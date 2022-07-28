أفضل 5 مواقع لمتابعة أخبار العملات الرقمية

سواء كنت بالفعل محبًا للعملات الرقمية أو مبتدئًا متحمسًا، فإن مواكبة أخبار العملات الرقمية أمر ضروري لرحلتك الاستثمارية.

مع نمو السوق وكثرة المساهمات لخلق المزيد من المحتوى، ينتهي الأمر بالمستخدمين إلى قضاء المزيد من الوقت في اختيار المعلومة أكثر من محاولة فهم المعلومة نفسها.

في هذه المقالة، سنقوم بإدراج بعض من أفضل المواقع التي تسمح للأشخاص مواكبة عالم الكريبتو المتغير باستمرار.

نبدأ قائمة أفضل مواقع لمتابعة أخبار العملات الرقمية بموقعنا البوابة أعمال! إلى جانب تغطية أخبار العملات الرقمية، تقدم لك البوابة تحديثات يومية للسوق، وحلقات بودكاست حصرية مع رواد عالم الكريبتو، ومقالات توضح أهم مفاهيم العملات الرقمية، وملخصات أسبوعية لجميع أخبار العملات الرقمية التي فاتتك!

من الأشياء الفريدة التي تميز البوابة عن معظم المواقع الأخرى هو توفير المجتوى باللغة العربية! إذا كانت أساسيات البيتكوين تثير اهتمامك، فيمكنك زيارة قسم العملات الرقمية والبلوكتشين المخصص لدينا، والذي يحتوي على العديد من المقالات الغنية بالمعلومات ولكنها قصيرة وشاملة لكل مبتدئين في مجال الكريبتو وكذلك المتداولين المخضرمين.

على الرغم من كونها تشتهر الانفتاح والشفافية، فإن شركات الكريتو تعاني من التضليل والخداع من قبل وسائل الاعلام. إذا كنت تبحث عن مصادر موثوقة وذات مصداقية تقدم لك مقالات أكثر شمولاً وتفصيلاً، فإليك قائمة بأكبر مواقع أخبار العملات الرقيمة التي يمكنك الاعتماد عليها:

أفضل 5 مواقع لأخبار العملات الرقمية



1. CoinMarketCap

يأتي موقع CoinMarketCap في المقام الأول. في سوق العملات الرقمية الآخذ في التوسع سريعًا ، يعد موقع CoinMarketCap أكثر مواقع تتبع الأسعار مرجعيًا في العالم للأصول الرقمية.

هدفه هو جعل العملة الرقمية أكثر سهولة وفعالية في جميع أنحاء العالم من خلال تزويد المتداولين بمعلومات غير متحيزة وعالية الجودة وموثوقة يمكنهم من خلالها التوصل إلى استنتاجاتهم المستنيرة. CoinMarketcap هو موقع الويب الذي يركز بشكل كبير على تحليل السوق، بما في ذلك مخططات الأسعار والقيمة السوقية وأحجام التداول. يمكنك الوصول إلى أحجام التداول اليومية والتاريخية. تتوفر لك تفاصيل مثل العملات المتداولة والارتفاعات/الانخفاضات التاريخية.

2. كوينتيليغراف

مصدر آخر معروف لأخبار العملات الرقمية هو كوينتيليغراف. تأسس في عام 2013، وهو إلى حد بعيد أكبر موقع لأخبار العملات الرقمية مستقل يتتبع اتجاهات التكنولوجيا المالية الناشئة. كل يوم، يقدم لك فريق كوينتيليغراف أحدث الأخبار وأكثرها دقة من العالمين اللامركزي والمركزي.

كما يسلي هذا الموثع مشاهديه برسومات خيالية بالإضافة إلى تقديمهم الأخبار بطريقة مميزة. حقق كوينتيليغراف تصنيفًا عاليًا نظرًا لتغطيته أخبار السوق الشاملة لكل كبيرة وصغيرة والجزء التحليلي للأسعار، بالإضافة إلى Cryptopedia الغني بالمعلومات للمستثمرين الجدد.

3. موقع ديكريبت

تأسست في 2018 بمهمة بسيطة لإزالة الغموض عن الشبكات اللامركزية، يسعى Decrypt جاهدًا لإنتاج تغطية أصلية لأكبر القصص في عالم الكريبتو المذهل، مع تحقيقات وتحريات مفصلة حول صناع السوق بالإضافة إلى تقديم المحتوى التعليمي لتعزيز المفاهيم الاساسية.

هدف Decrypt هو إبراز ما هو مهم حقًا للمتداولين مع تقديم مجموعة أدوات وتحليلات تشرح الأساسيات.

4. جلاس نود

Glassnode هي شركة تحليلات على شبكات البلوك تشين تعمل على تطوير مقاييس وحلول متطورة على السلسلة لأصحاب المصلحة في الأصول الرقمية. تنشئ Glassnode تطبيقات تركز على البيانات من سلاسل الكتل لتمكين طرق جديدة للاستثمار في العملات الرقمية.

5. ريديت

ريديت عبارة عن منصة لتجميع الأخبار ومحتوى الويب والنقاش. أتساءل ماذا يحدث عندما يختلط التمويل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ حسنًا، إنها تتفوق على وول ستريت! حيث نجح المتداولون على ريديت برفع قيمة أسهم GameStop (GME) في عام 2020 للانتقام من حيتان وول ستريت.

يعتبر ريديت أكبر تجمع لعشاق العملات الرقمية وهناك عدة أقسام، أو subreddits، مخصصة لتقنية البلوك تشين والعملات الرقمية. حيث توجد مشاركات مرتبطة بأخبار ومقالات حول مواضيع متصلة بالتداول، بالإضافة إلى بعض المحادثات حول قضايا أخرى. فيما يلي بعض subreddits حول البلوك تشين والعملات الرقمية: