ألمانيا تعزز تقديراتها للنمو الاقتصادي وتتوقع انتعاشا يقوده المستهلكون

زادت الحكومة الألمانية الثلاثاء 27 أبريل توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 3.5 %، من تقدير سابق بلغ 3 %، بينما تتوقع أن يدعم إنفاق الأسر التعافي حال رفع قيود كوفيد-19.

وتسعى ألمانيا جاهدة لاحتواء موجة ثالثة شرسة من الإصابات بكوفيد-19 .

وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، وهو يقدم أحدث توقعات الحكومة للنمو، إن برلين تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 % العام القادم وأن يصل الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022 على أبعد تقدير.

وتوقع ألتماير أن الحكومة سيكون بمقدورها رفع معظم القيود الرامية لاحتواء الجائحة على مدار الصيف.