لقد اعتدنا ونحن صغار أن يكون العثور على أي شيء لمشاهدته أمر بسيط، فكل ما علينا فعله كان هو تشغيل التلفزيون، والتقليب عبر بضع مئات من القنوات، والتوقف عندما تجد شيئًا يستحق المشاهدة.

عندما شعر مستهلكو التلفزيون الذين ضاقوا ذرعا بأنهم مدفوعون بالمسلسلات والأفلام التي لا تحظى بشعبية أكبر للتخلص من التلفاز التقليدي والبحث على مواقع على الإنترنت وكانت الخيارات رخيصة إلى حد ما ومحدودة نسبيًا .

مع التضخم الذي نعيشه في عام 2022 ، يجب أن يكون السعر أولوية قصوى عند اختيار أفضل خدمة لحضور الأفلام ومتابعة المسلسلات للعديد من الأشخاص. اقرأ المزيد وسيكون لديك ساعات طويلة من الأفلام والمسلسلات الترفيهية بأفضل سعر تجده!

أفضل 5 مواقع لمشاهدة الأفلام لعام 2022



1. نيتفليكس



الاشتراك الأولي 9.99 دولارًا شهريًا

الاشتراك المتوسط $ 15.49 / شهر

الاشتراك الأعلى 19.99 دولارًا شهريًا.

أفضل طريقة لبدء هذه القائمة هي ذكر خدمة البث عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا وهي نتفلكس. بدأت شركة نتفلكس بشحن أقراص DVD إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهي الآن تتربع على عرش الأفلام والمسلسلات الأكثر مشاهدة في العالم عندما يتعلق الأمر بالإصدارات الجديدة من الأفلام الأصلية.

لا تزال نتفلكس الخيار الأفضل بشكل عام، على الرغم من المنافسة الشديدة من المنافسين مثل HBO Max و Disney Plus. بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من برامج الشبكات المعروفة، تمتلك نتفلكس المزيد من المسلسلات والأفلام والأفلام الوثائقية والعروض الخاصة الأصلية أكثر من أي من منافسيها العديدين.

2. هولو



هولو بإعلانات 8 دولارات شهريًا

هولو (بدون إعلانات) 12.99 دولارًا شهريًا

نظرًا لمجموعتها الواسعة من الأفلام، تعد هولو واحدة من أعظم خيارات للاشتراك. توفر هولو خيارًا قويًا للتلفزيون المباشر بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام والحلقات التلفزيونية التاريخية (أكثر من 70 قناة إخبارية ورياضية وبرامج ترفيهية). تعد هولو من بين أكثر الخيارات إثارة للاهتمام في هذه القائمة ، وتضمن تميزها أنها تحتل المرتبة الأولى بين خدمات البث المباشر. على الرغم من أنها لا تنتج العديد من المسلسلات والأفلام الأصلية الجديدة مثل Netflix على سبيل المثال.

3. أمازون برايم فيديو



9 دولارًا شهريًا

يقدم أمازون برايم عددًا كبيرًا من المسلسلات والأفلام الأصلية الخالية من الإعلانات وعالية الجودة، بالإضافة إلى مكتبة رائعة من المسلسلات القديمة (والأفلام التي لم تسمع بها من قبل). وبالمقارنة، يحتوي Amazon Prime Video على أكبر كتالوج للعناوين، بينما تقدم نتفلكس أشهر البرامج الأصلية. بالإضافة إلى خيار عدم عرض الإعلانات.

4. HBO ماكس



9.99 دولارًا شهريًا مع الإعلانات

تقدم HBO Max أكثر مما قدمته HBO على الإطلاق. توفر كل من HBO و HBO Max مواسم كاملة من Sopranos و Curb Your Enthusiasm و Veep بالإضافة إلى المسلسلات المعاصرة مثل Euphoria. ومع ذلك ، تقدم HBO Max الكثير مقابل 14.99 دولارًا شهريًا (أو 9.99 دولارًا مع الإعلانات ولا توجد أفلام وارنر الرئيسية) ، مما يجعلها منافسًا قويًا لنتفلكس.

5. ديزني +

11 دولارًا شهريًا

لا تكتمل قائمة أفضل خدمات البث بدون هذه الخدمة ضمنها. تمتلك Disney عددًا كبيرًا بشكل لا يصدق من الأفلام، بما في ذلك The Simpsons و Star Wars و Marvel وعالم الرسوم المتحركة الخاص بشركة Disney (جميع المواسم الثلاثين وما زالت مستمرة). ولكن ابتداءً من ديسمبر 2022، سيرتفع الاشتراك في ديزني بلس ليصبح 11 دولارًا، بينما سيتوفر خيار جديد خالٍ من الإعلانات بقيمة 8 دولارات للأفراد الذين يفضلون الاحتفاظ بأسعار اشتراكهم الحالية.