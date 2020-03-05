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أمريكا تنهي كافة أشكال العقوبات الاقتصادية على السودان

منشور 05 آذار / مارس 2020 - 07:07
أعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية
تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور
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أعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية

أعلن البنك المركزي السوداني انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وقال محافظ البنك بدر الدين عبد الرحيم إن البنك المركزي تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين الصادرين منذ 12 أكتوبر2017.

وأشار المحافظ "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور

ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية.

الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزي قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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