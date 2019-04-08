بماذا يطالب سكان الإمارات في تأمين السفر؟

المسافرين يشترون التأمين تقليديًا في اللحظة الأخيرة خلال فترة السفر القصوى

ما يقرب من نصف جميع مطالبات التأمين على السفر في دولة الإمارات تتعلق بالبضائع المفقودة أو التالفة، مع خمسة في المئة فقط من المطالبات نتيجة لإجراءات طبية طارئة، وفقا لبيانات جديدة.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها شركة خدمات التأمين عبر الإنترنت Insurancemarket.ae أن 45 في المائة من جميع المطالبات المتعلقة بالسفر المقدمة في الإمارات في العام الماضي كانت بسبب قضايا مثل المفقودات أو الأضرار العرضية التي لحقت بالممتلكات الشخصية.

وتتعلق خمسة وعشرون في المائة من المطالبات بالاتصالات المفقودة، و 25 في المائة أخرى للرحلات الجوية المتأخرة و 5 في المائة فقط لأسباب طبية طارئة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

ونظر الموفر الرقمي أيضًا في أفضل وقت لشراء التأمين للحصول على أفضل الصفقات.

وأظهر الموقع أن المسافرين يشترون التأمين تقليديًا في اللحظة الأخيرة خلال فترة السفر القصوى، لكنه قال إن الشراء خارج أشهر الذروة، مثل الفترة من مايو إلى أغسطس، يمكن العملاء توفير 10 إلى 20 بالمائة على أقساطهم.

وقال أفيناش بابور، الرئيس التنفيذي لشركة Insurancemarket.ae: “مع اقتراب موسم العطلات، أصبح الآن أفضل وقت للناس للبدء في التفكير في الحصول على تأمين السفر. ومن خلال التأكد من قيامهم بشراء السياسة الصحيحة التي ستغطيهم لأي احتمال، سيشعرون بالطمأنينة عند السفر في إجازة”.

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