أمريكا تضع 28 منظمة صينية على القائمة السوداء

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على قائمة سوداء، بسبب انتهاك حقوق الويغور في إقليم شينجيانج.

وقالت الوزارة في بيان إن الشركات المدرجة في القائمة السوداء تشمل مكتب الأمن العام الحكومي لمنطقة ويغور شينجيانج ذاتية الحكم و 19 عنصراً تابعاً لها إلى جانب ثمانية كيانات تجارية.

وأضافت الوزارة أن هذه المنظمات "متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في حملة الصين التي تستهدف الويغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة ويغور شينجيانج ذاتية الحكم".

وسيجري إدراج هذه المنظمات إلى "قائمة الكيانات" التابعة لوزارة التجارة، وهي قائمة بالشركات التي يُحتمل أن تشكل خطراً على مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية.

وقال وزير التجارة ويلبور روس، إن "الحكومة الأميركية ووزارة التجارة لا يمكنهما التسامح مع القمع الوحشي للأقليات العرقية داخل الصين".

يشار إلى أن الحكومة الصينية تعرضت لانتقادات من أكثر من 30 دولة، بينها الولايات المتحدة، بسبب الاعتقالات الجماعية للعرقيات المسلمة بما في ذلك الويغور والكازاخستانيين والقرغيز ، وغير ذلك من الأقليات في منطقة شينجيانج غربي البلاد.

وكان أكثر من مليون شخص من عرقية الويغور وغيرهم من الأقليات قد تم احتجازهم في معسكرات اعتقال، حسب نشطاء حقوق إنسان والأمم المتحدة.

وجرى الإعلان عن إجراءات وزارة التجارة الأميركية بعد ساعات من قول البيت الأبيض، إن واشنطن ستستأنف المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسط حرب تجارية مستمرة منذ نحو عام بين أكبر اقتصادين في العالم.