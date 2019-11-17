أمريكا تمدد لشركاتها فترة مواصلة نشاطها مع هواوي

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من المتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إذناً يسمح للشركات الأمريكية بالاستمرار في ممارسة نشاطها مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إذناً يسمح للشركات الأمريكية بالاستمرار في ممارسة نشاطها مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.
ومن المتوقع أن ينتهي، الاثنين، إذن أصدرته في وقت سابق وزارة التجارة الأمريكية، ولكن صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إن من المتوقع أن تمدده إدارة الرئيس دونالد ترامب فترة زمنية. وأضافت أن هذا القرار قد يتغير في ضوء المحادثات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
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Via SyndiGate.info
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