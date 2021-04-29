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ألمانيا تعزز تقديراتها للنمو الاقتصادي وتتوقع انتعاشا يقوده المستهلكون

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 10:34
ألمانيا تعزز تقديراتها للنمو الاقتصادي وتتوقع انتعاشا يقوده المستهلكون
وتوقع ألتماير أن الحكومة سيكون بمقدورها رفع معظم القيود الرامية لاحتواء الجائحة على مدار الصيف.
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وتسعى ألمانيا جاهدة لاحتواء موجة ثالثة شرسة من الإصابات بكوفيد-19 .

زادت الحكومة الألمانية الثلاثاء 27 أبريل توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 3.5 %، من تقدير سابق بلغ 3 %، بينما تتوقع أن يدعم إنفاق الأسر التعافي حال رفع قيود كوفيد-19.

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وتسعى ألمانيا جاهدة لاحتواء موجة ثالثة شرسة من الإصابات بكوفيد-19 .

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، وهو يقدم أحدث توقعات الحكومة للنمو، إن برلين تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 % العام القادم وأن يصل الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022 على أبعد تقدير.

وتوقع ألتماير أن الحكومة سيكون بمقدورها رفع معظم القيود الرامية لاحتواء الجائحة على مدار الصيف.

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كلمات دالة:ألمانياالاقتصاد الألماني

Via SyndiGate.info


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