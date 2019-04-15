أميركا تسعى للتوصل مع الصين لإبرام اتفاق تجاري

قال مصدران مطلعان إن المفاوضين الأميركيين خففوا مطالبهم بأن تحد الصين من الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين، وذلك بعد رفض بكين الشديد، فيما تمثل هذه الخطوة تراجعاً عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.

بلغت كلفة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين، مليارات الدولارات وأثرت على الأسواق المالية وسلاسل التوريد.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار، من واردات السلع الصينية للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، منها ما يخص الدعم الصناعي، تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأميركية في منافستها مع نظيرتها الصينية.

وقال المصدران إن المفاوضين الأميركيين، في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين الشهر المقبل، باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه فيما يتعلق بخفض الدعم الصناعي وركزوا بدلاً من ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق.

وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وتحسين حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية.

وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم "لا يعني ذلك أنه لن يتم التطرق لذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد".

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين أبلغت رويترز في فبراير، بأن الصين تعهدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية لكن لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك الهدف.

ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية.

ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات. وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدلاً من الحد منه.

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