أمازون تتخلى عن علامة سوق. كوم في الإمارات

أعلنت أمازون وسوق.كوم عن إطلاق موقع جديد، ينتظر أن يحل محل منصة «سوق.كوم» في الإمارات، حيث قالت الشركتان في بيان مشترك إن الموقع الجديد سيوفر أكثر من 30 مليون منتج من الشركات المحلية والعالمية وخمسة ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة، في خطوة يتوقع أن تكون أولية لتخلي الشركة الأميركية عن العلامة التجارية الشرق أوسطية بشكل متدرج، بعد الاستحواذ عليها في مارس (آذار) من العام 2017 بقيمة قدرت ذلك الوقت بـ650 مليون دولار.

ولم يشر البيان إلى أن هذه الخطوة ستتبع مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، إلا أن مصادر توقعت أن تمنح الشركة الأميركية زخم علامتها التجارية إلى مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، لزيادة قوتها أمام الشركات المنافسة.

وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب مدير أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجسد هذا اليوم خطوة نفتخر بها في مسيرة سوق.كوم وأمازون، إذ يأتي خلاصة للجهود التي بذلتها الشركتان منذ بداية عملهما معاً في عام 2017، ويجمع (أمازون.إيه إي) معرفة سوق.كوم المحلية وخبرات أمازون العالمية، ليقدم للمتسوقين في الإمارات منافع كبيرة. نما فريق عملنا المشترك في المنطقة إلى أكثر من 3600 ويسرنا جميعاً دعوة عملائنا في الإمارات للانضمام إلينا في هذه الرحلة الجديدة التي سنخوضها، حيث سنعمل باستمرار على توسيع وتنوع منتجاتنا وتقديمها بأسعار متميزة، بالإضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وآمنة».

وقال البيان إنه تم تصميم كل من التطبيق والموقع الجديد بما يتناسب مع المتطلبات المحلية لتوفير تجربة تسوق مريحة، مشيراً إلى أن المستخدمين سيبحثون عن منتجاتهم وتسديد ثمنها بالدرهم الإماراتي باستخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية؛ أو بالدفع نقداً عند التسلم، موضحاً أن الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول سيكونان متاحين باللغة العربية لأول مرة في تاريخ أمازون، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التسوق باستخدام اللغة العربية.

وأشار البيان إلى أن «أمازون.إيه إي» يضم آلاف الشركات التي كانت تبيع منتجاتها عبر «سوق.كوم» ويتيح للشركات في الإمارات من جميع الأحجام الفرصة لبيع منتجاتها عبر الموقع والوصول إلى أدوات سهلة الاستخدام لإدراج المنتجات والاستفادة من عمليات الدفع الآمنة وميزات ترويجية تهدف إلى المساهمة في اكتشاف المنتجات التي يقدمونها، بالإضافة إلى الحلول اللوجيستية المبسطة مع «يشحن من قبل أمازون»، وسيكون بمقدور رواد الأعمال بغض النظر عن خبراتهم الاستفادة من الموارد والأدوات التي تقدمها أمازون لتنمية أعمالهم.

وقال مصطفى عباس مستثمر إماراتي يبيع إلكترونيات استهلاكية عبر سوق.كوم منذ عام 2018: «أثبت بيع المنتجات عبر سوق.كوم على أنه مثمر للغاية، حيث أسهم في توسيع أعمالي بشكل ملحوظ وساعدني للوصول إلى عملاء جدد دون زيادة التكاليف الثابتة. لقد استفدت كثيراً خلال تجربة العمل مع سوق.كوم بالأخص مع كل المزايا التي تلقيناها كبائعين، وأتطلع إلى مواصلة هذا التعاون (أمازون.إيه إي) لتنمية وتوسيع أعمالي».

وأضاف رونالدو مشحور: «يسرنا أن نرحب بعملائنا في الإمارات على (أمازون.إيه إي) وما هو اليوم إلا البداية حيث نعدهم بمواصلة العمل على ابتكار أفكار جديدة تتماشى مع اهتماماتهم، والسعي الدائم لتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعاتهم».

وفي رسالة إلكترونية أرسلها مشحور إلى العملاء، قال فيها: «بدأت مسيرتنا الحافلة في سوق.كوم في عام 2005 عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه عبر سوق.كوم إلى عميل في إمارة دبي. ومنذ ذلك اليوم، عملنا جاهدين بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا من خلال إتاحة ملايين المنتجات وتقديم أفضل قيمة وخدمات توصيل أسرع».

وأضاف: «تمكنت شركة سوق.كوم خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية من تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة. واليوم ندوّن سطراً جديداً من النجاح، حيث يسعدنا أن نشارككم الإعلان بكل فخر أننا الآن أصبحنا (أمازون.إيه إي»، ونشكركم لكونكم عنصراً أساسيا في مسيرة نجاحنا ونتطلع لخدمتكم على النحو الأمثل في «أمازون.إيه إي».

ويأتي هذا التحول من «إعمار مول» في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، خصوصاً في ظل نمو مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وزيادة الاستثمارات العالمية فيها.