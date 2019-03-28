تعرف على أفكار ذكية لإخفاء مقتنياتك أثناء السفر

أفكار ذكية لإخفاء مقتنياتك أثناء السفر

لا شيء يفسد رحلتك مثل فقدان محفظتك أو هاتفك أو جواز سفرك، وبما أن الكثير من الوجهات السياحية مليئة بالنشالين المحترفين، فلا بد من إخفاء الأشياء الثمينة بطريقة يصعب الوصول إليها.

فيما يلي 5 أفكار ذكية لإخفاء المقتنيات الثمينة أثناء السفر، بحسب ما ورد في موقع “سمارت ترافلرز” الإلكتروني:

1- الحزام

تتوفر في الأسواق أحزمة يمكن إخفاء النقود بداخلها، وإن لم تستطع الحصول على واحد منها، يمكنك أن تصنع جيباً خفياً داخل الحزام لإخفاء النقود.

2- المحفظة الصدرية السرية

تتوفر المحفظة الصدرية السرية التي يمكن ربطها بحمالة الصدر في الأسواق، ويمكن الاحتفاظ بالبطاقات المصرفية والنقود فيها دون أن يتم ملاحظتها.

3- محفظة الهاتف الذكي

يمكن إخفاء بطاقات الائتمان في محفظة الهاتف الخاصة التي تحتوي على جيب خفي لا يمكن اكتشافه.

4- الحذاء الشاطئي

تحتوي بعض الأحذية الشاطئية المتوفرة في الأسواق على جيب سري في جزئها السفلي يصلح لإخفاء بطاقات الائتمان والنقود.

5- الحذاء الرياضي

تتواجد في الأسواق أحذية رياضية تحتوي على جيوب خارجية خاصة يمكن إخفاء المقتنيات الثمينة فيها.

اقرأ أيضًا:

الهند تحظر لعبة "PUBG" بعد تحذيرات الخبراء من خطورتها على الأطفال

كم يوفر سكان الإمارات للتقاعد؟

هل تتفوق دول الخليج على آسيا كرائد عالمي في العملات المشفرة؟