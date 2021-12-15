أفضل 5 محافظ للعملات الرقمية للعام 2022

إذا كنت ترغب في الاستثمار في العملات الرقمية، فأنت بحاجة إلى تخزينها بأمان في محافظ للعملات الرقمية تمامًا كما تضع دولاراتك في محفظتك.

هناك نوعان من محافظ العملات الرقمية من حيث الاستضافة: المحافظ المستضافة وغير المستضافة.

محافظ المحافظ المستضافة هي خدمة يستضيفها طرف ثالث. لتقريب الصورة لك، يمكنك تخيلها مثل البنك الذي يخبئ أموالك نيابة عنك. الميزة الأكثر عملية حول هذا النوع من المحفظة هي أنه في حالة نسيان كلمات المرور الخاصة بك، لا يزال بإمكانهم استرداد عملاتك بينما إذا استخدمت النوع الآخر، فستفقد أموالك إلى الأبد.

بينما المحافظ غير المستضافة قد تكون جهازًا ماديًا أو برنامجًا أو تطبيقًا على هاتفك المحمول. لا تعتمد هذه المحافظ على طرف ثالث، لذا ستكون مسؤولاً بالكامل عن عملاتك الرقمية.

شيء مهم آخر يجب أن تعرفه هو أن محافظ العملات الرقمية مصنفة أيضًا من حيث مكان تخزينها للمفتاح الخاص لمحفظتك (وهو عمليًا كلمة المرور الخاصة بك) إذا تم تخزينها على الإنترنت، فإنها تسمى محفظة "ساخنة" وإذا كانت مخزنة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت يطلق عليهم المحافظ "الباردة".

بالطبع ، تضمن المحافظ الباردة أعلى مستوى من الأمان لعملاتك الرقمية.

منذ أن اكتسبت عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية شهرة عالمية، أخذت تزداد شعبية الاستثمارات غير التقليدية هذه.

فيما يلي أفضل اختياراتنا لأفضل محافظ العملات الرقمية لعام 2022



1. محفظة Blockchain - الأفضل للمبتدئين



كونها من الرواد الأوائل والطريقة الأكثر شيوعًا في العالم لشراء وبيع وتداول العملات الرقمية، فإن محفظة Blockchain هي بالفعل أفضل محفظة رقمية للمبتدئين لاستخدامها! تم تصميم هذه المحفظة لتكون مدخلًا سهلاً لسوق الرقمية، وكسبت ثقة الملايين وكانت في خدمة المعجبين بالعملات لعقد من الزمان مع أكثر من 1 تريليون معاملة.

تسمح محفظة Blockchain بالشراء الفوري لعملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو عن طريق ربط البنك الذي تتعامل معه بجوائز تبلغ 13.5٪.

هل تعلم أن ثالث معاملات شبكة البيتكوين تتم عبر Blockchain.com!

2. Trust Wallet - الأفضل للهاتف المحمول

تُعرف Trust Wallet، المعروفة باسم محفظة الرقمية الأكثر موثوقية وأمانًا، حيث تسمح لك بالاستمتاع بتجربة تداول رائعة بالإضافة إلى الحفاظ على عملاتك مخزمة في مأمن من المتسللين والمحتالين.

أيضًا، لا تتطلب هذه المحفظة الكثير من التحقق، لذا لا توجد نماذج أو صور ذاتية ويمكنك تداول العملات الرقمية في أي وقت في أقل من خمس دقائق. مع دعمها للكثير من الاصول وشبكات البلوك تشين، تتيح لك هذه المحفظة تخزين جميع العملات الرقمية والتوكنز في محفظة واحدة وآمنة وسهلة الاستخدام.

3. Trezor Model T - أفضل محفظة باردة للبيتكوين

إذا كنت تبحث عن أفضل محفظة أجهزة غير متصلة بالإنترنت لتخزين وإدارة عملات البيتكوين الخاصة بك ، فإن Trezor Model T يعد خيارًا ممتازًا! تتيح لك محفظة الأجهزة هذه استعادة ملكية بياناتك: إنها حل موثوق يمكنه حماية عملات البيتكوين وكلمات المرور والمفاتيح الرقمية الأخرى من عمليات الاختراق والسرقات لأن مفاتيحك لا تترك الجهاز أبدًا، مما يجعلها معزولة عن نقاط الضعف على الإنترنت. يدعم طراز Trezor Model T أكثر من 1200 عملة رقمية.

4. Ledger Nano X - أفضل محفظة عملات رقمية باردة

تعتبر Ledger Nano X واحدة من أفضل المحافظ ذات الأسعار المعقولة في القائمة، وهي المحفظة الأكثر أمانًا لتخزين العملات على المدى الطويل. كما إنها تدعم مجموعة متنوعة من العملات مقارنة بالمحافظ الأخرى - يمكنك تثبيت ما يصل إلى 100 تطبيق في نفس الوقت: بما في ذلك تطبيقات البيتكوين والاثيريوم والريبل XRP وأكثر من 1800 توكن مختلفة.

Nano X سهلة التنقل للغاية مما يجعلها محفظة الأجهزة المثالية لإدارة العملات الرقمية أثناء التنقل. كما انه لها تطبيق يتصل بهاتفك عن طريق البلوتوث ويحتوي على شاشة كبيرة لسهولة الاستخدام.

5. Metamask - الأفضل للكومبيوتر

Metamask ليست مجرد محفظة للعملات الرقمية، إنها بوابتك إلى تطبيقات البلوك تشين أيضًا بأبسط طريقة وأكثرها أمانًا للاتصال. موثوقة من قبل أكثر من 21 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، Metamask متاحة كملحق للمتصفح الخاص بك على جهاز الحاسوب وكتطبيق جوال، MetaMask تزودك بمحفظة رئيسية وتضمن تسجيل دخول آمن وتمكنك من التداول عبر جهاز الحاسوب الخاص بك - أي توفر كل ما تحتاجه في الأساس لإدارة أصولك الرقمية عبر الإنترنت.