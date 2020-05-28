أمريكان أير لاينز تتجه لشطب 30 في المئة من وظائف الإدارة والدعم

تعتزم شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز جروب شطب نحو 30 في المئة من وظائف الإدارة والدعم في إطار محاولاتها للتكيف مع التدهور الكبير في قطاع الطيران نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول إن الشركة كشفت عن هذه الخطوة في رسالة من إليس إيبروين النائب التنفيذي لرئيس الشركة لشؤون الأفراد والتواصل العالمي. كما تتضمن إجراءات خفض النفقات إلزام الموظفين بالحصول على 50 في المئة من أجازاتهم السنوية قبل يوم 30 سبتمبر المقبل وعدم السماح بترحيل الأيام المتبقية من رصيد الأجازات إلى العام الجديد. كما تعرض الشركة على الموظفين خيار التقاعد الاختياري المبكر والذي يمكن التقدم له بحلول 10 يونيو المقبل.

وكتبت إيبروين في رسالتها للموظفين إنه" بالرغم من أن رصيد السيولة النقدية لدى الشركة قبل الجائحة والمساعدات المالية الكبيرة التي حصلت عليها من الحكومة بعد الجائحة والسيولة النقدية التي تم جمعها من سوق المال، وفرت أساسا للاستقرار فإن الشركة تحتاج إلى خفض هيكلة تكلفتها بما في ذلك نفقات مزايا وتعويضات العاملين".

وأضافت "علينا التخطيط للعمل كشركة طيران صغيرة على المدى المنظور".

كانت أمريكان أيرلاينز قد أعلنت في الشهر الماضي تسجيل خسائر في إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي قدرها 2ر2 مليار دولار، في الوقت الذي أصيبت فيه صناعة الطيران العالمية بالشلل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال دوج باركر الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان أيرلاينز في بيان "لم تواجه شركة طيراننا وصناعتنا من قبل مثل هذا التحدي الكبير".

كانت شركة الطيران الأمريكية قد قررت خفض عدد رحلاتها خلال شهري أبريل الحالي وأيار/مايو بنسبة 80% وسوف تقلص نسبة التخفيض في عدد الرحلات إلى 70% في حزيران/يونيو المقبل، مع تحسن الأوضاع الناجمة عن فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، ذكرت أمريكان أيرلاينز أنها تتوقع خسارة 70 مليون دولار يوميا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال باركر "نتحرك بسرعة وبقوة لتقليل نفقاتنا وتعزيز مستوى السيولة النقدية لدينا"، مضيفا أن الشركة تلقت مساعدات من الحكومة الأمريكية بقيمة 8ر5 مليار دولار.