أمازون تتفوق على جوجل وتحتل صدارة أقوى العلامات التجارية في العالم

تخطت مجموعة «أمازون»، الأميركية العملاقة في التجارة الإلكترونية، مجموعتي «جوجل» و«آبل»، متصدرةً ترتيب أقوى العلامات التجارية العالمية، وفق تصنيف أعدته شركة «كانتار».

وبحسب التصنيف السنوي، الصادر بعنوان «براندز»، عززت المجموعة التي أسسها جيف بيزوس قيمة علامتها التجارية بنسبة 52% لتصل إلى 315 مليار دولار.

وأشارت شركة «كانتار»، ومالكتها مجموعة «دبليو بي بي» البريطانية العملاقة في مجال العلاقات العامة، في بيان أمس، إلى أن «أمازون» عززت قيمة علامتها التجارية عن طريق «عمليات استحواذ ذكية وخدمة ممتازة للمستهلك وقدرة في التقدم على منافسيها من خلال تقديم نظام بيئي غني بالمنتجات والخدمات». وتقدمت «أمازون» من المرتبة الثالثة إلى الأولى، منتزعةً الصدارة من «جوجل» التي انتقلت إلى المركز الثالث مع قيمة مقدّرة بـ309 مليارات دولار.

واحتلت «آبل» المركز الثاني في هذا التصنيف، مع قيمة مقدّرة بـ309.5 مليار دولار.

وفي المراتب اللاحقة في التصنيف، حلت مجموعة «مايكروسوفت»، وخدمة «فيزا» للدفع، وشبكة «فيسبوك»، ومجموعة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية.

وأشار معدو الدراسة التي تشمل أبرز 100 علامة تجارية في العالم، إلى أن التصنيف يلحظ الأهمية الكبيرة لشركات التكنولوجيا والمال والتوزيع، وهي مجالات تفيد بدرجة كبيرة نمو النشاطات الإلكترونية.

وخارج هذه القطاعات، فإن أبرز العلامات التجارية هي سلسلة «ماكدونالدز» لمطاعم الوجبات السريعة التي حلت تاسعةً في التصنيف.

ولفتت الدراسة إلى تصاعد نفوذ العلامات التجارية الآسيوية التي تحتل 23 منها مواقع في هذا التصنيف، بينها 15 ماركة صينية.

كذلك، كان لمجموعات فرنسية حصة في هذا الترتيب، مع علامات تجارية متخصصة في المنتجات الفاخرة، أبرزها «لوي فويتون» (22) و«شانيل» (31) و«إيرميس» (37)، وأيضاً «لوريال» (43). وقد أعدت هذا التصنيف شركة «كانتار» للبحوث استناداً إلى بيانات تجارية، جمعت من 3.7 مليون مستهلك، وتناولت أكثر من 166 ألف علامة تجارية.

من جهة أخرى، كشف «توم كويندلين»، الرئيس التنفيذي لقطاع بطاقة ائتمان التجزئة في بنك «سينكرون فاينانشال» الأميركي، في مقابلة مع قناة «سي.إن.بي.سي» التلفزيونية الأميركية، عن شراكة بين البنك وشركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون»، لإطلاق بطاقة ائتمان جديدة باسم «أمازون كريديت بيلدر» تتيح للعملاء الذين ليس لديهم سجل ائتماني أو لديهم سجل ائتماني سيئ، الحصول على قروض لسداد قيمة مشترياتهم. وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن بطاقة الائتمان الجديدة ستوفر حوافز بطاقة ائتمان «أمازون ستور»، بالإضافة إلى خصم 5% من قيمة المشتريات.

ويشجع البرنامج الجديد المستخدمين على معرفة كيفية تكوين سجل ائتماني لهم. وفي حال عدم الموافقة على منح مستخدمي موقع «أمازون» على بطاقات «أمازون» الأخرى، سيتم عرض خيار جديد عليه للحصول على بطاقة «أمازون كريديت بيلدر».