح وكتطبيق جوال، تزودك MetaMask بخصائص رئيسية مميزة وتسجيل دخول آمن ومحفظة للكريبتو والرموز غير القابلة للاستبدال، كل ما تحتاجه لإدارة الأصول الرقمية الخاصة بك على الإنترنت .

تسهل Metamask عملية إنشاء عناوين متعددة، مما يسمح لك بالاحتفاظ بـ NFTs الخاصة بك في عنوان مختلف عن عملتك الرقمية أو إنشاء عنوان واحد لكل NFT تشتريه.

إذا كنت بحاجة إلى مبادلة العملات من أجل شراء NFT ، فإن Metamask يحتوي على ميزة مبادلة مضمنة. يمكنك أيضًا تحديد المبلغ الذي تدفعه في رسوم الغاز ، على الرغم من وجود احتمال أن تفشل المعاملة. إذا كنت بحاجة إلى استخدام بلوك تشين مختلف ، فإن Metamask يدعم الأنظمة الأساسية الأخرى.

2. Trust Wallet

تتيح لك Trust Wallet ، المعروفة باسم محفظة الكريبتو الأكثر موثوقية وأمانًا ، الاستفادة من تجربة تداول رائعة مع الحفاظ أيضًا على عملاتك في مأمن من المتسللين والمحتالين.

أيضًا ، لا توجد نماذج أو صور شخصية مطلوبة للتسجيل لاستخدام هذه المحفظة ، ويمكنك تداول العملات الرقمية في أقل من خمس دقائق. مع دعم 53 بلوك تشين وأكثر من 1 مليون أصل. تتضمن Trust Wallet ، مثل المحافظ الأخرى ، متصفح dApp للعثور على أسواق NFT ، مما يسهل شراء NFT داخل المحفظة. كما أن لديها ميزة تبادل مدمجة تسمح للمستخدمين بمبادلة العملات بسهولة بحيث يكون لديهم الرمز المميز اللازم لاستبدالها بـ NFTs التي يرغبون في شرائها.

3. محفظة بينانس

يمكن تثبيت محفظة Binance NFT كملحق للمتصفح. له واجهة بسيطة ومباشرة حيث أنها تربط حسابك المصرفي بأمان للوصول إلى عرض محفظة NFT.

تعتبر Binance واحدة من أكثر المحافظ أمانًا، ويمكن استرداد كلمة مرور المستخدم المفقودة بسرعة عن طريق إدخال عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه. إنها أفضل محفظة NFT للعقود الذكية والـ dApp. إذا كنت تستخدم Binance بالفعل ، فيمكنك التبديل إلى منصة NFT الخاصة به بنقرة واحدة.

4. Crypto.com

Crypto.com عبارة عن منصة NFT متطورة مع مجموعة واسعة من فنون الـ NFT. إنها أفضل محفظة NFT ، مع معرض NFT مخصص حيث يمكن للمستخدمين عرض الأصول الرقمية من السوق.

يمكن استلام NFTs وإرسالها على شبكة الاثيريوم. تتيح لك Crypto.com كسب المال من NFT الخاص بك عن طريق فتح حساب توفير يربح فائدة بناءً على الصفقة وطول الوقت الذي تختاره ، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل محافظ NFT في عام 2022. ويتضمن امتدادًا لوسائل التواصل الاجتماعي يسمح لك بإنشاء الصور ومشاركتها على الأنظمة الأساسية المفضلة لديك.

5. ليدجر نانو إكس

تعتبر Ledger Nano X واحدة من أفضل المحافظ ذات الأسعار المعقولة في القائمة ، وهي المحفظة الأكثر أمانًا للكريبتو وكذلك الـ NFT. وهي تدعم مجموعة متنوعة من العملات - يمكنك تثبيت ما يصل إلى 100 تطبيق في نفس الوقت.

Nano X سهل التنقل للغاية مما يجعله محفظة الأجهزة المثالية لإدارة العملات الرقمية أثناء التنقل. يتصل بهاتفك عن طريق البلوتوث ويحتوي على شاشة كبيرة لسهولة الاستخدام. تتيح لك تداول أفضل مقتنيات NFT والعملات الرقمية.