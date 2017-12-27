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ما أهمية مهارة التفاوض لرواد الأعمال والشركات الناشئة؟!

ما أهمية مهارة التفاوض لرواد الأعمال والشركات الناشئة؟!
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