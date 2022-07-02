هل ترغب في مراقبة صحتك أثناء العمل والقيام بالأعمال اليومية؟ الساعات الذكية هي أداة مفيدة للغاية يمكنها أن تفعل المعجزات من أجلك من خلال مراقبة صحتك العامة والتركيز على نشاطاتك وتتبع النوم، واستقبال المكالمات والرسائل.



من خلال إرسال الإشعارات الذكية مباشرة إلى هاتفك، يمكنك تتبع صحتك البدنية وحتى النفسية بسرعة طوال اليوم!

نظرًا لأن الجميع تقريبًا يحب ارتداء الساعات، فإن ارتداء الساعة يؤدي وظيفتين: معرفة الوقت أو الظهور بمظهر عصري وجذاب يواكب الموضة والتكنولوجيا في هذه الحالة. لذلك، تزداد شعبية الساعات الذكية ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن العديد من العلامات التجارية المختلفة للساعات الذكية متوفرة في السوق، يجب أن تكون على دراية بجميع الميزات قبل اتخاذ قرار بشراء واحدة مناسبة لنمط حياتك.

لذا، إذا كنت تفكر في تغيير ساعتك الكلاسيكية لتحصل على معلومات أكثر من الوقت والتاريخ وإضافة التطبيقات والإشعارات، فإليك 7 ساعات ذكية من الأرخص إلى الأغلى ثمناً:

أفضل 7 ساعات ذكية: من الأرخص إلى الأغلى ثمناً



1. ColorFit Caliber (السعر: 27.83 دولار)

عمر البطارية يصل إلى 15 يومًا GPS نعم مراقب معدل ضربات القلب نعم التوافق مع الأجهزة أندرويد وأبل عرض الشاشة 1.69 بوصة طريقة الشحن كابل مكالمات نعم بلوتوث نعم السعر 27.83 دولار



إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية ذات تصميم مثير بسعر رخيص جدًا، فهذه هي الساعة المناسبة لك! إن Noise Colorfit Caliber متوافقة مع تطبيق NoiseFit. تدعم الساعة العديد من وجوه الساعات، والتي يمكن الوصول إليها عبر التطبيق المصاحب. بالإضافة إلى ذلك، توفر ساعة Noise Colorfit Caliber الذكية عمر بطارية يصل إلى 15 يومًا بشحنة واحدة. يمكن استخدام هذه الساعة للرد بسرعة على الرسائل النصية والمكالمات.

هل تريد تجربة رياضة جديدة؟ هذه الساعة هي المناسبة لك. حيث يمكنك أن تختار من بين مجموعة متنوعة من تمارين الرياضة. تتبع هذه الساعة تلقائيًا خطواتك ومعدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة على مدار اليوم.

2. Mi Smart Band 6 (السعر: 44.81 دولار)

عمر البطارية يصل إلى 14 يومًا GPS نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لا يأتي مزودًا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج ، ولكن يتوفر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المتصل مراقب معدل ضربات القلب نعم التوافق مع الأجهزة Android 5.0 و iOS 10 وما فوق عرض الشاشة 1.56 بوصة طريقة الشحن الشحن المغناطيسي مكالمات نعم بلوتوث نعم السعر 44.81 دولار



إذا كنت تريد ساعة تتتبع اللياقة البدنية وميسورة التكلفة مع مجموعة قوية من الميزات، وشاشة جميلة لعرض هذه الميزات وعمر بطارية لمدة أسبوعين، ففكر في شراء ساعة Xiaomi Mi Band 6 الذكية. مع أول شاشة AMOLED كاملة من Xiaomi لأول مرة في تاريخ Mi Smart Band، أصبحت شاشة هذه الساعة أكبر بنسبة 50٪ تقريبًا وأكثر وضوحًا من أي وقت مضى! يأتي مع الساعة 6 أحزمة ملونة للاختيار من بينها (أسود ، أزرق ، برتقالي ، أصفر ، زيتوني ، عاجي).

استنادًا إلى التغيرات في معدل ضربات القلب، تسجل هذه الساعة بدقة مدة النوم ، والنوم العميق ، والنوم الخفيف ، ونوم حركة العين السريعة ، وستتلقى توصيات علمية لمساعدتك في إنشاء أنماط نوم منتظمة. تشمل الميزات الأخرى تتبع مستوى الإجهاد وتمارين التنفس ومدرب شخصي ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا مع التعرف التلقائي على أسلوب السباحة. كما أن بطارية 6 تدوم 5 أيام كاملة مع الاستخدام الكثيف و 14 يومًا في الوضع العادي!

3. HONOR Band 6 (السعر: 49 $)

عمر البطارية 14 يوم GPS لا مراقب معدل ضربات القلب نعم التوافق مع الأجهزة Android v5.0 عرض الشاشة 1.47 بوصة طريقة الشحن يو اس بي وشحن مغناطيسي مكالمات نعم بلوتوث بلوتوث السعر 49 دولار

مع شاشة مقاس 1.47 بوصة، توفر لك هذه الساعة مساحة عرض تزيد بنسبة 148 في المائة عن أجهزة تتبع اللياقة البدنية العادية، مما يوفر تجربة بصرية رائعة.هذا يجعله أقرب منافس لـ Xiaomi Mi Band 6. توفر HONOR Band 6 عمر بطارية أطول والشحن المغناطيسي السريع للتخلص من فترات إعادة الشحن الطويلة ، يجمع HONOR Band 6 بين خوارزميات برمجية وأجهزة بصرية محسّنة لتمكين قياس دقيق لمستوى الأكسجين في الدم ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار اليوم.



يمكن لتقنية TruSleepTM تسجيل فترات ومراحل النوم بشكل صحيح. يقدم HONOR Band 6 أفكارًا احترافية لتحسين النوم ومساعدة فردية على النوم ، مما يسمح لك بنوم هانئ ليلاً. مع 95 وضعًا للياقة البدنية لتتبع أنشطتك البدنية ، فهي تتضمن 10 أوضاع تمرين احترافية للجري والمشي وركوب الدراجات 6 وغيرها من الأنشطة. حتى إذا كنت تفضل ممارسة الرياضة تحت الماء ، فإن HONOR Band 6 سيسجل نشاطك بالضبط للرجوع إليه في المستقبل.

4. Huawei Watch Fit 2 (السعر: 169.25 دولارًا)

عمر البطارية 10 أيام من الاستخدام العادي ، أو 7 أيام من الاستخدام الكثيف GPS نعم مراقب معدل ضربات القلب نعم التوافق مع الأجهزة Android 4.4 (أو أحدث) وكذلك iOS 9 أو أعلى عرض الشاشة 1.74 بوصة طريقة الشحن مغناطيسي مكالمات نعم بلوتوث نعم السعر 169.25 دولار



مع شاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة مع الحواف، تمنحك ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 كل ما تحتاجه من ميزات. تم إعداد كل شيء فيها من أجلك من التدريبات إلى المكالمات الواردة.

يوفر الشحن الكامل لساعتك ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام العادي أو 7 أيام من الاستخدام الكثيف ، مما يسمح لك بالاستماع دون قيود وعيش الحياة على أكمل وجه دون أن يفوتك النوم! يمكنك حتى الحصول على قيمة استخدام ليوم كامل بشحن لمدة 5 دقائق. رغبتك هي أمر مع Fit 2 - ما عليك سوى قول ما تريد ، وستقوم ساعتك بالباقي ، من ضبط المنبه إلى التحقق من الطقس إلى التقاط صورة! 11 اسحب يمينًا على الشاشة واضغط على زر المساعدة الصوتية، أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة ثانية واحدة ، لتنشيط المساعدة الصوتية والبدء في القيام بالأشياء بدون استخدام اليدين.

5. Fitbit Versa 3 (السعر 189.95 دولارًا)

عمر البطارية 6+ أيام GPS نعم مراقب معدل ضربات القلب نعم التوافق مع الأجهزة Apple iOS 12.2 أو أعلى ، Android OS 7.0 أو أعلى عرض الشاشة 0.49 بوصة طريقة الشحن مغناطيسي مكالمات لا بلوتوث نعم السعر 189.95 دولار



مع Versa 3، يمكنك البقاء على اطلاع بأهداف اللياقة البدنية الخاصة بك باستخدام GPS المدمج والحصول على نتيجة الاستعدادات اليومية التي تخبرك بما هو جسمك جاهزًا له. يعد Fitbit Versa 3 جهازًا رائعًا يمكن ارتداؤه مع نظام GPS.



ومع ذلك ، مثل سابقتها ، فهي ليست أكثر من مجرد ساعة يد لتعقب اللياقة البدنية ، مع توفر عدد قليل فقط من تطبيقات الإنتاجية. لذا ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك إجراء مكالمات مباشرة من ساعة Versa 3 ؛ ومع ذلك ، عند اقترانه بهاتف iPhone أو Android (7.0+) ، يتيح لك Versa 3 قبول أو رفض المكالمات الهاتفية الواردة.

6. Samsung Galaxy Watch 4 (السعر: 249.99 دولارًا)

عمر البطارية بطارية تصل إلى يومين GPS نعم مراقب معدل ضربات القلب نعم التوافق مع الأجهزة Android 6.0 و RAM 1.5 جيجابايت أو أعلى عرض الشاشة 1.2 بوصة 396 × 396 (40 مم) أو 1.4 بوصة 450 × 450 (44 مم) شاشة AMOLED دائرية تعمل دائمًا. طريقة الشحن الشحن اللاسلكي والمغنطيسي مكالمات نعم بلوتوث نعم السعر 249.99 دولار



هذه هي الساعة التي تعرف كل شيء عنك. Galaxy Watch4 هي صديقتك في رحلتك إلى حياة صحية ، مع مراقبة النشاط وتحليل تكوين الجسم والمزيد. أول ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Wear حيث تضع ساعة Samsung Galaxy Watch4 تطبيقاتك المفضلة على معصمك وهي مدعومة من Samsung بالشراكة مع غوغل.



كونها أول ساعة ذكية لقياس دهون الجسم والعضلات الهيكلية وماء الجسم ومؤشر كتلة الجسم والمزيد ، يمكنك تحقيق أهدافك الصحية. يقدم مستشعر Samsung BioActive الجديد وأسرع شريحة لدينا أهم التطورات في Galaxy Watch حتى الآن. فيما يتعلق بالصوت ، يتيح لك ميكروفون ومكبر صوت مدمجان تلقي المكالمات مباشرة من الساعة أو استخدامها للتحكم في مساعدك الافتراضي. يمكن أيضًا تصحيح صوت Bluetooth من خلال سماعات الرأس مباشرة.

7. Apple Watch Series 7 (السعر: 399 دولارًا)

عمر البطارية يصل إلى 18 ساعة GPS نعم مراقب معدل ضربات القلب نعم التوافق مع الأجهزة iPhone 6s أو أحدث مع iOS 15 عرض الشاشة 1.9 بوصة طريقة الشحن اللاسلكي والمغنطيسي مكالمات نعم بلوتوث نعم السعر 399 دولار



تعتبر Series 7 Apple Watch هي الطراز الأكثر متانة الذي تم إنشاؤه على الإطلاق. ستوفر Apple Watch Series 7 تجربة لا مثيل لها لمستخدمي iPhone ، خاصة بالنظر إلى التكامل السلس بين watchOS و iOS. يجب أن تكون، بالطبع، من مستخدمي iPhone للاستفادة من هذه القدرات.

يمكن لتطبيق الصحة على Apple Watch Series 7 إنشاء مخطط كهربية القلب مشابه لمخطط كهربية القلب أحادي الرصاص. إنه إنجاز كبير لجهاز يمكن ارتداؤه قد يقدم بيانات مهمة للأطباء مع توفير راحة البال لك. مثل الطرز السابقة ، تدعم Apple Watch Series 7 مشتريات Apple Pay ومكالمات الطوارئ مع SOS ، ولديها جميع الإمكانات الصحية نفسها ، مثل مراقبة الأكسجين في الدم ، وتخطيط القلب ، وتتبع النوم ، واكتشاف السقوط ، واكتشاف الضوضاء العالية.