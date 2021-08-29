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أميركا تعلن عن دعم السودان بقيمة 200 مليون دولار

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 04:58
أميركا تعلن عن دعم السودان بقيمة 200 مليون دولار
أعلن مكتب المعونة عن إلتزامه بنحو 5.5 مليون دولار كجزء من إجمالي المساعدة التنموية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار بحلول 2024
أبرز العناوين
وقعت وزارة المالية السودانية مع مكتب المعونة الامريكية فى السودان السبت 28 اغسطس، اتفاقية تنموية لدعم السودان بقيمة 200 مليون دولار على مدار 3 سنوات

وقعت وزارة المالية السودانية مع مكتب المعونة الامريكية فى السودان السبت 28 اغسطس، اتفاقية تنموية لدعم السودان بقيمة 200 مليون دولار على مدار 3 سنوات، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها منذ عقود بين حكومة الولايات المتحدة والسودان.

وبينت الوزارة أن هذه الاتفاقية وقعت لمساعدة السودان في التحول الى دولة سلمية وديمقراطية وشاملة ومرنة معتمدة على الذات. 

وأعلن مكتب المعونة عن إلتزامه بنحو 5.5 مليون دولار كجزء من إجمالي المساعدة التنموية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار بحلول 2024.

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تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:الاقتصاد السودانياقتصاد أميركا

Via SyndiGate.info


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