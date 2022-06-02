منذ إنشائها في عام 2009، أصبح التقلب أحد سمات البيتكوين الأساسية، مما جعل سعر العملة الرقمية الأولى غير متوقع على الإطلاق. في حال كنت تراقب سعر البيتكوين على مدار السنوات القليلة الماضية، فلابد من أنك تضحك عند قراءة العناوين الإخبارية التي تعلن موت وسقوط البيتكوين في كل مرة تفقد البيتكوين جزءًا من قيمتها.



في حين أن BTC لا زالت تميل إلى الارتفاعات الفلكية تارة والانخفاض الكبير تارة أخرى، تذكر أنه عندما يعتريك الشك، قم بالنظر للصورة الأكبر! لأن الأرقام لا تكذب أبدا، لتبديد هذه المخاوف، دعنا نلجأ للأرقام ونذهب في رحلة زمنية لنرى أكبر 5 هبوطات لعملة البيتكوين وكيف يقارن هذا التصحيح بها من حيث النسبة المئوية للانخفاض.



أكبر 5 انخفاضات شهدتها البيتكوين على الإطلاق

1. 19 يونيو 2011 (-99٪)

عندما ارتفعت عملة البيتكوين من 2 دولار إلى أكثر من 32 دولارًا في عام 2011، وصلت سعرها ليعادل سعر أونصة من الفضة. كان كل شيء على ما يرام حتى 19 يونيو، حيث تم اختراق Mt.Gox، أكبرمنصة تداول بيتكوين في العالم في ذلك الوقت، وسرقت ملايين الدولارات من عملات البيتكوين. كرد فعل على هذه الأخبار، انخفض سعر البيتكوين إلى فلس واحد.



2. ديسمبر 2013 (-50٪)

في 3 ديسمبر، ارتفع سعر BTC إلى 1,151 دولارًا من 200 دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. هنا قررت الصين حظر العملات الرقمية، مما أدى إلى انخفض السعر بأكثر من النصف بحلول 17 ديسمبر.

3. ديسمبر 2017 (-84٪)

كان هذا الانهيار هو الأكثر شهرة في عالم العملات الرقمية. حيث وقعت البيتكوين ضحية نجاحها الخاص حيث انخفض سعرها من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20,000 دولار إلى أقل من 7,000 دولار.



4. 10 مارس 2020 (-50٪)

يتحول الانتباه الآن إلى عام الوباء، مع تدمير COVID-19 للأسواق في جميع أنحاء العالم، بدأ المستثمرون المرعوبون بالفعل في تصفية العملات الرقمية وتسييليها للحصول على النقود. تسبب هذا في انخفض السعر بنسبة 37٪ في يوم واحد، من 7,911 دولارًا إلى 4,970 دولارًا.

5. مايو 2021 (-53٪)

مع وصول البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بدا كل شيء على ما يرام، حتى قرر إيلون ماسك يومًا ما خذلان مجتمع البيتكوين، معلناً أن تيسلا، الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الخاصة به لم تعد تقبل BTC كشكل من أشكال الدفع وساعد في صعود عملات ميمز مثل Shiba Inu و DOGE إلى القمة. جاءت نقطة التحول عندما ظهرت أنباء تفيد بأن الصين حظرت تعدين البيتكوين للمرة المائة. تلقت أسواق العملات الرقمية آنذاك درسًا قيمته تريليون دولار.

حاليا!

أسواق العملات الرقمية مضحكة وغريبة؛ في بعض الأحيان، يمكن لأحد المشاهير تقريبًا قلب أسواق العملات الرقمية رأسًا على عقب بتغريدة سخيفة وفي أحيان أخرى لا يمكن لأخبار التبني أن ترفع السعر. ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن العوامل الهبوطية، مثل ارتفاع التضخم والأزمات الجيوسياسية وتحول السياسة النقدية الأمريكية وسيناريو تيرا قد لعبت دورًا كبيرًا في الانهيارات الأخيرة في السوق. ومع حقيقة أن BTC فقدت 40٪ من قيمتها في الأشهر الستة الماضية وما زالت مرتفعة بنسبة 1,300 ٪ خلال فترة 5 سنوات هذا كله يعني أن قيمة البيتكوين متجذرة بعمق في أذهان المستثمرين في سوق العملات الرقمية وستظل العملة الأولى.