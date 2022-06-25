الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFT هي نتاج الالتقاء الجميل بين الفن والتكنولوجيا بشكل غير العالم عما نعرفه. أدى إنشاء الفن على منصات NFT إلى تحويل طريقة التفاعل بين الفنانين والمستهلكين، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الـ NFT من 3 مليارات دولار في عام 2022 إلى 13.6 مليار دولار بحلول عام 2027!



في حين أنه قد يكون من الصعب فهم مفهوم الملكية الرقمية ، فقد نجحت الـ NFT في ابتكار الندرة الرقمية مما يعني أن NFT هو في الأساس ملف رقمي لا يمكن تكراره.

منصات الـ NFT هي نقطة دخولك لشراء وبيع هذه الفنون الرقمية. بطريقة ما، يمكن مقارنة منصات NFT بأمازون أشهر موقع للشراء عبر الإنترنت.

للعثور على أفضل منصة NFT يجب أ تأخذ في الاعتبار الرسوم التي ستدفعها، ونوع الفن المباع (هل يناسب أسلوبك؟) ، والبلوك تشين التي تم إنشاؤها عليها. تستخدم غالبية المنصات بلوك تشين الإثيريوم، لكن البعض يتحول إلى بلوك تشين أحدث (مثل Polygon) بسبب رسوم الغاز المنخفضة (والتي يجب عليك دفعها لإنشاء NFT الخاص بك) وتقليل انبعاث الكربون الأقل. في حين أن هناك الكثير للاختيار من بينها، سنقدم لك في هذه المقالة أفضل منصات NFT في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أفضل 5 منصات NFT في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

1. سوق نيفتي

يهدف Nifty Souq إلى جلب NFT وتقنيته إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يمتلك المستخدمون حقًا هذه المنصة القوية التي تهدق إلى تمكين هذه المجالات الاقتصادية الجديدة ودعم الفنانين لتحقيق الدخل من خلال NFTs والأصول الرقمية.

نظرًا لكونها أول وأكبر منصة للسلع الرقمية المملوكة للمستخدم، بما في ذلك الأغاني والموسيقى والرسوم التوضيحية والصور المتحركة والشعر والعديد من الأصول الأخرى القائمة على البلوك تشين، فإن Nifty Souq يسمح للفنانين وهواة الجمع ببيع وشراء NFTs.

تعاونت Nifty Souq مع سلسلة بلوكشين مؤسسة Tezos غير الربحية، وهو بروتوكول بلوك تشين مفتوح المصدر آمن ومرن كجزء من التزامهم بالاستدامة والبيئة. بالمقارنة مع منصات NFT الأخرى ، فهي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بمليوني مرة.

أيضًا، تستخدم Nifty بلوك تشين بوليغون، وهي منصة لا مركزية لتوسيع نطاق شبكة الاثيريوم تمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات لا مركزية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام مع رسوم معاملات منخفضة دون التضحية بالأمان على الإطلاق ولديها مجتمع NFT قوي مخصص. على Nifty، يمكنك تحديد النسبة التي تريد تحصيلها لكل عملية بيع ثانوية عند إنشاء NFT. عندما تبيع عملك الفني الرقمي بسعر أكبر (20 ماتيك)، على سبيل المثال، فإنك تحدد قيمتها 10 ماتيك مع 10٪ خصومات ملكية، وستحقق ربحًا قدره 2 ماتيك.

2. نقطة

بهدف إنشاء بنية تحتية كاملة لـ NFTs في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتيح نقطة منح الفنانين المبدعين مزيدًا من التحكم حتى يتمكنوا من الاستفادة من أفضل الفرص المتاحة لهم. الهدف النهائي لمنصة الـ NFT الرائدة ومقرها المملكة العربية السعودية هو بناء مجتمع حقيقي يرحب بجميع الفنانين وعشاق الفن بطريقة شاملة تسهل الدخول وتمكن المبدعين والمؤسسات من دخول مساحة الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم بناءها على سلسلة بلوك تشين الإثيريوم، وقد أنهت بنجاح جولته التمهيدية ودخل في شراكة مع Consensys لإطلاق العنان للإمكانيات في السوق السعودية. تسمح نقطة للمستخدمين السعوديين بالدفع باستخدام عملاتهم المحلية وتحصل على عمولة بنسبة 20٪ على البيع الأولي للعمل في سوق نقطة. ومع ذلك ، فإن أي عمليات إعادة بيع مستقبلية للعمل (NFT) في السوق الثانوية ، يتلقى التصميم عمولة بنسبة 12٪.

3. Queenmode.io

مع وجود الرؤية وامتلاك الشجاعة لإطلاق إمكانات البلوك تشين في "تمكين الاختيار"، يعتقد منشئو Queenmode أن التمثيل المرأة في Web3.0 أمر بالغ الأهمية.

هدف Queenmode، ومن هنا الاسم، هو تسليح النساء بالمعرفة والتعليم اللازمين لاختيار أن تكون جزءًا من Web3.0 (أو لا!).

أخذت المنصة على عاتقها مهمة تثقيف الناس حول NFTs، أطلقت Queenmode سلسلة على YouTube يشرحون فيها مصطلحات NFT وخبراتهم. أيضًا، كونك جزءًا من عائلة منصة NFT هذه، يمنحك العديد من تجارب الحياة الواقعية والامتيازات مثل اجتماعات حول العالم، والسلع المميزة، والهدايا.

4. Oasisx.world

يهدف منشؤ المنصة إلى اشراك مجتمع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتمكين سوق NFT عبر سلاسل متعددة. كما تهدف Oasisx.world إلى سد الفجوة بين الفنانين والويب 3. على عكس المنصات الثلاثة الأولى، فإن Oasisx.world لم يتم إطلاقها بعد، إلا أنها تعد بأنها ستسمح للمستخدمين بإنشاء NFT المفضلة لديهم وإدراجها وتداولها على الإثيريوم وسولانا وبوليغون. سيسمح ستوديو المنصة للعلامات التجارية ومنشئي المشاريع بإطلاق مشاريع NFT على غرار BAYC و Adidas في غضون نقرات!

5. نفتي آرابيا

تم إنشاء NFTY Arabia في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل الفنانين المبدعين في المنطقة، وهو مشروع يمكّن الفنانين العرب من عرض أعمالهم وبيعها إلى سوق عالمية متنامية وربما لا نهاية لها من العملاء والمعارض وجامعي الأعمال الفنية من خلال منصتهم سهلة الاستخدام. مبنية على بلوك تشين الاثيريوم، دخلت NFTY في شراكة مع أكبر المنصات عبر الإنترنت في المنطقة لعرض عملك الفني على جمهور أوسع لمساعدة في بيع أعمالك. NFTY Arabia متاحة حاليًا للاستخدام مجانًا لجميع الأعضاء. ومع ذلك، يتم الدفع لـ NFTY مقابل عرض فنونك الرقمية من خلال رسوم عمولة مبيعات صغيرة تضاف إلى سعر البيع الذي تضعه، ويتم دفع جميع رسوم المعاملات على البلوك تشين من قبل المستخدم نفسه.

على المبيعات الناجحة، تحصل NFTY Arabia على عمولة بنسبة 20٪ على جميع المشتريات في إيثر بالإضافة إلى رسوم معاملات بطاقة الائتمان للمشتريات التي تتم من خلال بطاقة الائتمان.