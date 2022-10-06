يعد تخزين الكريبتو لكسب الفائدة مثالًا رائعًا على كيفية جعل أموالك تعمل من أجلك من خلال كسب مكافآت على أصولك الرقمية دون الحاجة إلى صرف النقود. بعبارة أخرى، يمكنك تشغيل عملاتك الرقمية وإنتاج دخل سلبي بينما لا تزال تمتلك عملات الرقمية.

ومع ذلك، نظراً لأنك وصلت إلى هذه الصفحة، فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل عملات رقمية أو على الأقل سمعت عن العملات الرقمية وأنت تبحث عن طرق لإنشاء تدفق دخل سلبي من الإيرادات لا يتضمن قيامك بعمل شيء ما من أجل فترات طويلة من الزمن.

ما هو تخزين العملات الرقمية بهدف كسب الفائدة؟

تخزين العملات الرقمية بهدف كسب الفائدة هي عملية تُستخدم للتحقق من معاملات العملة الرقمية على البلوك تشين التي تستخدم آلية إجماع تسمى الية اثبات الحصة (PoS).

تتضمن الية اثبات الحصة الالتزام ببعض من مقتنيات الكريبتو الخاصة بك لدعم شبكة البلوك تشين تلك وتأكيد المعاملات وكمكافأة سيحصل المشاركون على دخل سلبي على العملات التي خاطروا بها أو وضعها على المحك لضمان سلامة الشبكة. بلوكتشين مثل Solana و Polkadot و Ether و Cardano تستخدم PoS. إنه مشابه إلى حد ما لكسب الفائدة من حساب مصرفي عادي.

بينما يستفيد بعض الأشخاص من تقلبات السوق من خلال التداول النشط في العملات الرقمية، يسعى العديد من الأشخاص الآخرين ببساطة إلى اتباع نهج عدم التدخل في تطوير ثرواتهم. من بين الخيارات المتاحة، يعتبر تخزين الأصول لكسب الفائدة أحد أفضل الطرق لمالكي العملات الرقمية لتحقيق دخل سلبي.

أفضل 6 عملات رقمية من حيث مكافأة التخزين

1. سولانا

متوسط العائد السنوي: 5.57٪

سولانا (SOL) عبارة عن منصة عقود ذكية قائمة على البلوك تشين تهدف في المقام الأول إلى نشر التطبيقات اللامركزية (dapps). العملة الرقمية الأصلية لسولانا، SOL، هي رمز قابل للتداول يستخدم لتسهيل المعاملات على السلسلة ودفع رسوم الشبكة.

أنشأت مؤسسة سولانا مؤخرًا مبادرة مجمع تخزين لمكافأة حاملي SOL لتعزيز أمان الشبكة أيضًا. يتيح لك هذا المجمع تجميع رموز SOL الخاصة بك مع متداولي SOL الآخرين وكسب الرموز المميزة SOL دون الحاجة إلى إدارة عملاتك. نظرًا لأن مدير تجمع الأسهم يحصل على الأرباح من وضع جميع مستخدمي SOL في المجموعة، فإن عدد SOL في المجمع يرتفع بمرور الوقت. هذا يرفع قيمة التوكنات نفسها.

2. بولكادوت

متوسط الربح السنوي: 14٪

بولكادوت عبارة عن منصة ويب 3 من الجيل التالي تقدم حقبة جديدة في قابلية التوسع من خلال ربط البلوك تشين وتمكين إمكانية التشغيل البيني عبر البلوك تشين. يتمتع بولكادت بضجة مستخدم سريعة النمو مما يجعله أحد أكثر المشاريع المتوقعة في الصناعة. دوت هي الآن البطل بلا منازع في ساحة العملات الرقمية حيث كانت في اتجاه صعودي هذا العام مما يمهد طريقه إلى أعلى مخطط كريبتو.

يختلف إجمالي دوت المطلوب لتصبح مدققًا ويتطلب حوالي 350 دوت للبدء. يستخدم بولكادوت طريقة إجماع محددة لإثبات الحصة (NPoS)، والتي تتيح للمستخدمين كسب مكافآت التخزين من خلال العمل كمدقق أو مرشح. يتحقق المدققون من صحة المعاملات على شبكة بولكادوت، بينما يتحقق المرشحون من أن المدققين يتصرفون بشكل مناسب.

وفقًا لـ Hodlpolkadot، يبلغ متوسط ​​العائد السنوي لمرشح أعلى 256 مرشحًا 14 ٪ تقريبًا. بافتراض أنك تراهن على 120 دوت المطلوبة، فستربح حوالي 16.2 نقطة خلال العام المقبل.

3. كاردانو

عائد سنوي: 11.23٪

مزايا استخدام كاردانو، التي تأسست على أبحاث تمت مراجعتها من قبل الأقران وتم تطويرها من خلال أساليب قائمة على الأدلة، لا تقتصر على سرعتها فحسب، بل تتمثل أيضًا في مكافأتها.

يمكن ربح المكافآت على كاردانو من خلال تفويض الحصص وتشغيل تجمع الحصص. يسمح تفويض الرهان لحاملي ايدا بتفويض ايدا الخاص بهم إلى مجموعات التخزين دون الحاجة إلى مشاركة الشبكة أو أي معدات مطلوبة. يمكن لحاملي ايدا الذين يرغبون في المشاركة في عملاتهم الرمزية القيام بذلك من خلال محفظة Daedalus من IOG أو محفظة Yoroi من Emurgo.

يحتوي موقع كاردانو الإلكتروني على آلة حاسبة لمكافأة التخزين والتي تقدر مقدار مكافآت التخزين التي يمكن أن يتوقعها المستخدمون لتفويض أو تشغيل تجمع التخزين. قد ينتج عن تخزين كاردانو عوائد سنوية تصل إلى 11.23٪. يختلف مقدار الدخل السلبي الذي يمكنك تحقيقه اعتمادًا على المنصة ووقت الإغلاق.

4. إيثريوم 2.0 (إيثريوم)

عائد السنوي: 5٪

الإثيريوم 2.0 هو الترقية التي طال انتظارها إلى بروتوكول الإثيريوم الذي شهد التحول من اثبات العمل لإثبات الحصة لعملية إجماع الإثيريوم. من بين المزايا الأخرى لترقية الشبكة، مثل سرعات المعاملات الأسرع ، سيمكن الإثيرويم 2.0 حاملي ETH من تخزينها لكسب الفائدة.

لبدء تخزين الإثيريوم يجب على المدقق إيداع 32 ايثر على الأقل. بينما توجد مجمعات تخزين الإثيريوم للسماح لك بالمشاركة دون الحاجة إلى 32 الإيثر، فإن الاثيريوم 2.0 لا يسمح بالتفويض. بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات الايثر، يتطلب منك تخزين الاثيريوم تشغيل برنامج محدد يعرف باسم عميل العقدة للوصول إلى الشبكة والتحقق من صحة المعاملات على البلوك تشين.

معدل النسبة السنوي الحالي (APR) الفائدة لاثيريوم 2.0 تخزين هو 5٪. إذا كنت قد خزنت 32 إيثر أصلا.

5. تيزوس

العائد السنوي: 5.34٪

العملة الرقمية الأصلية لتيزوس هي XTZ، وهي عبارة عن منصة عقد ذكية مفتوحة المصدر تُستخدم لتطوير التطبيقات اللامركزية وإصدار أصول رقمية جديدة. تعمل XTZ على تشغيل منصة تيزوس وتسمح لأصحابها بالتصويت على مقترحات بروتوكول تيزوس.

تتطلب تيزوس طاقة أقل للعمل من الاثيريوم والبيتكوين. يمكن للمفوضين حاليًا ربح عائد سنوي بنسبة 5.34٪ عن طريق تخزين XTZ. تتميز المنصة أيضًا بنسبة تخزين عالية تصل إلى 74٪ ، مما يعني أنه تم تخزين ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة رموز XTZ.

6. بينانس BNB

العائد السنوي: 6-9٪

بينانس هو أكثر مواقع تداول العملات الرقمية شهرة في العالم، و BNB هي واحدة من أفضل العملات الرقمية. لا يوجد حد أدنى لتفويض عملة BNB للمدققين في الوقت الحالي، وتستغرق عملية "فك الرهن" سبعة أيام فقط.

يبلغ متوسط ​​العائد السنوي لعملة BNB 6-9٪. ومع ذلك، فمن الممكن تحقيق عوائد تصل إلى 30٪. بسبب نفقات المعاملات، يمكن أن يكون معدل العائد غير منتظم تمامًا. قد يتم تخزين هذه العملة الرقمية مباشرة على منصة بينانس، والتي توفر مستوى من السهولة غير متاح مع غالبية العملات المعدنية الأكثر ربحًا في هذه القائمة.