أميركا تبدي بعض المرونة حيال مبيعات النفط

قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة أبدت مرونة بشأن التصريح بمبيعات نفط إيرانية، مضيفاً أنه مؤشر على أن سياسة "الحد الاقصى للضغط" التي تمارسها واشنطن دحرت.

وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مهد الطريق في قمة مجموعة السبع لحل دبلوماسي محتمل للمواجهة مع الولايات المتحدة والتي تفاقمت منذ أن سحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين القوي العالمية وإيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله "اجتمع ماكرون مع ترامب خلال قمة مجموعة السبع وأبدى الجانب الأميركي بعض المرونة حيال مبيعات النفط".

وتابع قائلا "هذا خرق لسياسة الحد الأقصى من الضغط ونجاح لسياسة الحد الاقصى من المقاومة".

ولم يذكر عراقجي تفاصيل ولم يصدر تعليق من الجانبين الأمريكي والفرنسي.

وقال عراقجي إن إيران والشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي يواجهون محادثات "صعبة ومعقدة" لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال إن إيران عازمة على خفض التزامها بموجب الاتفاق النووي حتى تحصل على حماية من العقوبات على مبيعات النفط والتعاملات المصرفية.