أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يربح 123 مليار دولار في 2020

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الأضخم في العالم اليوم في إعلانه عن نتائج أعماله للعام بالكامل إنه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 10.9 في المائة في 2020 أو ما يعادل 122.7 مليار دولار بحسب "رويترز".

وقال أويستاين أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي البالغ حجمه 1.3 مليار دولار "على الرغم من أن الجائحة أضفت بصمتها على 2020 فإنه كان عاما جيدا آخر للصندوق".

وتدير وحدة من البنك المركزي الصندوق. وأضاف "لكن العائد المرتفع يذكرنا أيضا بأن القيمة السوقية للصندوق ربما تختلف كثيرا في المستقبل".