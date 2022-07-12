أكثر 10 مواقع يتم زياراتها في العالم أجمع

منذ إطلاقه في عام 1991، يتوفر الآن أكثر من 1.7 مليار موقع على الإنترنت. بدونها، لن تكون حياتنا هي نفسها. من العثور على أبسط المعلومات إلى التواصل مع أحبائنا والبقاء على اتصال بأصدقائنا، دخل الإنترنت بسلاسة في حياتنا اليومية في العالم الحديث.

يزور ملايين الأشخاص كل يوم العديد من مواقع الويب للتعرف على مجموعة واسعة من الموضوعات والخدمات. ومع ذلك، هناك أيضًا مواقع ويب محبوبة حقًا تتلقى مليارات، نعم، مليارات الزيارات كل يوم. على الرغم من أنك ربما تكون على دراية ببعض هذه المواقع الشهيرة التي ستجدها في قائمتنا، فمن المحتمل أنك ستتمكن من تخمين بعض الأسماء.

في هذه المقالة، سنقوم بإدراج مواقع الويب الأكثر زيارة وفقًا لإحصاءات أداة سيمراش.هيا بنا نتعمق في اكتشاف مواقع الويب الأكثر زيارة في العالم.

المواقع العشرة الأكثر زيارة في العالم

1. جوجل

الزيارات: 45.41 مليار شهريا

نوع الموقع: محرك البحث

تعمل منذ: 1997

يملكها: ألفابيت.

ليس من المستغرب أن يكون موقع Google هو الموقع الأكثر شعبية ، حيث يحتل المرتبة الأولى بشكل عام. لإعطائك فكرة فقط عن مدى شهرة محرك البحث هذا ، ضع في اعتبارك أنه يمكنك الآن البحث عن أي شيء بمجرد قول "Google it!" بفضل الشعبية المتزايدة لمحرك البحث العملاق Google. مع 45.41 مليار زائر شهريًا ، احتفظ موقع Google.com بالمرتبة الأولى باعتباره الموقع الأكثر زيارة على مستوى العالم. منذ أن تقدمت على موقع ياهو لتحتل الصدارة في يونيو 2010 ، حافظت المنصة على الإنترنت على مكانتها كأكثر مواقع الويب شعبية.

2. موقع يوتيوب

الزيارات: 27 مليار شهريا

نوع الموقع: منصة فيديو

تعمل منذ: 2005

يملكها: ألفابيت.

من الواضح أن YouTube هو منصة الفيديو المفضلة نظرًا لأنه حصل على المركز الثاني. بعد الوباء، تطور YouTube ليصبح مصدرًا للتعلم بالإضافة إلى المتعة. تم إنشاء أكثر من 27 مليار زيارة على YouTube ، حيث يتم تحميل مئات الساعات من محتوى الفيديو. يُعتقد أن موقع YouTube يحتوي على أكثر من 800 مليون مقطع فيديو.

3. فيسبوك

الزيارات: 9.9 مليار شهريا

نوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل منذ: 2004

يملكها: ميتا.

تمتلك ميتا ثالث أكثر مواقع الويب شعبية في العالم حاليًا ، مع 2.78 مليار مستخدم نشط شهريًا. ليس هناك شك في أن فيسبوك لا يزال أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي. لقد تغلغل هذا الموقع في حياتنا بسلاسة وجعل تبادل المعلومات أبسط بكثير مما كان عليه من قبل بفضل تصميمه سهل الاستخدام ، فقد أصبح شائعًا بشكل لا يصدق بين الناس من جميع الأعمار.

4. ويكيبيديا

الزيارات: 6.208 مليار شهريا

نوع الموقع: موسوعة

تعمل منذ: 2001

يملكها: مؤسسة ويكيميديا

مما لا يثير الدهشة، احتلت ويكيبيديا المرتبة الرابعة بـ 6.2 مليار زيارة شهريًا على الرغم من أننا جميعًا نضحك أحيانًا عندما يستخدمها شخص ما كمرجع. لتوضيح مدى ضخامة هذا، مع وجود 330 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة ، يشير هذا إلى أن كل فرد ينقر على نتيجة ويكيبيديا 3.44 مرة في المتوسط ​​شهريًا. الموسوعة المجانية على الإنترنت مملوكة لمنظمة غير ربحية ، مؤسسة ويكيميديا ​​ومقرها سان فرانسيسكو.

5. تويتر

الزيارات: 6.208 مليار شهريا

نوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل منذ: 2006

يملكها: تويتر

ويحتل موقع تويتر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي المرتبة التالية في القائمة. يجذب تويتر 4,7 مليار مستخدم شهريًا. هذا ليس مفاجئا جدا حيث أن هو في الواقع منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لمعظم قادة العالم وكذلك الشخصيات العامة والمشاهير وحتى العلامات التجارية للإعلان عن منتجات أو خدمات جديدة.

6. رديت

الزيارات: 3،8 مليار شهريا

نوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل منذ: 2005

يملكها: ريديت

ومن المثير للاهتمام ، أن معظمكم لم يفاجأ بالعثور على أول 5 في القائمة ، ولكن ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام ، أن اكتشاف أن ريديت يحتل المرتبة السادسة هو أمر مذهل للغاية. نظرًا لكونه يعتبر الصفحة الأولى للإنترنت، حصل Reddit على 3,8 مليار نقرة شهريًا. Reddit هي موطن جميع الأخبار العاجلة الحصرية وقد لعبت دورًا كبيرًا في صعود العملات الرقمية. سواء كنت جديدًا في مجال العملات الرقمية أو داعمًا قويًا لعملة البيتكوين. القلب النابض لمجتمع البيتكوين هو بلا شك Reddit. في الواقع ، تم تشكيل رهانات التشفير في subreddits.

7. Lectortmo.com

الزيارات: 3,5 مليار شهريا

نوع الموقع: كتب

تعمل منذ: 2010

يملكها: Lectortmo

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يأتي في المرتبة السابعة، موقع Lectortmo ، وهو موقع مانغا. نظرًا لأن المانجا هي ابتكار ياباني ، فإن التحدث باللغة هو أبسط طريقة لقراءتها. ولكن بما أنك هنا ، فمن المحتمل أنك قد لا تتقن قراءة اللغة اليابانية. لكن لا تقلق. لراحتك ، يحتوي هذا الموقع على جميع المانجا المتوفرة باللغة الإنجليزية.

8. أمازون

الزيارات: 3.29 مليار

نوع الموقع: التجارة الإلكترونية

تعمل منذ: 1994

يملكها: أمازون

يحتل موقع أمازون المرتبة الثامنة بين أكثر المواقع زيارة ، وهو مدرج في قائمتنا ، مع أكثر من 3.2 مليار زيارة شهرية مقدرة. تتيح أمازون للعملاء شراء مجموعة واسعة من المنتجات مع اختيار عالمي ، بما في ذلك البقالة والملابس والديكور المنزلي والكتب والأثاث والآلات وغير ذلك الكثير. إنه أحد أعظم مواقع التسوق عبر الإنترنت بفضل خدمته الرائعة واختياره الواسع. تهيمن أمازون على الشراء عبر الإنترنت لأنها أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. لقد نمت لتصبح الأكبر في هذا القطاع بفضل عروضها سهلة الاستخدام.

9. انستغرام

الزيارات: 3,22 مليار شهريا

نوع الموقع: وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل منذ: 2010

يملكها: ميتا

كان انستغرام قادرًا على جذب 3.22 مليار مشاهدة. تزداد شعبية التطبيق الذي يركز على الصور منذ إطلاقه في عام 2010. عندما اشترته ميتا، أصبح انستغرام منصة مثالية لعالم الجمال وأسلوب الحياة المعبرين عن الذات. يمكن لمستخدميه مشاركة المنشورات والقصص ومقاطع فيديو IGTV والريلز التي تلقت الكثير من الإعجابات من المستخدمين الآخرين ، مما يساعد المنصة على كسب المزيد من المستخدمين وحركة المرور والمال.

10. sportinglife.com

الزيارات: 3 مليارات شهريا

نوع الموقع: رياضة

تعمل منذ: -

يملكها: سبورتنج لايف

موقع Sporting Life هو أكثر مواقع السباقات شهرة في البلاد وأحد أكبر مواقع المحتوى الرياضي في المملكة المتحدة. مع 3 مليارات مشاهدة ، يوفر لك الموقع الأخبار ووجهات النظر والتحليلات من مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية ، بما في ذلك كرة القدم والجولف والسهام والتنس والسنوكر والسباق.