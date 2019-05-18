أميركا قد تقلّص بعضاً من القيود المفروضة على «هواوي»

أفادت متحدثة باسم وزارة التجارة الأميركية بأن الوزارة قد تقلص قريباً القيود المفروضة على شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لـ«هواوي» شراء سلع مصنَّعة في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدثة قولها إن الوزارة قد تصدر قريباً ترخيصاً عامّاً مؤقتا لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من «هواوي» فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم.

وقالت المتحدثة إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة، وسيستمر 90 يوماً.

وكانت وزارة التجارة قد أضافت «هواوي»، أول من أمس (الخميس)، إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأميركية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يُعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الإنترنت والهواتف الجوالة في المناطق التي بها عدد قليل من السكان مثل وايومنغ وشرق أوريغون، التي قامت بشراء معدات للشبكات من «هواوي» في السنوات الأخيرة.