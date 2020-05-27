ألمانيا: رفع تحذير السفر عن 31 دولة أوروبية

قالت مجلة فوكوس إن الحكومة الألمانية تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو حزيران إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.

وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن تنتمي لمنطقة شنجن المفتوحة الحدود وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

في 18 مايو أيار، قال وزير الخارجية هايكو ماس إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج التي يستمر حتى 15 يونيو حزيران.