  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يربح 123 مليار دولار في 2020

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يربح 123 مليار دولار في 2020

منشور 28 كانون الثّاني / يناير 2021 - 10:18
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يربح 123 مليار دولار في 2020
قال أويستاين أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي البالغ حجمه 1.3 مليار دولار "على الرغم من أن الجائحة أضفت بصمتها على 2020 فإنه كان عاما جيدا آخر للصندوق"
أبرز العناوين
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الأضخم في العالم اليوم في إعلانه عن نتائج أعماله للعام بالكامل إنه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 10.9 في المائة في 2020 أو ما يعادل 122.7 مليار دولار

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الأضخم في العالم اليوم في إعلانه عن نتائج أعماله للعام بالكامل إنه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 10.9 في المائة في 2020 أو ما يعادل 122.7 مليار دولار بحسب "رويترز".

وقال أويستاين أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي البالغ حجمه 1.3 مليار دولار "على الرغم من أن الجائحة أضفت بصمتها على 2020 فإنه كان عاما جيدا آخر للصندوق".

وتدير وحدة من البنك المركزي الصندوق. وأضاف "لكن العائد المرتفع يذكرنا أيضا بأن القيمة السوقية للصندوق ربما تختلف كثيرا في المستقبل".

 

الصندوق السيادي النرويجي يخسر 21 مليار دولار في النصف الأول

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...