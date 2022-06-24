أكبر 5 عمليات استحواذ في عالم التكنولوجيا

للبقاء على قيد الحياة في المحيط، يجب أن تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الأصغر. وبالمثل، هذا هو قانون البقاء في عالم الأعمال والتكنولوجيا. عمليات الاستحواذ ليست غريبة على قطاع التكنولوجيا، وعادة ما تتضمن شركة كبيرة تشتري شركة أصغر بمليارات الدولارات.

ومع ذلك، فإن بعض عمليات الاستحواذ هذه تعتبر غير عادية، حيث تشمل عمليات استحواذ لشركات عملاقة تشتري أخرى، كوسيلة لتحفيز النمو وإعادة تشكيل المشهد العام للقطاع.

في هذه المقالة، نقدم لكم أكبر عمليات الاستحواذ في عالم التكنولوجيا



1. مايكروسوفت تستحوذ على أكتيفيجن مقابل 68.7 مليار دولار



في وقت سابق من هذا العام ، فاجأت Microsoft عالم تكنولوجيا المعلومات والألعاب بإعلان استحواذها على Activision Blizzard في صفقة قيمتها 68.7 مليار دولار نقدًا ، مما يجعلها أكبر عملية استحواذ في قطاع التكنولوجيا حتى الآن.

وفقًا لشروط الصفقة، كان على Microsoft دفع 95 دولارًا لكل سهم لـ Activision، الشركة المطورة لسلسلة الألعاب الشهيرة مثل Call of Duty.

سيمكن هذا الاستحواذ صانع الـ Xbox الذي يمتلك عدد قليل من استوديوهات الألعاب من تقوية وجوده في الألعاب ، مما يجعله ثالث أكبر لاعب في صناعة ألعاب الفيديو مباشرة بعد شركة Tencent وSony الشركة المصنعة للبلاي ستيشن.

2. ديل تستحوذ على إي إم سي مقابل 67 مليار دولار

من بين أكبر عمليات الاستحواذ في عالم التنكولوجيا هو استحواذ Dell على EMC.

في عام 2015، أعلنت Dell عن استحواذها على مزود خدمات تخزين البيانات EMC مقابل 67 مليار دولار أو 33.15 دولار للسهم. مع الاستحواذ ، تمكنت Dell ، ثالث أكبر شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم ، من النمو من سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى قطاع خدمات إدارة بيانات المؤسسة الأكثر ربحًا للتنافس مع HP و IBM وغيرها.

وفقًا لبيان مشترك صادر عن Dell و EMC ، قامت EMC ببيعها VMWare، وهي شركة سحابية للبرامج والخدمات والافتراضية حافظت على استقلاليتها وظلت شركة عامة. تم تسمية الشركة التي نتجت عن استحواذ Dell على EMC باسم Dell Technologies.

3. Avago Technologies تستحوذ على Broadcom مقابل 37 مليار دولار

في عام 2015، اشترت Avago Technologies المحدودة شركة Broadcom في صفقة نقدية وأسهم بقيمة 37 مليار دولار. اشتهرت شركة Broadcom بشرائحها التي كانت تستخدم على نطاق واسع في الهواتف الذكية التي تصنعها شركة Apple Inc وكذلك Samsung.

مع عائدات سنوية مجمعة تقارب 15 مليار دولار ، ستكون الشركة الجديدة أكثر منصات الاتصالات تنوعًا في صناعة أشباه الموصلات. أصبحت الشركة الجديدة والتي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة تحمل اسم Broadcom. وأصبحت ثالث أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة من حيث الإيرادات بعد شركة Intel Corp و Qualcomm Inc.

4. AMD تستحوذ على Xilinx مقابل 35 مليار دولار

في عام 2022، اشترت شركة AMD شركة Xilinx المنافسة لصناعة الرقائق مقابل 35 مليار دولار من الأسهم، مما زاد من تنافسها مع Intel في صناعة أشباه الموصلات.

نتج عن الاندماج شركة مشتركة تضم 13000 مهندس واستراتيجية إنتاج بالكامل بالاستعانة بمصادر خارجية تعتمد بشكل أساسي على تصنيع أشباه الموصلات التايوانية. استفادت الشركتان الأمريكيتان من النمو والإمكانات الصعودية للشركة المندمجة التي استخدمت نهجًا أكثر مرونة لسرقة حصتها في السوق من Intel، التي عانت من الإنتاج بسبب النقص في السوق.

5. آي بي إم تستحوذ على ريد هات مقابل 34 مليار دولار

في أكتوبر 2018، أعلنت شركة آي بي إم عن استحواذها على شركة ريد هات بقيمة 34 مليار دولار والتي كانت قيمتها السوقية 20.5 مليار دولار في ذلك الوقت.

هذه هي أكبر صفقة لشركة IBM حتى الآن وخامس أكبر عملية استحواذ تقني في التاريخ. تهدف عملية الاستحواذ إلى تسريع الابتكار من خلال تقديم منصة هجينة متعددة السحابة من الجيل التالي.

الاستحواذ أعاد تشكيل قطاع التخزين السحابي للمؤسسات. يتم الآن دمج تقنيات السحابة الهجينة المفتوحة من Red Hat مع ابتكارات IBM منقطعة النظير وخبرتها التي لا مثيل لها في القطاع، بالإضافة إلى ريادة المبيعات في أكثر من 175 دولة. قبل ذلك ، عملت كلتا الشركتين لمدة 20 عامًا لجعل المصدر المفتوح الخيار الافتراضي لحلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة.