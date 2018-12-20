أفضل 9 فنادق بالعالم في 2018 وِفقاً لـ 'فوربس (صور)

هنا 9 أفضل الفنادق في 2018

مع اقتراب نهاية 2018، حان الوقت لتقييم الفنادق واختيار الأفضل من بين عشرات الفنادق الفاخرة، ومن لودج تاريخي في اسكتلندا إلى معسكر سفاري متطور في تنزانيا، هنا 9 أفضل الفنادق في 2018، بالصور:

Chablé Yucatán، المكسيك

يشغل الفندق بقايا مزرعة henequen (السيزال) التي تعود للقرن التاسع عشر، ويحيي تاريخ المنطقة مع أخذ نهجه الخاص للرفاهية، ولعل ما يميز هذا الفندق هو منتجعه الصحي الضخم الذي يشمل حماما أو بركة طبيعية من تقاليد مايا.

تتميز الغرف الـ38 في هذا الفندق بالبساطة، رغم أن بعضها يحتوي أيضًا على فرشات Hästens الفاخرة، حيث أن البساطة والطبيعة والصمت والمساحات المفتوحة، تجتمع لخلق مشاعر التواصل مع الطبيعة.

The Fontenay، هامبورغ

فندق Fortenay هو أول فندق خمس نجوم عصري في المدينة المحافظة النموذجية، لكنه لا يزال يتماشى مع تواضع هامبورغ، ويتميز بالألوان المحايدة، والمواد العضوية، والضوء الطبيعي الوفير، وقد تم بناء الفندق على شكل ثلاث دوائر متداخلة مستوحاة من البحيرة والمتنزه في الخارج.

تقع الحوزة الريفية على مساحة 850 فدانًا أسفل تلال أوشل في وسط اسكتلندا، وقد خضعت لتجديد كبير، وأصبحت معاصرة وأكثر حداثة.

في عام 2017، استثمر الملياردير البريطاني جيم راتكليف 10 ملايين دولار في إطار جهود مستدامة للسياحة في جنوب تنزانيا – وهي واحدة من أكبر المنتزهات والمحميات الوطنية الغنية بالحياة البرية في البلاد – بالشراكة مع آسيليا أفريقيا، إحدى السفاري الأكثر إثارة للإعجاب في القارة.

يحتل الفندق قطعة من العقارات الفاخرة في شارع Ulica Kneza Mihaila (شارع الأمير مايكل)، وهو مكان مميز، ومعاصر، يضيف لمسة من الفخامة إلى مدينة بلغراد.

يقع هذا الفندق الفخم في قلب سان جيرمين دي بري الصاخب في باريس، وقد تم تجديده حديثًا، ويتألف مربع الجوهرة المكون من 48 غرفة من فندق خمس نجوم (تاون هاوس) خلف حديقة مسورة في شارع كريستين، ويصبح أكثر حميمية أثناء شق طريقك من خلال الردهة والمكتبة والصالات المتعددة المستويات.

قصر إيطالي تاريخي، وقد تم إخفاء هذا الملاذ الملكي السابق داخل ساحة فناء في شارع جانبي هادئ في قرية نوتو من القرون الوسطى.

فندق Stamba الجديد، هو فندق مصمم في دار نشر في ثلاثينيات القرن العشرين، ولا تزال المطابع الأصلية تتأرجح في الأعلى وتعلو الأشجار العملاقة في “الردهة الحية” المكونة من خمسة طوابق، وهناك كتب وأقراص مدمجة كلاسيكية في كل مكان، وهو خيار عصري وأنيق في نفس الوقت.

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