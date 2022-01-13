ألمانيا تسمح لتسلا بتصنيع 2000 سيارة تجريبية

أصدرت السلطات الألمانية في 11 يناير الموافقة النهائية علي مشروع شركة تسلا لتصنيع 2000 سيارة تسلا من الطراز Y في مصنعها في برلين "Giga Berlin".

ورد في نص الموافقة من السلطات الألمانية على أن شركة تسلا "مسموح لها الآن إنتاج سلسلة سيارات تجريبية بهدف الإختبار"، حيث يحق الآن للشركة تصنيع 500 سيارة في الأسبوع بشرط أن يكون الحد الأقصى 2000 سيارة فقط.

كما سمحت وزارة البيئة الألمانية في ولاية براندنبورغ أيضًا لشركة تسلا بصناعة 6 آلاف جزء من أجزاء السيارات في الأسبوع في مصنع "Giga Berlin"، وبحد أقصي 26 ألف جزء كما سمحت أيضاً للشركة بتجميع الأجزاء الخاصة بالسيارة وطلائها.

صرح فراوكه زيلت المتحدث الرسمي بإسم وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية، أن الشركة حصلت على ترخيص لإنتاج 250 سيارة تسلا من طراز Y بهدف الإختبار قبل طلبها بتصنيع المزيد من سيارات الإختبار في معمل "Giga Berlin"،حيث تم تأجيل بدء الإنتاج لعدة أشهر، بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ.

بناءً على تقارير وزارة الإقتصاد الألمانية عن قيمة إستثمارات شركة تسلا في مدينة غريونهايد مقر مصنع "Giga Berlin"، أوضحت بأنها بلغت 5.7 مليار دولار أمريكي.