ألمانيا تضع قواعد جديدة للعمل من المنزل

يعتزم وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل طرح تفاصيل اللوائح المخططة للشركات لتنظيم العمل من المنزل.

ومن المقرر مناقشة هذه اللوائح التي سيقدمها الوزير في هيئة مرسوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الألماني، اليوم (الأربعاء).

وجاء في المرسوم، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه يتعين على أصحاب العمل أن يعرضوا على موظفيهم أداء مهامهم المكتبية أو مهام مماثلة من منزلهم، إذا لم تكن هناك أسباب تشغيلية تحول دون ذلك.

ولم يعد بذلك شرط العمل من المنزل مرتبطا بمعدل الإصابات في منطقة ما، كما كان منصوصا عليه في مسودة لائحة سابقة.

وفي تفسيرات المرسوم، تتحدث الوزارة عن "إلزام" عرض العمل من المنزل "بقدر الإمكان وفقا لظروف العمل".

وكان هايل حذر مساء أمس (الثلاثاء) في تصريحات لخدمة الفيديو الخاصة بصحيفة "بيلد" الألمانية من الإلغاء التعسفي لخيار العمل من المنزل، معلنا أنه ستكون هناك رقابة على هذا الأمر، وقال "عليهم (أرباب العمل)

أن يقولوا بوضوح ما يمكن تطبيقه وما لا يمكن تطبيقه. وحيثما أمكن، ينبغي أن يجعلوا ذلك متاحا. وفي حالة الشك ستتحقق سلطات السلامة والصحة المهنية من الأمر".

وبحسب الوزارة، لا يوجد أي التزام على الموظفين بقبول وتنفيذ عرض عمل منزلي.

وقررت ألمانيا مساء أمس تمديد فترة الإغلاق فى البلاد حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل، كما سيتم فرض قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بارتداء الأشخاص للأقنعة الواقية فى المتاجر وفي وسائل النقل العام.

وقد اتفقت على ذلك الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات الألمانية.

وسيتعين على السكان ارتداء أقنعة طبية عالية الجودة، مثل أقنعة "إف إف بي 2" ذات المرشح، التي تحمي مرتديها والآخرين، على عكس أغطية الفم والأنف الأخرى.

وسيتعين على أصحاب العمل في المستقبل أيضا السماح لموظفيهم بالعمل من المنزل إذا كانت وظائفهم تسمح بذلك. ومن المقرر أن تظل هذه القواعد سارية حتى 15 مارس (آذار).