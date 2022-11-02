أفضل 7 بطاقات كريبتو في عام 2022

تعد بطاقات الكريبتو طريقة مريحة للغاية لإنفاق أموالك. نظرًا للقيود المصرفية العديدة المفروضة على معاملات الكريبتو، يمكن حاليًا استخدام بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بالعملات الرقمية لتسهيل العملية.

هناك العديد من البطاقات مناسبة للمتسوقين الدائمين لأنها تعمل كبطاقات مكافآت الشراء التي تتيح لك استرداد الأموال على المشتريات.

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فيما يلي مراجعة لأهم 7 بطاقات كريبتو، إلى جانب الميزات التي ستساعدك على تحديد البطاقة الأفضل لك:

أفضل 7 بطاقات كريبتو



1. بطاقة كوين مينا

تتيح لك منصة تداول العملات الرقمية الأسرع نموًا، كوين مينا، استخدام بطاقة فيزا الخاصة بهم لدى ملايين التجار حول العالم. هذه البطاقة مجانية تمامًا. لن تفرض كوين أي رسوم إدارية أو رسوم معالجة. يمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار هنا لتكون من بين أوائل الحاصلين على بطاقة كوين مينا فيزا.

المزايا:

- بدون رسوم: بطاقتك مجانية تمامًا. لن تفرض كوين أي رسوم إدارية أو رسوم معالجة.

-استخدمها في اي وقت وفي اي مكان! استخدم بطاقتك لدى ملايين التجار حول العالم في أي وقت وفي أي مكان.

- آمنة: ابق محميًا طوال اليوم ، كل يوم ، مع معايير الأمان العالية المستوى.

2. بطاقة Crypto.com

تدعم Crypto.com شراء وتبادل أكثر من 100 عملة رقمية ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تضم ما يقرب من 10 ملايين شخص. يمكن لمستخدمي بطاقة فيزا مسبقة الدفع كسب ما يصل إلى 8٪ كاش باك على المشتريات التي تتم باستخدام هذه البطاقة المدعومة من فيزا.

المزايا:

- يمكن استخدام بطاقة الكريبتو لإجراء عمليات شراء على Netflix و Spotify و Expedia و Lounge و Expedia و Airbnb و Prime.

- تسمح بسحب ما يصل إلى 1000 دولار مجانًا من أجهزة الصراف الآلي اعتمادًا على البطاقة.

- اربح من 1٪ إلى 8٪ استرداد نقدي على المشتريات باستخدام البطاقة ، وكذلك اربح من Staking CRO - رمز منصة crypto.com مع البطاقة.

- يسمح بما يصل إلى خمسة تصميمات مختلفة للبطاقات مع مكافآت متغيرة وحدود السحب. تتراوح متطلبات الرهن بهدف كسب الفائدة لكل فئة من طبقات البطاقات هذه من 0 دولار إلى 400000 دولار.

- لا توجد رسوم شهرية أو سنوية لحامليها.

- يوجد أيضًا تطبيق جوال.



3. بطاقة بينانس

بدعم من Google Pay و Samsung Pay ، تمنحك هذه البطاقة من بينانس ما يصل إلى 8٪ BNB استرداد نقدي في كل مرة تقوم فيها بعملية شراء مؤهلة. مع السحب المجاني من أجهزة الصراف الآلي ، وبدون رسوم صرف العملات الأجنبية والرسوم السنوية ، يمكنك الاحتفاظ بالعملات الرقمية في محفظة بينانس الخاصة بك والاستبدال فقط عند إجراء المدفوعات. يمكنك استخدام بطاقة بينانس الخاصة بك في أكثر من 60 مليون تاجر في جميع أنحاء العالم ، ولا داعي للتحويل المسبق للعملات الرقمية.

المزايا:

- تدعم Google Pay و Samsung Pay

- احتفظ بالعملات الرقمية واستبدلها فقط عند إجراء المدفوعات

- أنفق باستخدام البطاقة الافتراضية الخاصة بك على الفور بعد التقديم

- اكسب ما يصل إلى 8٪ BNB في كل مرة تنفق فيها

- أقل رسوم في السوق

- آمنة

4. بطاقة منصة جيميناي

باستخدام بطاقة Gemini الائتمانية ، يمكنك ربح مكافآت بعملة البيتكوين أو الإيثيريوم أو أكثر من 60 عملة مشفرة أخرى متاحة حاليًا على المنصة. يمكنك أيضًا استرداد ما يصل إلى 3٪ على المشتريات، و 3٪ على الطعام (ما يصل إلى 6000 دولار في الإنفاق السنوي، ثم 1٪)، و 2٪ على البقالة، و 1٪ على المشتريات الأخرى.

إنها بطاقة الائتمان الوحيدة التي تودع على الفور مكافآت العملة الرقمية الخاصة بك. هذا يعني أن العملة الرقمية التي تربحها يتم إيداعها في حساب Gemini الخاص بك في اللحظة التي تمرر فيها ، وليس بعد شهر. ليست هناك حاجة لتحديد وقت التسوق أو دفع عمولات التداول.

المزايا:

- يتم إيداع عائدات نقدية فورية تصل إلى 3٪ في حساب المستخدم.

- البطاقة مصحوبة ومدارة بواسطة تطبيق المنصة. يمكن تجميد البطاقة فورًا من التطبيق وتتبع النفقات وما إلى ذلك.

- بعد الموافقة ، سيكون لديك وصول داخل التطبيق إلى رقم بطاقتك الائتمانية وكذلك Apple Pay أو Google Pay.

-متوفرة بعدة ألوان جذابة.

- يتوفر دعم الوكيل المباشر على مدار 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع.

5. بطاقة فيزا كوين بيز

بطاقة كوين بيس عبارة عن بطاقة خصم بلاستيكية لم يتم إصدارها عالميًا بعد، ولكنها ستسمح للمستخدمين بإنفاق أي أصول رقمية في محفظتهم أثناء كسب مكافآت مقابل كل عملية شراء. ستسمح البطاقة للمستخدمين بإنفاق العملة الرقمية في أي مكان. تُقبل بطاقات الخصم فيزا ، ويمكن للمستخدمين كسب ما يصل إلى 4٪ استرداد نقدي على المشتريات التي تتم معهم.

المزايا:

- لا توجد رسوم سنوية أو اشتراك أو شهرية.

- يتم تحويل جميع العملات الرقمية تلقائيًا إلى الدولار الأمريكي، مما يسمح بالشراء من التجار والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التي تحمل شعار فيزا.

- يتوفر تطبيق جوال.

-يوفر التطبيق إيصالات المعاملات وملخصات الإنفاق وإشعارات المعاملات في الوقت الفعلي.

-يكسبك الإنفاق باستخدام البطاقة 4٪ من مكافآت العملة الرقمية.

6. Bitpay

باستخدام هذه البطاقة التي تحمل علامة فيزا التجارية، يمكنك التحول من عملات البيتكوين مباشرة من محفظتك الافتراضية. بعد ذلك، يمكنك سحب النقود أو استخدام البطاقة في متاجر التجزئة. يجعل BitPay من السهل إنفاق العملات الرقمية دون المرور عبرمنصة. تسوق مباشرة مع الشركات التي تأخذ البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. كما يمكنك شراء بطاقات هدايا للتجار المشهورين مثل Amazon و Walmart باستخدام الكريبتو.

المزايا:

- اربح النقود وتودع تلقائيًا في حسابك: يتم إضافة مكافآت الاسترداد النقدي إلى رصيد بطاقتك تلقائيًا. احصل تلقائيًا على مكافآت كريبتو استرداد نقدي على المشتريات. بالإضافة إلى ذلك ، قم بإحالة الأصدقاء وستحصل على 10 دولارات عندما يقومون بتحميل أول 100 دولار.

- عمليات تعبئة الرصيد الفورية: أعد تعبئة رصيدك بدون رسوم تحويل

- المرونة

- أمان محسّن: يتضمن شريحة EMV وخيارات لقفل بطاقتك والتحكم في كيفية إنفاقك.

- متاحة في جميع أنحاء العالم: جاهز للاستخدام في ملايين المواقع حول العالم مع الدفع بدون تلامس ، أو PIN ، أو Google Pay ، أو Apple Pay ، أو ببساطة سحب النقود من أي جهاز صراف آلي متوافق



7. بطاقة ائتمان BlockFi

إذا كنت تحتفظ بأصول رقمية في حساب بلوك فاي الخاص بك ، فيمكنك كسب ما يصل إلى 2٪ سنويا باستخدام بطاقة الائتمان.

المزايا:

- تحصل على استرداد نقدي بنسبة 1.5٪ بعملة البيتكوين على جميع المشتريات.

- يقدمون مكافأة تسجيل بقيمة 250 دولارًا في البيتكوين عند إنفاق 3000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى.

- احصل على ما يصل إلى 3.5٪ من المكافآت الإضافية بعد 4 إلى 6 أشهر من ملكية البطاقة. عندما تتم الموافقة على البطاقة ، ستتلقى معدل مكافآت البيتكوين 3.5٪ لأول 90 يومًا. علاوة على ذلك ، إذا أنفقت أكثر من 50000 دولار سنويًا ، يمكنك استرداد 2٪ بعملة البيتكوين شهريًا.

- يمكن أن تولد مكافأة إضافية بإحالة الأصدقاء. اربح 30 دولارًا من عملة البيتكوين عن كل عميل جديد تحيله.

- تسمح لك بدفع الفواتير وشراء وسحب أي عملة مشفرة في أي تاجر أو منفذ أو ماكينة صراف آلي.

