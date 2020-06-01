أنشطة المصانع في تركيا تنكمش خلال مايو

أظهر مسح اليوم الاثنين أن أنشطة الصناعات التحويلية في تركيا انكمشت في مايو بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد مع تسجيل انكماش في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مجددا وخفض الشركات للوظائف والمشتريات.

لكن وتيرة الانكماش في أنشطة المصانع تباطأت بالمقارنة مع أبريل ، بسحب ما نشرت "رويترز".

وقالت غرفة صناعة اسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات للمصنعين ارتفع إلى 40.9 في مايو من 33.4 في أبريل وظل بذلك دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بصورة حادة مجددا مع عرقلة الجائحة للأعمال وإضعافها للطلب على الرغم من قول بعض الشركات إنها استأنفت عملياتها.

وسجلت تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات تضخما متسارعا في ذات الفترة بسبب تراجع قيمة الليرة التي سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار في مايو .