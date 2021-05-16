أميركا قاب قوسين أو أدنى من الفتح الشامل للاقتصاد

في تطور جديد، وعلى خلاف ما كان معلناً قبل شهور، سمح مسؤولو مركز التحكم في الأمراض المعدية CDC الأميركي يوم الخميس لمن حصلوا على جرعتي المصل المضاد لفيروس كوفيد-19 بعدم الالتزام بارتداء أقنعة الحماية أو الاحتفاظ بمسافة ست أقدام من الآخرين في أغلب الظروف، وهو ما اعتبر بمثابة إعلان بأن الولايات المتحدة اقتربت أكثر من أي وقت مضى من إعادة شاملة لفتح أغلب قطاعات الاقتصاد.



وجاءت تعليمات الجهة المنوط بها مكافحة انتشار الفيروس في الولايات الأميركية بعد أيام قليلة من تسجيل مترو أنفاق مدينة نيويورك أكبر عدد راكبين منذ الثالث عشر من شهر مارس من العام الماضي، وبلغ 2.2 مليون راكب، وأيضاً بعد تسجيل المطارات الأميركية يوم الأحد الماضي أكبر عدد مسافرين منذ بداية انتشار الوباء القاتل في الأراضي الأميركية.



والأسبوع الماضي، قدم أوركسترا مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية أول عروضه بمشاركة جماهيرية منذ أكثر من عام، وأعلنت أكثر من فرقة أخرى استئناف عروضها بحضور جماهيري في العديد من الولايات خلال الأسابيع القادمة.



على نحو متصل، وبعد وصول عدد من حصلوا على جرعتي المصل بين الأميركيين لأكثر من نصف عدد السكان المصرح لهم به، سجلت بيانات موقع أوبن تيبل OpenTable المعنِي بحجوزات المطاعم في مختلف دول العالم اقتراب نسب إشغال بعض المطاعم الأميركية مطلع الشهر الجاري من 100% من مستوياتها عام 2019 لأول مرة منذ منتصف شهر مارس من العام الماضي.



وفي إشارة على أن بداية فترة إعادة فتح الاقتصاد الأميركي لن تكون برداً وسلاماً على كل قطاعات الاقتصاد، تراجعت بصورة كبيرة أسهم ما يعرف بـ «البقاء بالمنزل» خلال تعاملات يوم الخميس، وتحديداً بعد إعلان مركز التحكم في الأمراض المعدية تعليماته الجديدة، حيث توقع المستثمرون تراجع إيرادات تلك الشركات مع تزايد شعور المواطنين بالأمان واقترابهم من العودة لممارسة حياتهم على النحو الذي كان قبل ظهور الفيروس وانتشاره في البلاد.



وبينما تمكنت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة من إيقاف خسائر الأسبوع، وارتفعت مؤشرات داو جونز الصناعي وإس آند بي 500 وروسل 2000 بنسب تتجاوز 1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.72%، خلال تعاملات يوم الخميس، تعرض العديد من أسهم شركات البقاء بالمنزل لخسائر تجاوزت في بعضها نسبة 30%.



وكانت تلك الشركات قد استفادت بصورة كبيرة من أوامر الإغلاق التي فرضت العام الماضي، أملاً في الحد من انتشار الفيروس، وتجاوزت مكاسب بعضها نسبة 200%، وكان أشهرها سهم زووم، الشركة المالكة لتطبيق الاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت، والذي ارتفع بنسبة تجاوزت 800% خلال أشهر قليلة من العام الماضي.



وفي برنامجه الشهير «مال مجنون Mad Money»، نصح جيم كيرمر، خبير أسواق الأسهم الأميركية، المستثمرين بالتخلص من تلك الأسهم، مؤكداً أنها «ستصيب حائزيها بضربة قوية لو تمسكوا بها ولم يتحولوا إلى أسهم الشركات المستفيدة من إعادة فتح الاقتصاد».