ما هي أكثر الوظائف شعبية على لينكدإن في الإمارات؟!

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تحتل وظائف التكنولوجيا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الوظائف الأكثر شعبية على LinkedIn في الإمارات، حسبما قالت الشركة يوم الأحد.

الوظائف العشرة – التي حظيت مجتمعة بأكثر من 940،000 مشاهدة في عام 2018 – كانت من نصيب منصب مدير تطوير الأعمال في أمازون، تلاها منصب كبير مهندسي السكك الحديدية في ABB ومساعدة مكتب الاستقبال في مجمع ماريوت مارينا دبي.

وجاءت وظيفة موظف الاستقبال والمركز الإداري في هواوي في المركز الرابع، تليها وظيفة محاسب في وايت ألمونيوم انتربرايزس، ومسؤول خدمة العملاء في العربية المتحدة في ماجد الفطيم، ومساعد شخصي في إعمار، ومدير مشروع في تيمينوس، و محلل أعمال في دبي للوظائف ومساعدة مدير العلامة التجارية في نستله.

وقال علي مطر، رئيس الأسواق الناشئة في LinkedIn لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لا ينبغي لنا أن نفاجأ بأن صناعة التكنولوجيا هي الخيار الأكثر شعبية للباحثين عن عمل في الإمارات، خاصة وأن البلاد تواصل دفع طموحاتها التقنية”.

الوظائف العشر الأكثر مشاهدة لعام 2018، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس:

1. مدير تطوير الأعمال، أمازون

2. المهندس الرئيسي للسكك الحديدية، ABB

3. مساعد مكتب استقبال، فندق ماريوت مارينا دبي

4. موظف استقبال / مساعد إداري، شركة Huawei Technologies

5. محاسب، شركات وايت ألمنيوم

6. موظف خدمة العملاء، ماجد الفطيم

7. مساعد شخصي، إعمار

8. مدير مشروع، تيمينوس

9. محلل أعمال، دبي وظائف

10. مساعد مدير العلامة التجارية، نستله

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